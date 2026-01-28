Champions League: se definen los clasificados y hay algunos grandes en riesgo

El vigente campeón, París Saint-Germain, el rey de la competición, Real Madrid, o Liverpool, último ganador de la poderosa Premier League, son algunos de los equipos que tienen que luchar este miércoles por lograr el pase directo a los octavos de final de la Champions League.

Los ocho primeros se clasifican de modo directo a los octavos, mientras que los siguientes 16 equipos entrarán el viernes en el sorteo para los playoffs, con lo que tendrán que disputar una eliminatoria adicional, aunque el PSG ya demostró la temporada pasada que eso no es obstáculo para levantar el trofeo.

Risas de Mohamed Salah en la última práctica de Liverpool Peter Byrne - PA

Estas son las diferentes posibilidades de clasificación para los cruces de la Champions, con los 18 partidos de la última fecha de la etapa de grupos. Todos los encuentros empiezan a las 17 de nuestro país.

Los clasificados

Tras siete jornadas, sólo dos equipos se aseguraron el ingreso directo a octavos: Arsenal, que suma un pleno de siete victorias, y Bayern Munich.

Los Gunners, que reciben al colista Kairat Almaty, podrían convertirse en el primer equipo en ganar los ocho encuentros desde que se introdujo la fase de liga la temporada pasada.

La única derrota del Bayern en Europa esta temporada llegó precisamente ante Arsenal, en noviembre.

Luis Enrique, siempre ocurrente FRANCK FIFE - AFP

El campeón bávaro visitará al PSV Eindhoven con el objetivo de asegurar la segunda plaza, que le garantizará el factor campo en todas las eliminatorias.

Los candidatos

Real Madrid, que visita a Benfica, Liverpool, que recibe al Qarabag en Anfield, y Tottenham, que se enfrentará a Eintracht en Fráncfort, dependen de sí mismos: una victoria les garantiza el acceso a octavos.

Como mal menor tienen garantizado el playoff a octavos, al igual que otros ocho equipos, los situados entre el sexto y el puesto 13º, aunque éstos (igualados con 13 puntos) ya no dependen de sí mismos para lograr el boleto directo.

Nicolás Otamendi, símbolo de Benfica FILIPE AMORIM - AFP

Para estos equipos, además de la victoria, es necesario marcar muchos goles, ya que en caso de igualdad en los puntos, las posiciones se definirán por la diferencia de goles.

¿Quiénes son? Newcastle (7º) y Chelsea (8º) tienen complicado mantenerse en el Top 8, al tener que jugar contra el PSG en París (6º) y Napoli (25º) en el Estadio Diego Maradona.

Barcelona y Manchester City (9º y 10º, respectivamente) podrían aprovecharse para colarse entre los ocho primeros: los azulgranas reciben al Copenhague y los Citizens al Galatasaray.

Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid y Atalanta también están en la pelea, mientras que el Inter de Milán -que ha perdido tres partidos seguidos- y la Juventus suman 12 puntos y cuentan con menos opciones.

Un partido decisivo para Alvaro Arbeloa FILIPE AMORIM - AFP

Las eliminatorias

Borussia Dortmund y Galatasaray tienen prácticamente asegurado el pase a los playoffs. Qarabag, Marsella, Bayer Leverkusen y Mónaco (con 9 puntos) y PSV, Athletic de Bilbao y Olympiacos (con 8) completan por ahora el Top 24, pero hay siete clubes por debajo que aspiran a meterse en los playoffs, entre ellos el vigente campeón de Italia, Napoli.

Dos campeones de Europa, Benfica y Ajax, deben ganar para aspirar a meterse en los cruces y también tienen opciones aún los modestos Copenhague, Brujas, Bodø/Glimt, Pafos y Union Saint Gilloise.

Eliminados

Cuatro equipos llegaron a la última jornada sin posibilidades de seguir en la Liga de Campeones: el debutante Kairat y el Villarreal, que perdieron seis de siete partidos. Slavia de Praga, que tampoco logró ninguna victoria, y el Eintracht Francfort (4 puntos) también se despedirán este miércoles de la Champions.

Un partido especial

El entrenador del Benfica, José Mourinho, considera “como un hijo” al nuevo técnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, según aseguró en la rueda de prensa previa al choque de este miércoles, uno de los más atractivos. “Diría que es uno de los jugadores, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y por la empatía personal, que está entre mis favoritos. Obviamente no es el mejor jugador que ha jugado en el Real Madrid, pero ciertamente es uno de los mejores hombres que han jugado para mí en el Real Madrid”, sostuvo.

Y el español se emocionó, al responderle: ”Es un orgullo tremendo escuchar eso. Emocionado y feliz porque ha sido mucho más que un entrenador. Ha sido muy importante y ahora le considero un gran amigo. Desde aquí, agradecérselo".

