Cómo ver a River en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para ver la Copa Sudamericana 2026

River está en el umbral de la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet lidera la tabla de posiciones del Grupo H y, con un triunfo ante Bragantino este miércoles, en el marco de la fecha 5, se asegurará un lugar en los octavos de final con una jornada de anticipación. El partido ante los brasileños se podrá ver en vivo únicamente a través de DSports, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

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En la ida, River se impuso a Bragantino por 1 a 0 como visitante con gol de Lucas Martínez Quarta, que este miércoles no jugará NELSON ALMEIDA - AFP

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Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos de River en la Copa Sudamericana

Además de con los brasileños, que se clasificaron por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025, River comparte zona con Blooming y Carabobo. El club boliviano fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país y en el repechaje de este certamen le ganó 3 a 0 a San Antonio Bulo Bulo como local. El equipo venezolano, por su parte, accedió a este certamen luego de perder en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la zona H, el equipo del barrio porteño de Núñez se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a los playoffs de 16vos contra un equipo que termine tercero en alguna de los grupos de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.

Fixture y resultados del Grupo de River en la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2

Bragantino 3 - 2 Blooming

River 1 - 0 Carabobo

Fecha 3

Bragantino 0 - 1 River

Carabobo 2 - 0 Blooming

Fecha 4

Blooming 0 - 6 Bragantino

Carabobo 1 - 2 River

Fecha 5

River vs. Bragantino - miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Blooming vs. Carabobo - jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.

Fecha 6

River vs. Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Bragantino vs. Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina