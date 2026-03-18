Champions League: recital de Liverpool con un muy buen Alexis Mac Allister y triunfo de oficina de Bayern

Para muchos, la serie de octavos de final de la Champions League entre Bayern y Atalanta quedó definida en Bérgamo la semana pasada. Allí, en Italia, el conjunto bávaro se impuso por 6-1 y dejó todo servido para que el partido de vuelta fuera un trámite. Este miércoles, en el Allianz Arena, de Múnich, el gigante alemán se puso en ventaja con un penal de Harry Kane.

El remate no estuvo exento de polémica. El árbitro principal, el francés Benoit Bastien, no había señalado infracción del zaguero italiano Giorgio Scalvini, que se había cubierto la cara con ambos brazos y el balón había dado en él antes de irse a un córner. Bastien dio el tiro de esquina. Kane, que había empalmado el balón de volea y se relamía, se le fue encima y le reclamó por la mano. El árbitro le respondió que el VAR iba a revisar la jugada.

Los ayudantes tecnológicos llamaron unos segundos más tarde a Bastien. El tiro de esquina se retrasó y, tras una revisión a pie de campo, el árbitro principal concedió la pena máxima por mano. En la cámara lenta se observaba la ampliación de volumen de los brazos por parte del italiano. El equipo bergamasco casi no protestó.

Kane (capitán de Bayern, autor de 48 goles en la historia de la máxima competencia por equipos de Europa) se hizo cargo del remate. Le salió un tiro al medio, casi a media altura. Marco Sportiello, habitualmente suplente, no tenía nada que perder y llevaba una actuación perfecta, con tres muy buenas intervenciones. El arquero esperó, repiqueteó con los pies y adivinó la intención del delantero inglés.

REPITIÓ Y NO FALLÓ



Sportiello adivinó el penal de Kane, pero estaba adelantado; en el segundo remate, el inglés convirtió el 7-1 global de Bayern Munich vs. Atalanta.



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En cuanto vio que su rival atajaba el penal, Kane volvió a reclamar. Esta vez, por un adelantamiento del arquero. De nuevo el VAR hizo su aparición. Y volvió a darle la razón a Kane. El penal, entonces, se repitió. El ejecutor cambió su decisión: disparó fuerte, esquinado, lejos del intento de Sportiello. Bayern se puso 1-0 en el partido, y 7-1 en el global.

En el segundo tiempo, Bayern siguió con su colección de goles. Kane anotó su segundo tanto de la noche y el juvenil Lennart Karl aportó el suyo. Y el colombiano Luis Díaz también colaboró con la causa con el cuarto grito de los bávaros en la serie más desigual de los octavos de final: el Bayern llegó en ese momento a los ¡10 goles! convertidos en 160 minutos de juego ante los italianos. Un festejo cada 16 minutos.

Penal también en Liverpool

En simultáneo, Liverpool también vibró por un penal. Después de que el húngaro Dominik Szoboszlai convirtiera a la salida de un córner gracias a una asistencia de Alexis Mac Allister, titular, y pusiera el 1-1 general en la serie con Galatasaray, equipo en el que Mauro Icardi es suplente; el propio mediocampista húngaro le adelantó el balón al lateral izquierdo Ismail Jakobs, el ex futbolista de Monaco se lo llevó por delante y el árbitro polaco Pawel Raczkowski –era el cuarto, pero el titular, Simon Marciniak, se lesionó en el calentamiento previo– marcó penal.

Al punto blanco fue el egipcio Mohamed Salah. El crack africano quiso picar la pelota. Pero le salió mal, y emergió la figura de los primeros 45 minutos, el arquero Ugurcan Cakir, para evitar el gol, que habría puesto a los Reds por delante en la serie. Cakir fue la razón por la que el cuadro inglés no se fue al vestuario con ventaja en el marcador global: cuatro veces evitó el segundo gol del local.

¡¡LA SERIE SIGUE IGUALADA!! ¡SALAH LA QUISO PICAR Y CAKIR LE ATAJÓ EL PENAL!



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En el segundo tiempo, los Reds plasmaron todo su dominio en la red de los turcos. Como en el primer gol, Mac Allister volvió a ser protagonista. Se desmarcó y relojéo con el rabillo del ojo a Salah. Recibió y, de primera, le dio un pase con ventaja al egipcio, que picaba por la derecha. El Faraón, también de primera, asistió a Hugo Ekitike. El francés definió y, con ese gol, los ingleses ya se clasificaban a los cuartos de final.

Pero hubo más, porque después de otro remate de Salah repelido por Çakır, el neerlandés Ryan Gravenberch encontró el rebote y anotó el tercero. Y la frutilla del postre para los ingleses llegó cuando Salah dominó la pelota en su zona predilecta de la cancha: el vértice derecho del área rival. Usó al alemán Florian Wirtz de descarga, adelantó el balón, se perfiló y... sacó un remate indefendible e inatajable al segundo palo. Nada que hacer para el buen arquero otomano y goleada consumada en Anfield.

¡GOLAZO DEL FARAÓN! Tremenda definición de Mohamed Salah para el 4-0 (4-1 en el global) del Liverpool ante el Galatasaray.



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