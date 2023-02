Champions League: Vinicius, un delantero en el ojo del huracán, abre con Real Madrid una serie de alto voltaje contra Liverpool

escuchar

El Real Madrid que se consagró en la última Champions League llegó a la final entre milagros, épica y resurrecciones inolvidables. Con esos poderes místicos les fue arrebatando el billete de la clasificación que Paris Saint Germain, Manchester City y Chelsea creían tener en el bolsillo. Ya instalado en la definición en el estadio Saint Denis de París, el último toque de magia lo aportó Vinicius Junior, autor del 1-0 sobre Liverpool. La gloria a los 21 años. Por 14a oportunidad, más que cualquier otro club europeo, la Orejona fue a las vitrinas del Santiago Bernabéu.

Menos de nueve meses después, la Champions vuelve a citar a estos dos equipos que históricamente enaltecieron la competencia. Lo harán por una etapa con menos relumbre, los octavos de final, que se abrirán este martes en Anfield Road, a las 17 de la Argentina. El desquite en Madrid queda agendado para el 15 de marzo.

Vinicius escapa de Koke y De Paul en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid THOMAS COEX - AFP

El sorteo cruzó a Real Madrid, puntero en su grupo, por delante de Leipzig, con un Liverpool que terminó como escolta de un inspirado Napoli. ¿Es una final anticipada? Podría llevar ese cartel por el peso histórico de ambos, pero no tanto por la actualidad, sobre todo la de Liverpool, octavo en la Premier League -fuera de los puestos de copas europeas-, sin la dinámica con la que ahogó a tantos rivales, con el hueco que dejó la partida de Sadio Mané, ausentes por lesión (Luis Díaz y Thiago Alcántara) y otros que tratan de recuperar su mejor forma física (Virgil Van Dijk). “Ganamos los últimos dos partidos por la Premier, pero necesitamos más buenos resultados”, reconoció Jürgen Klopp.

Real Madrid ya no tiene a Casemiro y llega sin Toni Kroos ni Aurelien Tchouamení, afectados por un virus gripal. En el ataque, el equipo de Carlo Ancelotti descansa en el talento, la clarividencia y el toque certero de Karim Benzema, último Balón de Oro. Al estilo académico del francés se suman la explosividad y la gambeta descarada de Vinicius, hoy indispensable e indiscutible en la formación titular.

El brasileño fue contratado en 2018 con 18 años, por 45 millones de euros. En 2107 había disputado con Flamengo las finales por la Copa Sudamericana frente a Independiente, que dio la vuelta olímpica en el Maracaná. Era un diamante a pulir, un fogonazo ofensivo apenas la pelota llegaba a sus pies. De sus gambetas y atrevimiento hubo noticias enseguida. Si algo le sobraba era desparpajo, convicción para desplegar unas condiciones que lo muestran mitad futbolista, mitad showman. Un clase de jugador en extinción.

El gol a Liverpool en la última final de la Champions League

Si algo le faltaba era mejorar la toma de decisiones, una mayor comprensión y lectura del juego. Durante sus primeras dos temporadas en Real Madrid llegó a ser bautizado “casi gol Vinicius” , porque rara vez terminaba bien una acción ofensiva, ya sea porque no le acertaba al arco o no advertía que había un compañero mejor ubicado para la definición. Era atropellado, puro instinto. En un encuentro de Champions League en Alemania, Benzema llegó a decirle a Ferland Mendy que no le pasara la pelota a Vinicius porque éste jugaba su propio partido, aparte del resto.

Someterse a ese aprendizaje y presión en un club de la envergadura de Real Madrid no es para cualquiera. La mayoría habría sucumbido a la exigencia y la estigmatización que se hacía de su estilo. En vez de sentirse un incomprendido, Vinicius fue fuerte y se sobrepuso a todo. Sin resignar lo que trae de la cuna y de la playa, le agregó la faceta de jugador resolutivo, desequilibrante. La clase de individualidad que decide un resultado, que gana partidos. El sueño de todo equipo. Benzema dejó de darle la espalda y se le unió en una sociedad de la que sale beneficiado Real Madrid. En la actual Champions es el goleador de Real Madrid, con cuatro tantos. Viene de ser Balón de Oro en el Mundial de Clubes, donde convirtió tres goles en dos cotejos.

Vinicius fue elegido el Mejor Jugador del reciente Mundial de Clubes, escoltado por Fede Valverde (plata) y Luciano Vietto (bronce) FADEL SENNA - AFP

Cambió el estatus de Vinicius. De promesa a estrella. De delantero estrafalario a otro que se hace incontrolable para los defensores rivales. De cada gambeta, el brasileño hace un acto de autoafirmación, de suficiencia futbolística. Sus bailes, con la pelota o en los festejos, pasaron a ser interpretados como una provocación humillante por muchos adversarios, sean jugadores o hinchas.

Vinicius pasó a pagar un costo por su alegría y desinhibición. En el “mejor” de los casos, patadas y foules reiterados (diez sufrió ante Mallorca, suma un total de 82, la mayor cantidad para un futbolista en las grandes ligas europeas); en el peor, discriminación y gritos racistas, que llevaron a más de una investigación de los organismos de seguridad e igualdad racial, con pedidos de colaboración a quienes puedan aportar pruebas. Nada lo cohibió. Redobló la apuesta. Previo al derbi ante Atlético de Madrid por la Copa del Rey, un muñeco con su imagen apareció colgado en un puente de Madrid. Durante el partido marcó el 3-1 que eliminó al equipo del Cholo Simeone.

Tras la victoria en Bilbao frente al Athletic, Ancelotti se mostró disgustado: “A Vinicius todo el mundo lo aprieta. Lo aprietan los rivales dando patadas, la hinchada rival, a veces el árbitro. Queremos que sea respetado un poco más por parte de todos. Es un jugador que necesitamos, tanto como el fútbol en general. Tiene un talento extraordinario”. Contra Mallorca, los micrófonos de campo captaron un grito del entrenador mexicano Javier Aguirre hacia un jugador que iba a marcar al brasileño: “¡Pegale, pegale!”.

Vuela Vinicius por la patada de su compatriota Gabriel Paulista (Valencia), que fue expulsado

Las expresiones de racismo y xenofobia contra Vinicius pasaron a ser un tema en sí mismo dentro de España. Ancelotti respondió en la última conferencia de prensa: “El racismo es un tema muy serio. No existe una ley que pueda cambiar la mentalidad de una persona; eso se consigue con cultura y sentido común. No culpo a España, pasa en todos los países”.

Klopp admitió que no estaba muy al tanto por lo que atraviesa Vinicius, pero este lunes dejó sentada su postura por lo que pueda ocurrir en Anfield Road: “No sé qué esta ocurriendo con Vinicius, pero nada en el mundo puede justificar ninguna reacción racista, haga lo que haga en la cancha. Imaginen que por su forma de jugar dijera que está bien que lo discriminen. Sería una locura. Espero que no pase cerca de algún idiota que le diga algo. Es un jugador de clase mundial. En la final de París, siendo tan joven, no se dejó dominar. Es ya una leyenda del Madrid a su temprana edad”.

Sin perder de vista de que es la víctima, la familia de Vinicius que lo acompaña en Madrid, su entorno afectivo y de Real Madrid le hacen ver que algunas coreografías de sus festejos pueden ser irritantes para sus adversarios. Es un problema que se podría ahorrar, mientras su derroche de gambetas pedirán pista este martes en el majestuoso Anfield Road.

Las probables formaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk y Andy Robertson; Jordan Henderson, Fabinho y Stefan Bajcetic; Mohamed Salah, Darwin Nuñez y Cody Gakpo. DT: Jürgen Klopp.

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk y Andy Robertson; Jordan Henderson, Fabinho y Stefan Bajcetic; Mohamed Salah, Darwin Nuñez y Cody Gakpo. DT: Jürgen Klopp. Real Madrid : Thibaut Courtois; Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho y David Alaba; Luka Modric, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos; Federico Valverde, Benzema y Vinicius Junior. DT Carlo Ancelotti.

: Thibaut Courtois; Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho y David Alaba; Luka Modric, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos; Federico Valverde, Benzema y Vinicius Junior. DT Carlo Ancelotti. Árbitro : Istvan Kovacs (Rumania).

: Istvan Kovacs (Rumania). Estadio : Anfield Road.

: Anfield Road. Horario: 17 (Argentina).

17 (Argentina). TV: ESPN.