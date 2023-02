Liga Profesional: el primer DT afuera es Mario Saralegui, que pasó de “sentirse Tarzán” a quedarse afuera de Colón

escuchar

Entre septiembre pasado y estos días de febrero, Marcelo Saralegui dirigió a Colón en diez partidos. Pero el ciclo del entrenador uruguayo se terminó abruptamente este lunes, después del empate 1-1 contra Unión, que significó el primer punto del Sabalero en esta Liga Profesional, ya que la dirigencia entendió que su etapa no daba para más. Y así se convirtió en el primer director técnico que deja su cargo en el certamen de primera división, cuando apenas van cuatro jornadas

Saralegui había tomado el mando del equipo rojinegro en septiembre pasado, en el cierre de la Liga pasada, cuando consiguió tres victorias, ero en el comienzo de este nuevo campeonato agotó pronto su crédito, con dos derrotas como local, ante Lanús (1-2) y Sarmiento (0-2) que dejaron al Sabalero en el fondo de la tabla.

Marcelo Saralegui dirigió a Colón en 10 partidos, con apenas tres victorias en su haber Juan Jose Garcia

El DT uruguayo había quedado en la cuerda floja desde hace unos días, y no le alcanzó con el empate (1-1) conseguido el domingo en el clásico de Santa Fe frente a Unión. Y este lunes por la mañana acordó su salida con la dirigencia del club.

En declaraciones a DSports Radio, Saralegui anunció su salida y expresó que “tenía ganas de revertir la situación, pero somos los técnicos los que pagamos los platos rotos”. “En estos últimos días hubo muchos agravios hacia la comisión directiva, y en algún lado eso se canaliza. Yo me sentía entero para seguir trabajando y por eso dije que, con un punto logrado en el clásico, me sentía Tarzán”, expresó el DT.

"Con un punto en el clásico, yo me sentía Tarzán", dijo Saralegui, pero no le alcanzó para seguir en el Sabalero Prensa Colón

“Me tocó afrontar el año pasado una situación complicada y logré sacar adelante al equipo. Confiaba en que podía ser así otra vez. Yo sé que en algún momento iba a tener que aflojar, pero se toma la decisión para descomprimir la situación de ellos, de los dirigentes. El martes voy a despedirme de los jugadores. Es un buen plantel, van a salir adelante. Estoy contento con este grupo, aunque no se pudo tener antes a las incorporaciones, el tema billetera fue el detonante. Se armó con lo que había”, agregó Saralegui.

Saralegui y un saludo con Fernando Gago, en el partido contra Racing en octubre pasado Juan Jose Garcia

Sobre el momento de su salida, comentó: “Me citaron a la casa del presidente y en la reunión estaban (José) Vignatti y otros cuatro directivos, me dijeron que hubo una reacción del equipo ante Unión, pero que no conforma. No hay nada raro, me voy bien”. Y agregó: “Si la de Álvarez entraba sobre la hora, hoy no estaba hablando de esto y te puedo asegurar que seguía. Cuando la pelota pega en el palo y entra, sos bueno, y si pega en el palo y sale, sos malo. Si el partido duraba cinco minutos más, lo ganábamos”.

El técnico uruguayo dijo que los dirigentes le comunicaron “que tenían la decisión tomada” para que no siga. ”Venía un partido de local (el domingo próximo, frente Huracán) y yo lo quería jugar”. Pero no hubo caso. Saralegui se presentará mañana en el predio 4 de Junio para despedirse del plantel y en principio, de no haber acuerdo con un nuevo DT, la práctica sería comandada por Adrián Marini, entrenador de la Reserva.

Néstor Gorosito tiene casi todo acordado para sumarse a Colón, después de desvincularse hace poco de Gimnasia Julián Álvarez - télam

En cuanto a su sucesor, se supo que hay “conversaciones avanzadas” con Néstor Gorosito, uno de los entrenadores que siempre estuvo en el radar del presidente José Vignatti. De hecho, el propio Pipo dio a entender que está todo bien avanzado y que sólo faltan “resolver detalles” para alcanzar un acuerdo. También se supo que Sebastián Battaglia era otro nombre con posibilidades de suceder a Saralegui. Pero no hubo contactos oficiales con el ex DT de Boca, y sí con Gorosito.

En declaraciones a El Litoral, Gorosito contó que “casi hay un acuerdo” para ser el nuevo DT del Sabalero. “La realidad es que varias veces hablamos con José (Vignatti), de fútbol en general y de Colón; no sólo ahora. Hace algunos días hablamos y ahí se cortó. Hasta que hoy me volvió a hablar. Sólo faltan pequeñas cositas entre Vignatti y mi representante”, explicó Pipo al diario santafesino.

