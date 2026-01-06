Chelsea tiene nuevo técnico: Liam Rosenior, de buen paso por Racing de Estrasburgo

El campeón del Mundial de Clubes está en apuros. Poco más de cinco meses pasaron desde que Chelsea alzó el trofeo del primer certamen global por equipos organizado por la FIFA y su presente está inmerso en la incertidumbre. El año comenzó con un bombazo para los Blues: el despido de Enzo Maresca como director técnico. El reemplazante, que ya era un secreto a voces desde hace unos días, quedó confirmado este martes. Es el inglés Liam Rosenior, procedente del Racing de Estrasburgo (Francia), club que al igual que Chelsea pertenece al consorcio estadounidense BlueCo.

Rosenior tiene 41 años y una discreta carrera como futbolista que lo vio alternar en Premier League y Championship con equipos como Fulham, Brighton Bristol City y Reading. Su trayectoria como entrenador comenzó en Derby County, donde fue asistente de Phillip Cocu y de Wayne Rooney, hasta que tomó el mando de manera interina. Su primer trabajo oficial fue en Hull City, al que dirigió durante un año y medio hasta que recibió el llamado de Racing de Estrasburgo en julio de 2024. El equipo francés, donde juegan los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, marcha séptimo en la Ligue 1.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

El propio Rosenior ya había adelantado los hechos en una rueda de prensa celebrada el martes en Estrasburgo: “He recibido ofertas de muchos clubes, incluidos algunos de la Champions League, y siempre he sido sincero al respecto con [nuestro presidente] Marc [Keller] y nuestros propietarios. Amaré este club durante el resto de mi vida [por Racing de Estrasburgo], pero no puedo rechazar al Chelsea”. “Estoy muy ilusionado con el futuro -continuó Rosenior-. He trabajado toda mi vida para ser entrenador y dirigir un club de fútbol de talla mundial. Eso me entristece por lo que dejo atrás. Es emotivo, ya que es mi último día y la última vez que me despierto como entrenador del Estrasburgo”

Además, Rosenior declaró en la página web de Chelsea: “Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de trofeos ganados. Mi trabajo consiste en proteger esa identidad y crear un equipo que refleje estos valores en cada partido que jugamos, mientras seguimos ganando trofeos. Que se me haya confiado este cargo significa mucho para mí y quiero dar las gracias a todos los implicados por la oportunidad y la confianza depositadas en mí para desempeñar este trabajo”.

Rosenior llega a Londres con una buena experiencia en Francia FREDERIC DIDES - AFP

Rosenior no tendrá demasiado tiempo para pensar. El tren está en marcha y debe subirse y encauzarlo. Chelsea, quinto en la Premier League, visita a Fulham el miércoles. Y la semana próxima tendrá el primer gran reto: el partido de ida de las semifinales de la Carabao Cup contra Arsenal, un clásico picante. En esta nueva aventura estará acompañado por tres colaboradores que estaban con él en Estrasburgo: sus ayudantes, Kalifa Cissé y Justin Walker, y el analista Ben Warner.