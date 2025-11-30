En un duelo clave para los primeros puestos de la Premier League, Chelsea y Arsenal se enfrentaban en el Stamford Bridge, pero cuando ya había transcurrido gran parte del primer tiempo que se disputaba en Londres, el equipo donde juegan, entre otros, los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, sufrió la expulsión de un jugador. El ecuatoriano Moisés Caicedo se tuvo que ir del partido por roja directa tras darle una brutal plancha al jugador Mikel Merino.

Los tapones del futbolista de los Blues quedaron prácticamente incrustados en el tobillo del español.

Cuando iban 37 minutos de la primera mitad del encuentro, el volante de Arsenal controló la pelota con la pierna derecha y le dio el pase a la otra. Fue en ese momento en que pateó hacia un compañero cuando Caicedo se arrojó contra el tobillo izquierdo del español. El jugador sudamericano no dudó en arrojarse al piso para simular que también había sido lastimado en esa disputa, pero el árbitro del campo de juego y el del VAR no validaron la actuación.

Chelsea vs. Arsenal: el brutal planchazo de Caicedo que le valió una expulsión del partido de la Premier League John Walton - PA Wire

El juez principal, Anthony Taylor, le mostró la amarilla al centrocampista, pero sus colegas del VAR lo convocaron para que revisara la jugada con detenimiento y se elevó la penalización a una roja. “Tras la revisión, el número 25 del Chelsea realiza una entrada con fuerza excesiva”, indicó.

Chelsea vs. Arsenal: el brutal planchazo de Caicedo que le valió una expulsión del partido de la Premier League JUSTIN TALLIS - AFP

Si bien Chelsea se quedó con un jugador menos rápidamente, cuando recién comenzaba el segundo tiempo Trevoh Chalobah puso en ventaja al conjunto local. La reacción de los visitantes no se hizo esperar y Merino aprovechó un centro al área de Bukayo Saka para rematar de cabeza e igualar el encuentro a los 59 minutos.

Finalmente, el partido entre el equipo que quedó con 10 jugadores y Arsenal, líder de la Premier League, terminó empatado en 1. Así, los Gunners cerraron la 13a. jornada con 30 puntos, a cinco de Manchester City y con seis de ventaja sobre los Blues.