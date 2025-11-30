En medio de su ofensiva contra Tapia, Milei celebró la victoria de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba

El presidente Javier Milei celebró este domingo la victoria de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba (1-0) en plena tensión entre la dirigencia del club y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la insólita sanción a Estudiantes, por haber hecho el pasillo de espaldas, en forma de protesta contra el título el título de la Liga 2025 a Rosario Central.

“3-0. 1° X/Twitter. 2° Tribunas. 3° Cancha”, festejó en X el mandatario el resultado con el que el Pincha se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) November 30, 2025

La declaración de Milei escala la tensión entre el Gobierno y la AFA. No es la primera vez que el libertario exhibe su apoyo publico a Estudiantes. Días atrás respaldó la conducta del plantel ante el homenaje protocolar a Rosario Central. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió en X para manifestar su apoyo al club platense.

Javier Milei exhibió la camiseta de Estudiantes en una reunión con autoridades israelíes Presidencia

Asimismo, Milei exhibió la semana pasada una camiseta de Estudiantes de La Plata en una reunión oficial con autoridades de Israel y generó la crítica pública del intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, quien lo acusó de “hipócrita” y cuestionó que se mostrara con los colores del club platense.

En esas imágenes, se observa la camiseta del Pincha apoyada sobre el respaldo del sillón de Rivadavia, detrás del mandatario argentino.

Ahora Estudiantes en semis, buscará dar un nuevo golpe, ante el equipo de Claudio Chiqui Tapia Club, Atlético Barracas Central, o su clásico rival de La Plata, Gimnasia.