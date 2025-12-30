Chelsea vs. Bournemouth: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026

La Premier League 2025-2026 inicia este martes 30 de diciembre la fecha 19 con seis encuentros y uno de ellos es el que protagonizan Chelsea vs. Bournemouth en el estadio Stamford Bridge de Londres con arbitraje de Samuel Barrott.

El encuentro, uno de los más atractivos de la jornada, está programado a las 16.30 y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Marcos Senesi es el defensor argentino que milita en Bournemouth y que tendrá acción este martes James Gill - Danehouse - Getty Images Europe

La previa de Chelsea vs. Bournemouth

The Blues, los campeones vigentes del Mundial de Clubes con Enzo Fernández como figura, se ubican quintos en la tabla de posiciones con 29 puntos producto de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas y necesitan volver al triunfo tras dos encuentros para no perderle pisada a los líderes y, además, meterse en zona de clasificación a la Champions League 2026-2027.

El volante de la selección argentina es el capitán del equipo y una pieza inamovible para el DT Enzo Maresca. Alejandro Garnacho, por su parte, alterna titularidades y suplencias y es probable que para este encuentro aguarde su turno entre los futbolistas del banco de relevos.

Bournemouth, club ya afianzado en la liga de Inglaterra, cuenta con el defensor Marcos Senesi, quien compite por un lugar en la albiceleste para ir al Mundial 2026. Con él como una fija en todas las formaciones, marcha 15° con 22 unidades gracias a cinco victorias, siete igualdades y seis derrotas y debe sumar para alejarse las posiciones de descenso -actualmente está 9 tantos por encima de West Ham, el primero que está bajando a la English Football League-.

Posibles formaciones

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevão; y João Pedro. DT: Enzo Maresca.

Bournemouth: Đorđe Petrovic; Álex Jiménez, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Lewis Cook, Alex Scott; David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; y Evanilson. DT: Andoni Iraola.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 7.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.90.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente, el 6 de diciembre, en el Vitality Stadium por la fecha 15 del mismo certamen: empataron sin goles.