Partidos de hoy en vivo, martes 30 de diciembre: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

En el penúltimo día del 2025 hay compromisos de la Premier League de Inglaterra, y de otras dos más; varios argentinos sumarían minutos
- 3 minutos de lectura'
Este martes 30 de diciembre, el penúltimo día del 2025, se disputan varios partidos atractivos en diferentes ligas del mundo. Hay programados seis encuentros de la Premier League de Inglaterra, cinco de la Premiership de Escocia y tres de la Saudi Pro League de Arabia Saudita. El minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, está disponible en canchallena.com.
Varios argentinos dirán presente en la jornada. En Inglaterra jugarán Guido Rodríguez en West Ham vs. Brighton; Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Marcos Senesi en Chelsea vs. Bournemouth; Nicolás Domínguez y Carlos Alcaraz en Nottingham Forest vs. Chelsea; Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía en Arsenal vs. Aston Villa; y Lisandro Martínez en Manchester United vs. Wolverhampton.
En Arabia Saudita, la otra liga con acción, únicamente podrían sumar minutos Mateo Borrell y Valentín Vada en Al-Okhdood vs. Damac. En Escocia no hay futbolistas criollos en la temporada en curso.
Partidos del martes 30 de diciembre
Premier League - Inglaterra
- 16.30: West Ham vs. Brighton - ESPN 2, Disney+ y canchallena.com.
- 16.30: Burnley vs. Newcastle - Disney+ y canchallena.com.
- 16.30: Chelsea vs. Bournemouth - ESPN, Disney+ y canchallena.com.
- 16.30: Nottingham Forest vs. Everton - Disney+ y canchallena.com.
- 17.15: Arsenal vs. Aston Villa - Disney+ y canchallena.com.
- 17.15: Manchester United vs. Wolverhampton - Disney+ y canchallena.com.
Premiership - Escocia
- 16.45: Livingston vs. Dundee United - canchallena.com.
- 16.45: Dundee vs. Kilmarnock - canchallena.com.
- 16.45: Hibernian vs. Aberdeen - canchallena.com.
- 16.45: Rangers vs. Saint Mirren - canchallena.com.
- 17: Motherwell vs. Celtic - canchallena.com.
Saudi Pro League - Arabia Saudita
- 12.30: Al-Ahli vs. Al-Fayha - canchallena.com.
- 14.30: Al-Ettifaq vs. Al-Nassr - canchallena.com.
- 14.30: Al-Okhdood vs. Damac - canchallena.com.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Estos son los máximos goleadores del 2025 a nivel de clubes
- Kevin Hernández (Academia Quintana de Puerto Rico): 47 goles.
- Jorge Rivera (Metropolitan de Puerto Rico): 40.
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 39.
- Jhonathan Rivas (Mayagüez de Puerto Rico) y Harry Kane (Bayern Múnich): 31.
- Lionel Messi (Inter Miami), Vangelis Pavlidis (Benfica) y Paulinho (Toluca): 29.
Máximos goleadores argentinos del 2025 a nivel de clubes
- Lionel Messi (Inter Miami): 29 goles.
- Nicolás Martínez (Deportivo Mixco de Guatemala): 26.
- Damián Villalba (Independiente Petrolero de Bolivia): 25.
- Brian Parada (Xewkija Tigers de Malta) y Facundo Callejo (Cusco de Perú): 24.
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 21.
