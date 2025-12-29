Cristiano Ronaldo inicia la cuenta regresiva al gol 1000: estas son las proyecciones

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia con una carrera excepcional a las sombras de Lionel Messi. Porque si algo le faltó al portugués es fortuna para no coincidir con el argentino y que su labor sea más condecorada y, también, premiada. Aun así, brilló y brilla a los 40 años y anhela conseguir un hito que ni siquiera el rosarino alcanzó y, muy probablemente, alcanzará: ser el primer y único futbolista en convertir 1000 goles.

El atacante luso que se desempeña en Al Nassr de Arabia Saudita ostenta 956 fetejos. 112 fueron con la camista de su actual equipo y puede engrosar su número en el partido de este martes 30 de diciembre vs. Al Ettifaq como visitante.

Cristiano Ronaldo marcó 450 goles con la camiseta de Real Madrid AFP

En Sporting Lisboa, el club donde comenzó su carrera profesional, marcó cinco veces. En Manchester United sumó 145, 118 en la primera etapa y 27 en la segunda; mientras que en Real Madrid se despachó con 450 tantos en 438 cotejos, una media de mas de uno cada 90 minutos. El otro club al que representó fue Juventus, cuyos hinchas celebraron 101 goles suyos.

Con la selección de Portugal, con la que en 2026 disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y hará historia al convertirse, junto a Messi, en los únicos en disputar esa cantidad de citas ecuménica, logró 143 tantos.

Cristiano Ronaldo lleva 143 goles con la camiseta de Portugal, con la que disputará su sexto Mundial en 2026 Armando Franca - AP

Cristiano Ronaldo está a 44 goles del milésimo. Más allá del encuentro que todavía debe disputar en 2025 y el que puede acercarse aun más a la cifra deseada, 2026 es el año en el que apunta a conseguir la marca porque tendrá más partidos para jugar por la presencia de la Copa del Mundo.

Aunque le restan más de cuatro decenas de festejos, no es improbable que las consiga el año venidero. En 2025, a falta de un cotejo, anotó 40 veces en 45 juegos con Al Nassr y Portugal. Es decir que ostenta un promedio de 0,88 anotaciones por juego. Si sostiene esa media de celebraciones y disputa 50 encuentros en 2026, alcanzará los 1000 goles.

Claro está que la cantidad de tantos que pueda marcar dependerá, además de su labor, de la de sus equipos y, también, sus compañeros. Algo positivo para el luso es que tanto su equipo como su selección suelen ser protagonistas de los torneos que disputan, por lo que cada año llegan hasta instancias decisivas y tienen más partidos en su haber.

Cristiano Ronaldo, en los Globe Soccer Awards, aseguró que apunta a llegar a los 1000 goles Anadolu - Anadolu

Una cuestión a tener en cuenta es que, por su edad y el advenimiento del Mundial, es probable que Cristiano regule las cargas y los minutos en el primer semestre del año entrante, etapa en la que el elenco árabe tiene garantizados 26 partidos. De hecho, el entrenador Jorge Jesús prescindió de él en varios cotejos este año para tenerlo en condiciones en los momentos más relevantes.

Este fin de semana, en su discurso en el premio Globe Soccer Awards, el portugués admitió que tiene la meta de llegar a los 1000 goles, más allá de las dificultades que le representa competir a los 40 años: “Es difícil seguir jugando, pero tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde estoy jugando, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la marca que todos saben. Estoy confiado de que la alcanzaré si no hay lesiones”.

Los goles de Cristiano Ronaldo, camiseta por camiseta