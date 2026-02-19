Los repudiables comentarios de Chilavert para defender a Prestianni: “No es normal que Mbappé viva con un travesti”

El exarquero José Luis Chilavert se metió en la repercusión sobre el tenso episodio entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni y realizó comentarios repudiables. El exfutbolista defendió al atacante argentino en el marco de presuntos actos racistas y apuntó contra el brasileño, a quien acusó de “discriminar”. Además cruzó a Kylian Mbappé por pedir que el ex-Vélez no juegue más la Champions League y se refirió despectivamente a su expareja.

Chilavert se refirió a la pelea entre Prestianni y Vinícius de este martes en el partido entre Benfica y Real Madrid. El clima en Lisboa ya estaba tenso después de que el jugador brasileño le gritara su gol a la tribuna local, sin embargo, alcanzó un nuevo nivel cuando, en medio de una discusión, el joven argentino se tapó la boca con la camiseta e hizo un comentario. En ese momento, el futbolista de la selección brasileña corrió hacia el árbitro y acusó que su rival le dijo “mono”. El encuentro fue detenido y después se reanudó, pero el episodio generó repercusión.

“Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice ‘cagón’. El primer insulto vino del lado de el jugador de piel negra”, expresó el exjugador de la selección paraguaya en Radio Rivadavia.

🔴 "EL FÚTBOL ES UN RECTÁNGULO DONDE JUEGAN HOMBRES Y NOS DECÍAMOS DE TODO ANTES. DESDE QUE PUSIERON EL MICRÓFONO Y EL VIDEO ESTÁ AMARICONADO"



La controvertida reflexión de José Luis Chilavert en #LaOralDeportiva con @davellaneda77 sobre el fútbol moderno.

Luego le salió al cruce a Mbappé por respaldar a su compañero de equipo. “¿Qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer", afirmó.

Chilavert hizo referencia a Inés Rau, una modelo trans que mantuvo una relación con Mbappé en 2022, mientras se disputaba el Mundial de Qatar, aunque nunca se confirmó si llegó a ser un noviazgo. Sin embargo, ambos cortaron su vínculo más tarde.

Acto seguido, sostuvo que, después de lo sucedido, Prestianni no debería jugar el partido de vuelta de la llave -que se disputará la próxima semana- porque Benfica debería “protegerlo”. A su vez, aseguró que las autoridades no deberían sancionarlo y destacó: “Si eso sucede, da lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el video está amariconado”.

“El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinícius y él dijo llorando que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal?“, continuó y aseveró que todos los incidentes por racismo ”nacen en Europa".

Luego, en línea con su explicación, el exarquero manifestó: “Allá a los chicos les permiten que una vez por semana vayan vestidos de mujer a la escuela, o al revés. O donde los musulmanes le pegan a las mujeres y los africanos invaden. ¿Dónde está el racismo ahí?“.

Más tarde, el excapitán de la selección paraguaya retomó el episodio entre Prestianni y Vinícius y declaró que fue “dramatizado” y se hizo al respecto una bola de nieve muy grande. Señaló que el racismo “siempre estuvo y va a existir” y reveló que en su época de jugador sufrió comentarios discriminatorios: “Los primeros que insultaban eran los brasileños. Ellos son los primeros racistas. Me decían que Paraguay era parte de Brasil. Y uno no puede reaccionar porque te denuncian, como pasó con la chica argentina que detuvieron”.

“¿Por qué Vinícius nunca habló de cómo la policía brasileña mata a palos a los hinchas argentinos y paraguayos? Los brasileños no te respetan. Te pueden decir de todo pero vos no. Hay que tomar todo con pinzas. Siempre voy a defender a Prestianni. No se le puede llamar ‘negro’ a un negro en España, pero ellos te exigen decirle ‘mujer’ a un hombre que hace pis de parado igual que nosotros“, cerró.