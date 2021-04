Chile: un ex arquero de Gimnasia involucrado en un supuesto fraude en Unión La Calera

El club chileno Unión La Calera, que disputará la Copa Libertadores desde la etapa de grupos (será rival de Vélez, Flamengo y Liga Deportiva Universitaria), vuelve a ser protagonista. Pero lejos de hacerlo por una noticia vinculada al fútbol, otra vez lo es por cuestiones ajenas a lo que sucede en un campo de juego.

En las últimas horas se supo que la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile notificó al futbolista argentino Nicolás Ambrosio de que será juzgado por supuestamente haberse hecho pasar por su compatriota y arquero Alexis Martín Arias en exámenes PCR en diciembre pasado.

“El sujeto indicado fue notificado por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Valparaíso para su comparecencia en la audiencia de este viernes”, dijo personal de la PDI al diario El Mercurio. Ambrosio debe presentarse ese día a las 8.50 en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

La acusación se vuelve más grave en este contexto de salud pública . Según la causa, el ex arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata mandó a otra persona a hacerse exámenes PCR, para poder jugar con resultado negativo. Y no lo habría hecho una vez, sino cuatro. Cabe mencionar que después del partido ante Junior por la Copa Sudamericana (jugado el 3 de diciembre de 2020), el plantel tuvo 12 positivos de coronavirus.

La acusación es contundente. La Fiscalía emitió un informe al Juzgado de Garantía de Viña del Mar en el que afirma que “los días 4, 12, 16 y 20 de noviembre de 2020, el imputado Nicolás Ambrosio, ciudadano argentino, concurrió al Laboratorio Etcheverry, lugar donde fue atendido por el personal técnico habilitado para la toma de muestras PCR, ante quienes se identificó como Alexis Martín Arias”.

De acuerdo con esa presentación, se trató de “una suplantación hecha con la finalidad de obtener resultados negativos a la presencia de SARS-COV-2 en la muestra biológica al imputado, permitiendo por esa vía que Arias, entonces contagiado de Covid, los involucrara como propios, por sí, o por medio de los respectivos estamentos del club al que pertenece, lo que le permitió a este último jugar personalmente al fútbol, a sabiendas de ser portador de un virus que restringía su circulación ambulatoria, en conocimiento de todo lo cual obraron suplantador y suplantado”.

En su momento, Martín Arias comentó la situación: “Se armó un revuelo importante. Tuve el virus, respeté la cuarentena y luego volví a jugar. Tenía el permiso médico de la ANFP, de Conmebol, y realmente es algo que no entiendo. No entiendo por qué salió esa noticia, es algo que a uno lo mancha”, se defendió en una entrevista en TNT Sports realizada en enero. El arquero agregó entonces: “Como no hay denuncia y nunca fui acusado, estoy tranquilo. Sé que hice las cosas bien y La Calera también. Además, si hubiese una víctima aquí, tendría que ser yo”.

Según lo dicho por el fiscal Lionel González a El Mercurio, “se encuentra en investigación la denuncia cursada por la Seremi de Salud de la Quinta Región y el Laboratorio Etcheverry, por los eventuales delitos de usurpación de identidad y de peligro a la salud pública, contemplados y sancionados en los artículos 214 y 318 del Código Penal , respectivamente, contra Alexis Martín Arias, jugador de fútbol profesional de Unión La Calera”.

El controvertido Martín Iribarne, gerente general de La Calera y ex director de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El Rey de la Trampa

El club Unión La Calera estuvo involucrado en otras situaciones polémicas en los últimos tiempos. Muchas veces por casos cercanos a su gerente general, Martín Iribarne, que fue director de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hasta mayo pasado, cuando renunció por “diferencias irreconciliables” con el presidente de la Asociación, Sebastián Moreno.

Se lo acusaba de utilizar su posición para otorgar beneficios a La Calera, tal como se sospecha ocurrió en el caso Erick Wiemberg, jugador que estuvo en conflicto por una contratación entre ese club y Valdivia.

En agosto de 2019, Iribarne fue demandado por el Banco de Crédito e Inversiones por haber incumplido con el pago de un préstamo de 59 millones de pesos chilenos. Y este año se involucró en una polémica con Ariel Holan cuando el entrenador argentino, estando suspendido, utilizó un handy para dar indicaciones durante un partido entre Universidad Católica y Santiago Wanderers. La Calera, que estaba peleando por el campeonato, se sumó a una denuncia para conseguir que le quitaran puntos a Católica, que finalmente fue el campeón. Y durante 2020 y con Iribarne como gerente de Unión La Calera, se produjo esta presunta suplantación de identidad en el momento de realizarse exámenes PCR. Por esas cosas, en el fútbol chileno muchos llaman a Iribarne “El Rey de la Trampa”.

Sergio Jadue, protagonista de la serie El presidente, sobre el escándalo de FIFAGate.

Un club fuera de serie

Unión La Calera también tiene un importante papel en la serie El presidente, que la plataforma Amazon Prime estrenó en junio de 2020 y se refiere a los contactos entre el FIFAGate y la dirigencia del fútbol chileno.

La tira, sobre todo en el primer capítulo, narra el desmedido y rápido ascenso del dirigente Sergio Jadue, primero como presidente de esa entidad entre 2009 y 2011 (en ese lapso el equipo logró el primer ascenso a la categoría superior en 26 años) y luego como máxima autoridad en la ANFP. Su victoria sobre Harold Mayne-Nicholls en la elección de la entidad nacional provocó la renuncia de Marcelo Bielsa a su cargo de director técnico de la selección chilena, por la que adujo diferencias irreconciliables con Jadue.

El escudo original de Unión La Calera y el que tuvo que adoptar cuando el anterior fue registrado comercialmente por el tío de Sergio Jadue.

Pero hay más. El escudo tradicional de Unión La Calera tenía los colores azul y verde partidos en diagonal, con una «U» en blanco y bordes del mismo color. Debajo, sobre fondo rojo se leía “La Calera”. Pero a mediados de 2018 ese diseño fue registrado para fines comerciales por Sabino Jadue, tío de Sergio y ex dirigente de la entidad, por lo que en 2019 el club debió reemplazarlo por un escudo blanco de forma circular con un borde grueso de color rojo y la leyenda “Unión La Calera”. En la zona blanca aparece la sigla “ULC” en color verde. Ante el reclamo de los hinchas, tanto presencial como en una fuerte campaña en redes sociales, el histórico escudo regresó a las camisetas.

Todo esto ocurre a pocos días de que el equipo debute en la Copa Libertadores (el próximo miércoles recibirá a Liga por el grupo G). ¿Puede el club ser sancionado? Sólo Conmebol puede responderlo, de acuerdo con los avances de la investigación judicial.