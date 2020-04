Tapia anunció que la temporada 2019/20 se dará por finalizada Crédito: Captura de TV

Final del misterio. Después de varias semanas de incertidumbre y debate sobre el futuro del fútbol argentino frente a la pandemia de coronavirus , la AFA ya tiene una decisión tomada: Claudio "Chiqui" Tapia anunció que se dará por finalizada la temporada 2019/2020, se suspenderán los descensos en todas las categorías y los ascensos se definirán en el campo de juego. Tal como anticipó LA NACION hace días, la decisión se oficializará mañana tras la votación del Comité Ejecutivo.

"Vamos a dar por finalizados los torneos para poder tener designadas las plazas de las competencias a nivel sudamericano para el próximo año. Por la tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se van a respetar las plazas que quedan vigentes, la de la Copa Superliga y la Copa Argentina, y se van a dirimir en el tiempo que podamos cuando la salud nos permita volver a los campos de juego. Después, los ascensos de todas las categorías se van a definir jugándolos en la cancha cuando las autoridades nos autoricen", explicó Tapia en diálogo con TNT Sports.

"No va a haber descensos en esta temporada que finalizó. En el próximo torneo en 2021 también se va a jugar sin descensos, pero ya habrá promedios para que los descensos se retomen en el torneo de 2022. Hoy habrá una resolución de la AFA y mañana se someterá a votación en el Comité Ejecutivo. Para algunos puede ser antipática, pero también hay realidades económicas. En el fútbol la recuperación económica va a ser lenta y las dirigencias vamos a tener que buscar medidas, como estas que están prácticamente tomadas, para generar nuevos recursos y salir de la crisis", explicó Chiqui acerca de la decisión tomada.

De esta manera, los cuatro clasificados para la Libertadores 2021 son Boca (por ser campeón de la Superliga), River, Racing y Argentinos Juniors. Además, los otros dos boletos se darán por las definiciones pendientes de la Copa Argentina y la Copa Superliga. En tanto, para la Sudamericana 2021, ya se clasificaron Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús.

Ahora, el problema central estará en saber cuándo se podrá volver a jugar porque, más allá de que el arco dirigencial plantea septiembre como fecha para disputar partidos oficiales, habrá que esperar para conocer si la pandemia lo permite en lo que resta del año. Y, además, también se deberá definir cómo se jugarán y se articularán las definiciones de las categorías del ascenso, algo que todavía se está analizando y no tiene resolución.

AFA definió que las clasificaciones a las copas internacionales se mantengan por la tabla general, a excepción de la Copa Argentina y la Copa Superliga que se definirán en la cancha Crédito: Twitter

"Si no hay descensos va a haber más equipos y más jugadores en primera. Y si mantenés los promedios, le vas a dar la competitividad regular que tiene que tener cada club. Si en la temporada 2022 no llegaste con buenos puntos acumulados, vas a correr con posibilidad de descenso. Pero esto es una transición que nos permitirá ir saliendo lo más rápido posible", agregó Tapia.

"Hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar. No es una decisión nuestra. Ni bien podamos lo haremos. Y si tenemos que jugar en enero, jugaremos en enero. Necesitamos una máxima seguridad para saber que no vamos a retroceder al 10 de marzo. Somos muy respetuosos de las medidas sanitarias tomadas y todos los argentinos debemos cumplirlas. Quedó claro que lo primero es preservar la vida por sobre lo económico. Fue muy acertada la decisión del presidente y nosotros la compartimos: lo primero es cuidar la vida", comentó el presidente de la AFA.

Pese a que según Tapia hay un consenso del "90% de los dirigentes", la decisión de tener 26 equipos para la temporada 2020/21 de la Superliga ya empezó a generar críticas y cuestionamientos. Por ejemplo, tanto Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, como Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, ya dejaron en claro su postura de regresar a los torneos de 20 equipos y mantener los ascensos y descensos.

"Para estas decisiones me han elegido a mí en una Asamblea hace tres años. Sabemos que quizás no va a marcar el consenso general de todos, pero sí el de la mayoría. Y también sabemos que puede ser antipática para alguno, como cuando hablan de que no quieren un torneo de más de 22 equipos o de si tiene que haber o no descensos. Son opiniones valederas. Pero también hay que tomar decisiones para poder salir en un futuro de la crisis económica que va a dejar la pandemia. Clubes quebrados es sinónimo de Sociedades Anónimas. Hoy cumplen un rol social muy importante y para que sigan teniendo su esencia a nivel nacional hay que tomar estas decisiones", agregó Chiqui.

"Si tomamos una medida apresurada y tenemos un contagio en el fútbol argentino... sería retroceder y hacer un papelón, un ridículo del que sería difícil volver. Todos queremos y necesitamos que la industria del fútbol argentino empiece a funcionar, porque vamos a vivir una crisis mundial. Pero, ante todo esto, primero está la vida de los argentinos", cerró.