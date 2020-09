Tapia, junto a Messi: el presidente de la AFA apoyó la decisión del capitán de querer irse de Barcelona Fuente: Archivo - Crédito: Anibal Greco

Claudio Tapia, presidente de la AFA, concedió una larga entrevista a TyC Sports y habló de la actualidad del fútbol argentino. La máxima autoridad criticó a Barcelona por el manejo de la crisis con Lionel Messi, afirmó que el público no volverá a las canchas hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, resaltó la decisión de cancelar los descensos para asegurar la sustentabilidad económica de los clubes y adelantó que la AFA respetará el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el reclamo de San Martín de Tucumán, que lideraba la Primera Nacional cuando el fútbol se interrumpió en marzo.

'"Hasta que no haya vacuna no va a haber público", sentenció Tapia. Y agregó: "Durante 8 o 9 meses los equipos de primera van a tener que meter la mano en el bolsillo. Todo es a pérdida", recordó, en relación a los ingresos que se esfumaron por culpa de la enfermedad que tiene en jaque al mundo. "Por eso se toman medidas que pueden ser antipáticas", se justificó el expresidente de Barracas Central en relación a la cancelación de los ascensos o al aumento de los equipos en primera división (pasarán a ser 26 la próxima temporada). "Son decisiones que se toman por esto, pero sabemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Los vamos a hacer", insistió el líder de "Ascenso Unido".

Un fragmento de la entrevista a Claudio Tapia, presidente de la AFA

Tapia también fue muy duro con Barcelona por el culebrón del verano europeo: la continuidad de Lionel Messi en el equipo azulgrana. Acérrimo defensor del capitán argentino, el presidente de la AFA aseguró: "Lo que pasó no me causó simpatía. Leo no se lo merece por todo lo que ha dado profesional y deportivamente. Le ha dado todo a Barcelona y han sido muy injustos con él. Me ha dolido, pero siempre supe que iba a cumplir su contrato. Ha demostrado lo que es como persona", apuntó Tapia.

Claudio Tapia, en su oficina y ante la computadora. Como el lunes pasado, durante la reunión de Consejo de Conmebol, hoy volvió a sentarse frente a la pantalla para hablar con TyC Sports. Crédito: twitter @afa

El presidente de la AFA también se refirió a la definición de los campeonatos de ascenso, cuyo retorno a la actividad está previsto a partir del 1° de noviembre, y de la Copa Argentina. "Estamos mirando todos los torneos. Dependemos de los tiempos y no queremos recargar a los futbolistas por tener todas las competencias juntas", admitió Tapia. Y añadió, sobre la Copa Argentina específicamente: "Si no la podemos jugar tendremos que tomar una decisión. Pero la voluntad es que se juegue todo lo que está pendiente". Sin embargo, Tapia también recordó que hay que pensar en los jugadores: "No podés jugar dos fechas por semana porque venís de un parate importante y sería poner en riesgo a los jugadores".

A continuación, más definiciones de Claudio Tapia:

El coronavirus : "Estoy contento de que nuestros equipos estén compitiendo a nivel sudamericano . Nos da la posibilidad de que la gente también tenga una motivación más para estar en su casa y ver al equipo de sus amores; un aporte necesario para poder seguir luchando contra el coronavirus . El hecho de que puedan ver significa que están en sus hogares. y entonces se están cuidando. El día a día de esta pandemia preocupa muchísimo ".

: "Estoy contento de que . Nos da la posibilidad de que . El hecho de que puedan ver significa que están en sus hogares. y entonces se están cuidando. ". El reclamo de San Martín de Tucumán en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS): "Creo que las instancias administrativas están para agotarlas. Esperaremos el fallo del TAS; vamos a aceptar su decisión. La voluntad de la mayoría de los clubes de ascenso ha sido la de respaldar la resolución del comité ejecutivo: los ascensos se definen dentro de la cancha. Yo fui el presidente que hizo jugar seis minutos del partido entre Riestra y Comunicaciones. Pero lo que no comparto, porque estatutariamente no está permitido, es que sin agotar instancias administrativas un club vaya a la Justicia. Hay sanciones para esos clubes. De todas maneras, confío en los abogados y en la decisión que hemos tomado. Es la correcta."

