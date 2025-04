Chiqui Tapia habló sobre el escándalo en San Lorenzo: “Yo no elijo presidentes”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, se refirió a la delicada situación institucional que vive San Lorenzo, luego de conocido el video en el que el titular del club de Boedo, Marcelo Moretti, aparece recibiendo dinero de una mujer, supuestamente para que fichara al hijo de esta en las divisiones inferiores. Mientras la investigación judicial corre su curso y Moretti solicitó licencia, el escándalo envuelve a San Lorenzo, que este sábado, a las 17, jugará como local ante Rosario Central.

“Soy muy respetuoso de las gestiones de cada club”, comenzó Tapia, entrevistado por TyC Sports. Y continuó: “Cada club tiene su presidente y su comisión directiva; la votan los socios, yo no voto, yo no elijo presidentes. (...) He visto las imágenes que han visto todos. Nosotros actuamos como corresponde. Hay un tribunal autónomo que se tiene que encargar estatutariamente de realizar las investigaciones pertinentes”.

Tapia evitó ir más allá en sus palabras: “Yo no puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años me deben de haber metido diez o doce denuncias. Debo de ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino”.

🗣️ En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, Chiqui Tapia se refirió a la cámara oculta que le realizaron a Moretti: "SE TIENE QUE ENCARGAR EL TRIBUNAL. YO NO PUEDO OPINAR PORQUE ME HA PASADO A MÍ. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS OCHO AÑOS ME DEBEN HABER METIDO 10 O 12 DENUNCIAS. DEBO… pic.twitter.com/AcY81JoEZi — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2025

Este viernes se realizan allanamientos en la sede de San Lorenzo, en Avenida La Plata 1782, y en los domicilios de las personas involucradas en el video difundido el martes último en un programa de Canal 9. Además del presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se investigan a Francisco Carlos Sánchez Gamino, María Jose Scottini, Edgardo Lemos y Alejandro Rojas.

La vuelta de los visitantes

Después de hablar del escándalo en San Lorenzo, Chiqui Tapia se refirió a la posibilidad de que los partidos de los campeonatos argentinos vuelvan a tener hinchas visitantes en los estadios. “Lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Es muy lindo, tenemos que trabajar para que vuelvan. Si podemos hacerlo en Copa Argentina, por qué no vamos a poder hacerlo en el torneo local”.

Mostró orgullo por el formato del campeonato de primera división, bastante cuestionado por la opinión pública: “Tenemos el torneo de 30 equipos, muchos lo critican... Somos formadores y todas las estrellas quieren venir a jugar al fútbol argentino. Qué lindo, ¿no?“.

