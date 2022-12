Christophe Dugarry destrozó a la selección de Francia, postuló a Zidane y minimizó el triunfo argentino

escuchar

Sin piedad. Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, criticó duramente la labor de Didier Deschamps, excompañero suyo en aquella coronación y actual DT de Les Bleus, propuso en su reemplazo a Zinedine Zidane y minimizó la consagración argentina en el Mundial Qatar 2022. “Estoy decepcionado y triste, en primer lugar. Y luego, enojado. Porque era una final que estaba a nuestro alcance contra un rival menos fuerte”, declaró en una charla con el diario francés L’Equipe. Y agregó: “Me decepciona ver que esta no victoria sólo se analiza a través de la emoción y del escenario. Hay que hacer un análisis del partido, y de los 80 minutos que figuran entre los más catastróficos para la selección francesa en los últimos 50 años, el día de una final de la Copa del Mundo. Me parece que esto merece un debate. Más allá de la emoción, porque yo también me he emocionado, sigo conmocionado por estos 80 minutos. Si no somos campeones del mundo, es por culpa de esos 80 minutos. Si hubiéramos jugado a nuestro nivel, habríamos ganado este partido sin problemas y seríamos campeones del mundo”.

Dugarry no fue titular en aquella final épica ante Brasil en el Mundial Francia 98, pero sí ingresó como uno de los reemplazos. En un escenario similar al ocurrido en Qatar 2022, aquella tarde el conjunto local se coronó luego de golear 3 a 0 al campeón mundial vigente.

Deschamps pasa junto a la Copa del Mundo que Francia perdió ante la Argentina Thanassis Stavrakis - AP

En relación a cómo y con quién vio la definición entre la selecciónd e su país y la Argentina, Dugarry, que hasta hace unos años se desempeñaba como consultor en medios de comunicación, compartió: “Lo vi con mi familia, así que comprendo la emoción, el increíble escenario, y me dije que este deporte es una locura. Pero en cuanto terminó el partido, la rabia se hizo presente. ¿Cómo es posible que, cuando estás jugando el partido más importante de tu vida, sos capaz de jugar de esa forma este partido?”.

Luego, comparó: “Me puse rápidamente en la piel de los jugadores, y creo que lo lamentarán toda su vida, igual que yo sigo lamentando el gol que no marqué en la final de 1998, aunque no influyera en el destino del equipo, igual que mi amigo Stéphane Guivarch también lamentó sus ocasiones. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico quedarán marcados para el resto de sus vidas por esos 80 minutos que les costaron el título de campeones del mundo”.

"A los argentinos los volamos en cinco minutos como si fueran pochoclos. No son tan fuertes como nosotros, fue un regalo jugar contra ellos."

En relación con la dramática definición, con un resultado incierto hasta el último segundo y los penales, Dugarry expresó: “El resto de la final no me hizo sentir mejor, y tengo problemas con la idea de un partido legendario: son los argentinos los que son legendarios, no nosotros. Vamos a tener problemas para dormir. Y yo también, por eso me gustaría tener algunas respuestas. Necesito entender. Nos pisaron en la final del Mundial. ¿Cómo es posible? Por el bien de la selección francesa, este debate debe tener lugar. Si era petulancia, hay que decirlo. Si fue físico, también hay que decirlo. Para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo puede ser tan invisible, tan poco inspirado con el balón, tan lejano en los duelos? El problema no es la derrota. Son esos 80 minutos, y me sorprende que este debate no se haya producido”.

Deschamps discute con Scaloni durante la final Martin Meissner - AP

Más adelante, en ese diálogo con L’Equipe, el exdelantero intentó analizar esos 80 minutos que tanto critica: “No los entiendo en absoluto. Todo estuvo mal. Fuimos terribles con el balón. También en los duelos. Nunca pudimos responder. ¿Cómo han podido ser tan catastróficos (Antoine) Griezmann y (Ousmane) Dembélé? ¿Cómo (Olivier) Giroud se quedó tan descolocado? Para mí, es incomprensible”.

Enemistado desde hace años con Deschamps, el hombre surgido en Girondins de Burdeos enfatizó: “No se trata de eso. Que se quede cinco años, diez años, quince años más, no es mi problema, no me corresponde a mí decidirlo. No oculto que preferiría que fuera Zizou (Zinedine Zidane), quiero ver otra cosa. No se puede decir que la selección francesa es de todos y mantenerla doce años, sobre todo cuando tenés un posible sucesor que ganó tres veces seguidas la Champions (con el Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) y que puede aportar algo a la selección francesa. En términos absolutos, por cierto, no es asunto mío”.

"Cuando perdés, tenés que dar explicaciones, tenés que tener un debate, al menos sobre la preparación del partido. ¿No te escucharon? ¿Pensaban que “el culo de Deschamps” y un remate de (Kylian) Mbappé bastarían para ganar?"

Según explicó, lo que más le molesta a Dugarry de Deschamps es que supuestamente no es amigo de los debates. “Nunca podemos hablar de fútbol. Que no lo hacemos cuando ganamos, como en 2018, con el tema ‘me da igual, gané', vale, puede ser. Pero cuando perdés, tenés que dar explicaciones, tenés que tener un debate, al menos sobre la preparación del partido. ¿No te escucharon? ¿Pensaban que “el culo de Deschamps” y un remate de (Kylian) Mbappé bastarían para ganar?”.

Mbappe, triste en el banco de suplentes tras la derrota por penales ante la Argentina FRANCK FIFE - AFP

En comparación con la actuación francesa en la final de Qatar y la realizada en suelo galo ante Brasil, opinó: “Ni siquiera me atrevo a imaginar lo que nos habríamos llevado en 1998 si hubiéramos jugado 80 minutos así. Habríamos quedado destrozados. En algún momento, sería bueno hablar de fútbol e intentar comprender. Porque a los argentinos los volamos en cinco minutos como si fueran pochoclos. No son tan fuertes como nosotros, fue un regalo jugar contra ellos. No fue un partido totalmente dirigido, pero estamos acostumbrados a eso desde hace doce años (10 en realidad), forma parte del estilo Deschamps, en el que sólo cuenta el resultado. Pero estos 80 minutos son el verdadero debate para los apasionados del fútbol y de la selección francesa. Incluso en la decisión de extender el vínculo o no con Deschamps: ¿no deberíamos preguntarnos primero qué pasó?”

Por último, consideró que no es excusa la cantidad de lesionados que tuvo el subcampeón, e incluso imaginó qué hubiera pasado en la Argentina si la actuación de los seleccionados hubieran sido exactamente al revés: “Si es un problema físico, no jugás el último partido, ¿no? La gente que ama el fútbol, y con la que hablo, tiene derecho a una explicación. Imaginemos que Argentina jugara los mismos 80 minutos que nosotros y no fuera campeona del mundo: ¡a los cinco minutos despidieron al entrenador! Salvamos la cara, pero no se juega una final de la Copa del Mundo para salvar la cara. ¡Es el acontecimiento de tu vida! No nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado, de que en los últimos 25 años, con estas cuatro finales (1998, 2006, 2018, 2022), somos una gran nación futbolística, y de que tenemos que plantear el debate. Ya no somos la Francia de hace treinta años, que era una de las inocentes, ¡se acabó! ¿Dónde está el requisito? Si ya no podemos mantener este debate, somos Corea del Norte. Tenemos dos estrellas, y deberíamos haber tenido una tercera. Para cerrar esta página del Mundial, necesito entender de dónde vienen estos 80 minutos. Debe de haber algo que se nos haya pasado por alto. Y me gustaría saber por qué”.

