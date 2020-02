Ciro Immobile suma 27 goles en 25 partidos de la Serie A Fuente: Reuters - Crédito: Massimo Pinca

23 de febrero de 2020 • 16:19

El fútbol en Italia del fin de semana se dividió entre la inactividad parcial, producto de la suspensión de cuatro partidos de la Serie A que debían disputarse en el norte por el riesgo de contagio del coronavirus, y la prolífica producción goleadora de algunos jugadores. La gran campaña de Lazio, segundo a un punto del líder Juventus, se sostiene mucho en la eficacia de centro-delantero Ciro Immobile, autor de un tanto en el 3-2 de visitante sobre Genoa.

Inmobile, de 30 años, suma 27 goles en los primeros 25 encuentros y alcanzó un récord de hace 61 años, en poder del argentino Antonio Angelillo, que en la temporada 1958/59 hizo esa cifra en igual cantidad de fechas. Angelillo finalizó ese curso con 33 tantos en 33 encuentros.

De los 27 de Immobile, 10 fueron de penal y 12 representaron el primer tanto de su equipo. Titular en 24 de los 25 cotejos que jugó, el N° 17 del equipo romano ahora va por la plusmarca de Gonzalo Higuaín, goleador histórico para un torneo del calcio, con los 36 que anotó para Napoli en la temporada 2015-16. Pipita, en el conjunto que dirigía Maurizio Sarri, su actual conductor en Juventus, tuvo hace cuatro años un gran cierre de campeonato. Llegaba a la última jornada con 33 festejos, dos menos que quien poseía el récord, Gunnar Nordahl (35 para Milan en 1949/50). Con un hat-trick a Frosinone, Higuaín se apoderó de la marca máxima.

Immobile fue capocannoniere del calcio en dos oportunidades: en 2013/14, con 22 goles para Torino, y en 2018/29, con 29 para Lazio compartió el primer lugar con Mauro Icardi (Inter).

El sábado, Cristiano Ronaldo había equiparado el récord de Gabriel Batistuta y Fabio Quagliarella de marcar en once partidos consecutivos de la Serie A. Bati, que llegó a ese registro con Fiorentina en 1994/95, felicitó al delantero de Juventus en su cuenta de Twitter, pero no se privó de chicanearlo al señalarle que no jugó ante Brescia para descansar, mientras que los suyos fueron en partidos consecutivos.