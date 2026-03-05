Franco Colapinto, en Australia: gorra de Boca, mate con la prensa y su pálpito antes del debut en Albert Park

Franco Colapinto ya palpita su debut en Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, Australia. Antes de los libres, la clasificación y la carrera del domingo, el pilarense llegó al paddock para enfrentarse al llamado media day —el día dedicado a entrevistas con la prensa— y, fiel a su estilo, su llegada no pasó desapercibida: entró con una gorra de Boca, les convidó mate a los periodistas y anticipó con emoción su estreno en la temporada 2026.

El piloto de Alpine viajó a la ciudad de Melbourne acompañado por su padre, Aníbal, con quien ingresó al paddock donde lo esperaban medios de todo el mundo. Apenas se adentró entre las vallas colmadas por fanáticos de la F1, fue interceptado por una marea de hinchas argentinos que le pidieron autógrafos y fotos, a las que accedió sin apuro.

El diálogo de Colapinto con la periodista británica Louise Goodman

Allí mismo se detuvo para dialogar con la prensa australiana, donde intercambió sensaciones sobre correr por primera vez desde el inicio de una temporada y debutar en el Gran Premio australiano. “No puedo esperar”, señaló. Sin embargo, en redes sociales se viralizó el momento en que fue consultado acerca del mate y el termo que llevaba consigo. Sin dudarlo, Colapinto se explayó sobre la costumbre de beberlo en cualquier lugar e incluso le hizo probar un sorbo a la reportera.

Más tarde, se desplazó a pie hasta la zona mixta. En esa caminata, protagonizó una imagen que tampoco tardó en circular por redes sociales: se puso una gorra de Boca apenas un par de horas después de que el equipo capitaneado por Leandro Paredes derrotara por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza.

Franco Colapinto accedió a sacarse fotos y firmar autógrafos con los fanáticos de la F1 MARTIN KEEP� - AFP�

Minutos después, fue entrevistado por el canal oficial de la Fórmula 1 y dejó algunas definiciones sobre cómo llega al inicio de su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

“Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años”, señaló Colapinto, que valoró haber podido realizar los test de pretemporada con su auto y conocer cuál es la respuesta en pista, algo que en 2024 y 2025 no había podido realizar ya que se sumó con la temporada en curso. “Realmente empezar el año así es un buen paso en la dirección correcta y creo que va a ser muy útil.”, indicó.

En ese sentido, señaló que está “muy emocionado” y en especial de hacerlo en una pista completamente nueva para él. “Nunca he corrido aquí en Australia y es un circuito que siempre me ha gustado mucho y estoy realmente emocionado de estar aquí y los aficionados son geniales. El circuito es increíble para conducir”, resaltó.

La entrevista de Franco Colapinto con F1 TV

Consultado sobre el desarrollo del monoplaza y la nueva unidad de potencia suministrada por Mercedes, Colapinto destacó “los pasos en la dirección correcta” que dio la escudería en relación a 2025, pero se mostró cauto respecto a los eventuales resultados. “Es complicado hablar demasiado antes de que realmente corramos porque no sabemos dónde está cada uno. Pero, creo que en lo que nos concierne, hemos hecho lo mejor que pudimos en cada situación”, sostuvo.

“Tratamos de desarrollar el coche tanto y tan tarde como podíamos y también aprendimos bastante sobre la Unidad de Potencia. Y, por el momento, todo va tranquilo”, insistió el argentino y añadió: “Por supuesto, la realidad la veremos el sábado en la clasificación, pero creo que es un comienzo decente para el año y, para lo que esperábamos (...) Siento y creo que va a ser un año mucho mejor que el 2025″.

Por último, se refirió a la preparación física que realizó en la pretemporada y estimó que todavía “hay mucho que aprender y entender” del auto. “Estoy realmente emocionado de estar de vuelta aquí en el paddock después de, para ser honesto, sentirse como mucho tiempo solo probando y preparándome para esta primera carrera y finalmente estar aquí en Australia y competir con todos, es emocionante. Así que no puedo esperar”.