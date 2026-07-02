Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colombia y Ghana, correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026, se disputará este viernes 3 de julio a las 22.30 h en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri.

El momento de los equipos

Colombia llega a este compromiso tras igualar sin goles frente a Portugal en su última presentación. Por su parte, Ghana arriba al duelo con la necesidad de recuperarse tras haber caído 2-1 frente a Croacia en su encuentro anterior.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente marca una búsqueda de regularidad para ambos combinados. Mientras Colombia intentará ajustar su eficacia ofensiva tras el empate reciente, Ghana buscará solidez defensiva luego de la derrota sufrida ante el conjunto croata.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado es fundamental para posicionarse en la tabla de cara a las instancias decisivas del certamen mundialista. Sumar de a tres resulta vital para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos en esta etapa del torneo.