escuchar

Hace diez días, Colón fue noticia por presentar un reclamo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para anular el descenso que se consumó a principios de diciembre, cuando cayó en el desempate ante Gimnasia por 1-0 en Rosario luego de que ambos equipos quedaran igualados en el anteúltimo puesto de la tabla anual de primera división. En ese momento, el Sabalero argumentó que ese partido se jugó “sobre la base de una norma que es nula, por no haber sido aprobada de acuerdo a los principios reglamentarios esenciales”, y que, al haber habido un cambio en el reglamento a mitad de la temporada (en referencia a la quita de un descenso por promedios), su descenso tampoco tiene validez.

Este viernes, el conjunto santafesino dio el siguiente paso en su lucha en los despachos para permanecer en la Liga Profesional. El presidente José Vignatti viajó a Buenos Aires para hablar directamente con el mandamás del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y presentar sus argumentos, y en diálogo con el programa radial Deporte 9 se mostró muy optimista por conseguir lo que busca: “Colón no descendió todavía. Hay posibilidades de encontrar un recurso favorable, pero lo tiene que decidir el Tribunal la semana entrante. El reclamo está en tiempo y forma, el reglamento establece cinco días y nosotros lo hicimos al tercer día. Estamos muy expectantes de esa resolución, tenemos bases importantes para que el resultado sea favorable”.

José Vignatti, presidente de Colón, viajó a Buenos Aires a reunirse con Chiqui Tapia para reclamar por la permanencia del club

“Yo creo que hay posibilidades concretas porque los argumentos son sólidos. Es un tema que, debido a que los campeonatos últimamente cambian de formato, siempre hay cuestiones nuevas. Dentro de este esquema de campeonato Colón ni siquiera fue penúltimo, porque fue Gimnasia”, agregó Vignatti, que está transitando sus últimos días al frente del club debido a las elecciones que tendrán lugar el domingo (para las que no se presentó), amparándose en la mayor diferencia de gol que sumó su equipo en el año.

Después de la reunión, en la que el presidente sabalero dio sus argumentos para anular el descenso, el siguiente paso que tomará la AFA será escuchar el descargo de Gimnasia, y luego tendrá cinco días hábiles para tomar una decisión sobre el tema. Cabe destacar que ambas reuniones forman parte del proceso legal para un reclamo de este tipo, y el ente regulador del fútbol argentino aún no se expidió públicamente hacia un lado u otro.

Gimnasia también tendrá la posibilidad de expedirse sobre el pedido de Colón de anular su descenso

Sin embargo, la anulación de otro descenso traería consigo algunos dolores de cabeza a nivel organización para la AFA. Si el pedido de Colón tiene lugar, la primera división pasaría a tener 29 equipos, por lo que, para definir un número par, sería necesario anular también un ascenso de la Primera Nacional (altamente improbable) o bien volver a llevar la cantidad de clubes en Primera a 30. Para ello existen dos opciones: o se cancela también el descenso de Arsenal, el último de la tabla de promedios, o se asciende a un tercer equipo de la segunda categoría, que puede ser Almirante Brown (ganador de la Zona B que cayó ante Independiente Rivadavia en la final por el campeonato) o Deportivo Maipú (finalista del reducido).

La temporada 2023 había comenzado con tres descensos, uno por tabla anual y otros dos por la tabla de promedios, pero en junio la Asamblea Extraordinaria resolvió por unanimidad suprimir una de las pérdidas de categoría por promedios. AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, flanquea entre otros dirigentes a Chiqui Tapia, en la tarde en la que se decidió, en medio de la competencia, eliminar uno de los tres descensos

En aquel momento, desde las oficinas sobre la calle Viamonte argumentaron que los 28 clubes en la primera A (y no la disminución progresiva hasta los 22 en 2029) se alinean con una tendencia que viene desde FIFA y Conmebol. “Tanto el Mundial como las copas internacionales de Conmebol van hacia más equipos. ¿Por qué, entonces, la AFA habría de ir en sentido contrario? No era serio armar un torneo con 27 equipos y tres descensos”, aluden a cómo habría sido el caso del año próximo.

Además, los impulsores de la medida, que beneficiará sobre todo a los clubes que tienen más bajos promedios, les responden a quienes piensan que esta decisión carece de seriedad: “Si los descensos estuvieran consumados y se hiciera un cambio, ahí sí sería poco serio. Pero en esta instancia, cuando aún no llegamos al 50% de la temporada, no afecta a nadie el cambio y no modifica algo que traiga consecuencias”.

LA NACION