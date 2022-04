Un hincha de Peñarol y dos policías fueron heridos de bala en incidentes antes del partido de Colón, en Santa Fe

SANTA FE.- Cuatro policías –dos con disparos de armas de fuego- y un simpatizante de Peñarol –también con un impacto de bala- resultaron heridos de consideración, anoche, en los serios enfrentamientos entre un sector de la barrabrava de Colón, conocida como “La Negrada”, y miembros del operativo policial montado para la seguridad del encuentro que por la Copa Libertadores disputaron el sabalero y Peñarol de Montevideo, y que finalizó con el triunfo del equipo santafecino por 2 a 1.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, aseguró que –por la información que recibieron anoche y que esta mañana sería confirmada- “aparentemente los disparos comenzaron desde el barrio Fonavi ubicado al sur del estadio Brigadier López, del barrio Centenario, por parte de los hinchas que querían ingresar a la cancha sin las entradas correspondientes.

Anoche mismo, Lagna convocó a la jefa de la Policía de la provincia, Emilce Chimenti, para evaluar lo sucedido, teniendo en cuenta que desde febrero, cuando se inició el campeonato de la Liga Profesional, ocurrieron ataques al club y enfrentamientos entre hinchas que parecen no estar dispuestos a solucionar pacíficamente sus diferencias.

#SantaFe Graves incidentes en el barrio Fonavi San Jerónimo de barrio Centenario, en la previa del encuentro entre Colón y Peñarol por la Copia LIbertadores. Hubo corridas, gases y hablan de heridos con balas de plomo. pic.twitter.com/2WbfeKO6D6 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 6, 2022

“Todo es objeto de investigación”, dijo Lagna, quien concurrió al Hospital Provincial “Dr. José María Cullen” donde se encuentran internados los efectivos policiales bajo su mando. “Evidentemente, hay dos facciones de barras enfrentadas y nos tenemos que volver a sentar a hablar con la dirigencia”, sostuvo el ministro de Seguridad.

El policía más complicado por las heridas recibidas es Sergio Lamanna (44 años), jefe de Agrupación Cuerpos, que conducía el operativo y que recibió disparos de arma de fuego provenientes del grupo de viviendas del complejo Fonavi, frente a la puerta 7, sobre la calle Libertad.

LOS HECHOS

Según admiten desde la propia policía, estos hechos obedecen al recrudecimiento de una interna en la barrabrava sabalera, que tiene dos facciones enfrentadas. Incluso, sus integrantes reconocieron haber protagonizado un violento episodio en el último partido de Colón en condición de local, frente a Aldosivi.

Por esa razón, el operativo policial había resuelto evitar el ingreso de “La Negrada” al partido contra Peñarol, pero los simpatizantes decidieron intentarlo.

“La Negrada” es un sector “no oficial” de la barrabrava, que actualmente se encuentra bajo la conducción del grupo llamado “Los de siempre”. Según testigos, estos últimos fueron al estadio pero no pudieron ingresar y para evitar que sus rivales pudieran hacerlo se ubicaron en la puerta de ingreso que está frente al Fonavi San Jerónimo, barrio controlado por “La Negrada”.

Ante esa provocación, la policía intentó desalojar a los hinchas y cuando comenzó la acción represiva con disparos de balas de goma, los barrabravas se dirigieron hacia el barrio, volvieron con armas de fuego y efectuaron un ataque, con el resultado arriba mencionado.

PARTE MEDICO

Esta mañana, el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, explicó que dos policías ingresaron anoche al centro asistencial con heridas de armas de fuego. “Uno en estado delicado, requirió intervención; está en observación en terapia, con herida arma fuego en mentón que atravesó el cuello y se alojó en la región paravertebral, pegado a columna, que en su trayecto produce una fractura maxilar y una lesión en la faringe. Por suerte no hubo lesiones que hayan puesto en riesgo la vida en el momento del traslado.

“El otro paciente –prosiguió- llegó con herida de arma de fuego en miembro superior. Recibió tratamiento, toilette e inmovilización y luego fue dado de alta a las horas de haber ingresado”, amplió.

Poletti añadió que “previo al partido ingresó un hincha de Peñarol, con herida de arma de fuego en el codo, y fracturas, que requirió inmovilización. Por cobertura de su seguro fue derivado a institución privada”.

Pero no eso no fue todo. Cuando finalizó el encuentro, “dos agentes policiales más fueron ingresados con politraumatismo; uno requirió tomografía de cráneo. No se verificaron otras lesiones. El restante presentaba múltiples escoriaciones”, dijo el profesional.