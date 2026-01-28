Deportivo Cúcuta vs. Atlético Bucaramanga: un muerto y una decena de heridos de gravedad tras un clásico con mucha rivalidad en Colombia

Las imágenes son escalofriantes. Lo que sucedió en la ciudad de Cúcuta, dejó en un segundo plano al fútbol y al regreso del clásico del Oriente colombiano, entre Deportivo Cúcuta y Atlético Bucaramanga, ya que se registraron gravísimos incidentes dentro y fuera del estadio General Santander. El saldo: un hincha asesinado y decenas de heridos.

Según los medios locales, el ambiente era tenso desde antes del arranque del clásico, que generó mucha expectativa en Colombia. En especial, porque Atlético Bucaramanga tiene una barra brava muy peligrosa, La Fortaleza Leoparda Sur, que se jacta de acompañar a todos lados a su equipo, se les permita el acceso o no. A pesar de que las autoridades habían determinado que estaba autorizado el ingreso de hinchas visitantes al estadio, varios simpatizantes del conjunto ‘leopardo’ lograron infiltrarse en algunas tribunas locales, situación que desencadenó graves enfrentamientos dentro del recinto.

Lo que hoy debió haber sido una fiesta en Cúcuta, terminó convertido en un infierno. La irracional violencia que se vive en el fútbol colombiano no puede seguir normalizándose. ¿A quién le quedan ganas de llevar a sus hijos a un estadio? ¡Que esto no suceda en Bucaramanga!

Según algunos testigos, hinchas de Bucaramanga fueron identificados en medio del público local y, tras ser descubiertos, fueron brutalmente agredidos por fanáticos de Deportivo Cúcuta. Los golpes, persecuciones y momentos de pánico dominaron la escena. Este escenario de terror obligó a la intervención del personal de seguridad y de la Policía, mientras el partido se desarrollaba en un ambiente cargado de tensión.

En las redes sociales comenzaron a circular videos que reflejan la crudeza de los enfrentamientos. Pero lo más grave ocurrió afuera de la cancha, donde se registraron nuevos enfrentamientos entre hinchas con consecuencias trágicas.

Un hombre habría fallecido tras el encuentro deportivo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, en hechos ocurridos luego del partido en inmediaciones del estadio General Santander. De manera preliminar, se indicó que la víctima sería presuntamente hincha del



De manera preliminar, se indicó que la víctima sería presuntamente hincha del… pic.twitter.com/qN2NFMaRDi — Canal TRO (@CanalTRO) January 28, 2026

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, una persona murió tras los disturbios, mientras que, al menos, 10 más resultaron gravemente heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Después de algunas horas, se supo que el hincha que fue asesinado era Camilo Rojas, de 24 años, fanático de Atlético Bucaramanga, que fue atacado con un arma blanca.

Según el diario El Tiempo, Rojas era estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), campus Bucaramanga. Cursaba octavo y noveno semestre. Además, explicaron que en el momento del ataque vestía en ese momento la camiseta de Atlético Bucaramanga, quedó inmerso en medio de la confrontación y recibió varias heridas con arma blanca. El medio colombiano informó que Rojas fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en medio del caos y las peleas, falleció poco después en el Hospital local.

Continúan los disturbios entre la hinchada y las autoridades en el estadio General Santander mientras se disputa el partido entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga.

El Diario del Cauca, de Cúcuta, aseguró que de acuerdo con el informe de la policía, “Rojas intentó resguardarse en un establecimiento comercial cercano. Sin embargo, varios agresores ingresaron al lugar y lo atacaron en repetidas ocasiones”.

El coronel Ricardo Conde, comandante del operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que se están adelantando investigaciones para dar con el paradero de los presuntos agresores. “A consecuencia de una riña llevada a cabo entre las hinchadas de dos equipos, resultó lesionada una persona, al parecer, con arma blanca. Este ciudadano fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida. La Policía Nacional dispuso un equipo que adelantará de manera inmediata las investigaciones para dar con los presuntos responsables de este hecho delictivo. Por otra parte, reiteramos a la hinchada del Cúcuta Deportivo la importancia de acatar los comportamientos adecuados y enmarcarse dentro de la ética, para evitar que situaciones como estas se repitan", dijo Conde.

El clásico del oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, disputado este martes, estuvo marcado por graves disturbios dentro y fuera del estadio General Santander.

En varios videos difundidos en las redes los enfrentamientos y la intervención de la policía generó un caos en toda la ciudad. Incluso, Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, se expresó en redes sociales y escribió: “Lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte con familias que hoy pierden seres queridos”.