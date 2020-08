El festejo de Muller, Lewandowsky y Gnabry; Bayern Munich ganó todos sus partidos en la Champions Fuente: Reuters

20 de agosto de 2020

Desde hace años se da por asumido y está ampliamente comprobado que Bayern Múnich no tiene rivales en la Bundesliga. La diferencia con el resto es abismal. El octavo título consecutivo, rubricado con la cifra redonda de 100 goles, cayó con la misma lógica que tiene la ley de la gravedad.

El asombro surge porque Bayern está haciendo de la Champions League un anexo de la Bundesliga. El último viernes vapuleó a Barcelona como si fuera Paderborn. Acumula goleadas continentales con la misma frecuencia con que lo hace en Alemania. Y en Europa no venía recreándose en las últimas temporadas como en el jardín de su casa. Vuelve a una final después de siete años, tras el título de 2013 en la definición germana con Borussia Dortmund.

A falta de lo que oponga el domingo el PSG de Neymar, Mbappé y Di María, Bayern no encuentra obstáculos, ni dentro ni fuera de sus fronteras. El último en sufrir su devastador poder ofensivo fue el duro y resistente Lyon, que, tras ilusionarse con tres contraataques punzantes antes del primer gol de Serge Gnabry, terminó doblándose por 3 a 0 en la semifinal en el estadio lisboeta Alvalade. El ataque bávaro es la gota que horada la piedra, no deja de caer sobre el rival de turno.

Hansi Flick, el entrenador del conjunto bávaro que arrasa en la Bundesliga y en la Champions Fuente: Reuters

Lo único que debe lamentar el equipo de Hansi Flick es que sus exhibiciones sean en soledad, rodeadas de tribunas vacías, sin el reconocimiento público que merecen su despliegue, su calidad individual y su ambición colectiva.

En el balance de los 90 minutos, Bayern termina siendo demoledor, pero en su afán ofensivo, en varios pasajes del partido se expone al golpe por golpe. Y sus concesiones no se dan cuando ya sacó una amplia ventaja. Corre riesgos y sufre cuando el resultado está abierto. Luego, las goleadas transforman esos momentos de zozobra en meras anécdotas. Pero Barcelona, estando 1-1, tuvo ocasiones y pegó un tiro en un poste antes de que una aplanadora lo pasara por encima.

Gol de Lewandowski; el polaco lleva 15 goles en la Champions Fuente: Reuters

Lyon dispuso de tres situaciones claras en el primer cuarto de hora, estando 0-0, incluido un tiro en un poste. El sagaz conjunto francés explotó el contraataque ante los amplios espacios que deja Bayern cuando no recupera por presión en campo ajeno. Jugaron los mismos 11 titulares que contra Barcelona, entre los cuales no hay ningún mediocampista de corte defensivo. Ni Thiago Alcántara ni Goretzka, integrantes del doble pivote central, son centinelas rigurosos. Son generosos y responsables en el repliegue, pero se expresan mejor con la pelota en los pies y la mirada al frente para construir juego. Tras el encuentro, Flick se refirió al punto flojo de su equipo: "Sabemos que tenemos que defender mejor. Antes del partido dijimos que no podíamos permitirnos regalar la pelota, pero lo hicimos. Tuvimos suerte en los primeros 10 minutos. PSG es un gran equipo. Analizaremos algunas cosas porque tiene jugadores muy rápidos".

Bayern goleó a Lyon como antes lo hizo con Tottenham (7-2), Estrella Roja (6-0), Chelsea (3-0 y 4-1) y Barcelona (8-2). Tiene un pleno de 10 victorias en la Champions, con 42 tantos, o sea, 4,2 por cotejo. En promedio, supera el récord que compartían Liverpool (2017/18) y Real Madrid (2013/14) con 3,15, producto de 41 goles en 13 encuentros.

Lyon puso en apuros al campeón alemán durante un rato, pero luego se vio sometido a una derrota contundente Fuente: Reuters

El 3-0 llevó la firma de la pareja ofensiva más productiva de la temporada europea: dos de Gnabry y uno de Robert Lewandowski, que suma 15 en esta Champions, a dos de la plusmarca de 17 de Cristiano Ronaldo en 2013/14. Por las competencias oficiales de este curso, el dúo entre el extremo, que le copia el festejo de la batidora al basquetbolista James Harden, y el polaco suma 70 tantos. En el continente lo siguen los binomios Lautaro Martínez-Romelu Lukaku (52), Lionel Messi-Luis Suárez (49), Ronaldo-Paulo Dybala (49) y Ciro Immobile-Joaquín Correa (48).

Gnabry, destacado como el jugador más valioso del partido, hizo sufrir con la camiseta de Alemania al seleccionado argentino en el amistoso de octubre pasado: un gol y una asistencia en el 2-2.

Bayern, con una cosecha de 158 goles en esta temporada, irá el domingo por la sexta corona para alcanzar a Liverpool en el historial. La Bundesliga le queda chica y en la Champions se mueve a sus anchas.