Cómo será la "súper" herramienta para analizar futbolistas

La industria del deporte acaba de presenciar una nueva alianza que impacta directamente en los procesos tecnológicos internos de los equipos, especialmente en el fútbol. Hace algunas semanas la noticia fue la fusión entre Stats y Opta, las dos principales empresas encargadas de recolectar y procesar datos de los partidos. Ahora se trata de una compra: Hudl, compañía dedicada al almacenamiento y distribución de videos analíticos del deporte, sumó a sus activos a Wyscout, la plataforma de scouting de futbolistas más grande del planeta y que el defensor Juan Foyth hizo popular durante la pasada Copa América. La compra de Wyscout es la novena adquisición en la historia de Hudl.

La noticia no es particularmente impactante para los fanáticos del fútbol, pero es vital para los analistas de los cuerpos técnicos de sus clubes favoritos. Para entender esta operación hay que comenzar por el final: la unión de las dos empresas dará nacimiento a la herramienta más poderosa de análisis de partidos, entrenamientos y perfiles de los futbolistas. Hudl ya se había quedado anteriormente con Sportscode, el software con el que los analistas de los cuerpos técnicos seleccionan acciones del juego, las codifican y luego las distribuyen a gran velocidad a entrenadores y jugadores. Es muy habitual que cuando un técnico quiere indicarle algo en particular a un futbolista, le envíe por Whatsapp ese contenido producido por sus colaboradores. Sportscode es la herramienta más popular para esa necesidad, pero tenía una limitación: es un software offline y solamente contiene información propia, no de los rivales.

Ahí es donde entra Wyscout con los perfiles de 550 mil futbolistas de más de 200 ligas y federaciones nacionales. Se trata de una plataforma online que en menos de ocho horas analiza en profundidad cualquier partido del planeta (en Italia la usan todos los equipos desde la Serie A hasta la Serie D) y en breve podría hasta entregar información en tiempo real. "Teniamos que dar el siguiente paso y justo apareció Hudl. Wyscout comenzó en Chiavari, un pequeño pueblo de Italia en 2004. Hemos hecho un gran recorrido, pero si queríamos avanzar en la tecnología en tiempos de inteligencia artificial y machine learning, debíamos tener una inversión en dinero y recursos. El deporte precisa de los mejores ingenieros y matemáticos, pero si no hay dinero ese talento se lo lleva Google o Uber", le cuenta a LA NACION, Matteo Campodónico, CEO de Wyscout.

La plataforma está trabajando actualmente en un sistema para evaluar el rendimiento de los arqueros a partir de las posiciones de los delanteros, la distancia que tienen con los defensores y la probabilidad de que el disparo pueda terminar en gol. Esa métrica ya funciona con los jugadores de campo (se la denomina "expectativa de gol", xG) y surge de la combinación de las estadísticas con la inteligencia artificial.

Que Hudl y Wyscout funcionen asociadas significa que los analistas de los cuerpos técnicos tendrán en una sola plataforma los análisis de sus jugadores y la base de datos de los rivales que precisen investigar. Ese proceso funcionaba por separado y consumía muchas horas de trabajo. Ahora la solución será online, estará en la nube y podrá ser consultada por cualquier miembro del equipo. El detrás de escena del fútbol se vuelve cada vez más complejo, con la intención de que las cosas en el campo de juego sean cada vez más simples. En definitiva, el desafío de siempre en el fútbol.