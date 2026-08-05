Cómo va Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026

Boca y Estudiantes de La Plata ya se enfrentan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se programó para disputarse después de la tercera jornada porque el xeneize tenía que jugar la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, al que eliminó por penales. El partido, que ya transita su segunda mitad, se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports o seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

A los 46′ del primer tiempo, Santiago Ascacíbar cumplió con la inexorable “Ley del Ex” y, después de una asistencia de Lautaro Blanco, anotó el 1 a 0 parcial de Boca.

El xeneize se mantiene en el 14° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto en dos presentaciones, producto de una derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y un empate 2 a 2 con Newell’s, ambos como visitante. El Pincha, por su parte, está noveno en el Grupo A con tres unidades. En la primera jornada perdió 2 a 0 con Independiente por los goles del paraguayo Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Luego se repuso y goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, dijo que su equipo comete "errores tontos" que le cuestan caro Gonzalo Colini - La Nación

Boca vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro se juega en el barrio porteño de Parque Patricios, donde Boca hace de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.22 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.99.

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