Boca vs. Estudiantes LP, en vivo: el minuto a minuto del partido

Alexander Medina confirmó el equipo para visitar a Boca en el Ducó, con un cambio respecto al último partido: Fabricio Iacovich por Fernando Muslera, enfermo.

El 11 de Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo (c).