Boca vs. Estudiantes LP, en vivo: el minuto a minuto del partido
Como local en Huracán, el equipo de Rodolfo Arruabarrena busca su primera victoria en el campeonato
Estudiantes apuesta al juego aéreo
El equipo de Alexander Medina intenta lastimar por arriba con Guido Carrillo como principal referencia ofensiva. El delantero busca imponerse en cada envío al área, una vía que suele generarles dificultades a los rivales de Boca. Hasta el momento, el desarrollo continúa parejo y con escasas situaciones de peligro. El Pincha apuesta a los centros para aprovechar la presencia física de su centrodelantero.
Pocas situaciones
Boca y Estudiantes pelean cada pelota en la mitad de la cancha, pero ninguno consigue imponer condiciones ni generar llegadas de riesgo sobre los arcos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se planta con un 4-3-1-2. Tomás Aranda retrocede para sumarse al mediocampo, mientras que Miguel Merentiel y Leonel Flores forman la dupla de ataque. Flores, además, tiende a recostarse sobre el sector derecho para darle amplitud al frente ofensivo.
Comenzó el partido
Boca y Estudiantes ya juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca su primera victoria en el campeonato ante un rival que llega entonado tras la goleada frente a Defensa y Justicia.
Boca estrena indumentaria
En la entrada en calor, ya se pueden ver los jugadores de Boca con las nuevas indumentarias de entrenamiento. Mitad amarilla y mitad azul.
LO NUEVO DE BOCA... ¿Puntaje para la nueva indumentaria pre-match de Boca?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2026
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Muslera, baja de último momento en Estudiantes
Fernando Muslera quedó afuera del partido ante Boca por un cuadro gripal con fiebre. El arquero uruguayo abandonó la concentración del Pincha y será reemplazado por Fabricio Iacovich, que ocupará el arco en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La ausencia del experimentado arquero representa la única modificación en el equipo de Alexander Medina respecto de la formación que goleó a Defensa y Justicia. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución con la intención de que pueda reaparecer el sábado frente a Deportivo Riestra.
¿Por qué Boca juega en cancha de Huracán?
Boca será local en el estadio Tomás Adolfo Ducó porque el campo de juego de la Bombonera continúa en recuperación tras los trabajos de resiembra y mejoras en el sistema de drenaje realizados durante el receso. El club resolvió preservar el césped después de los inconvenientes que presentó en el partido frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana. Será la tercera vez durante la gestión de Juan Román Riquelme que Boca debe mudar su localía por el estado del terreno de juego. La decisión también responde a la necesidad de completar la recuperación de la superficie antes del regreso a la Bombonera y evitar un mayor desgaste en una semana con varios compromisos.
Boca estrena su nueva camiseta
Boca utilizará por primera vez su nueva camiseta titular en el partido frente a Estudiantes. La indumentaria mantiene la tradicional franja dorada, aunque incorpora un contorno azul claro, además de detalles del mismo color en el cuello y las mangas. Otra de las novedades es el regreso del escudo clásico, tras la versión especial utilizada por el 125° aniversario del club.
¡Vamos Boca! 👊 pic.twitter.com/Z8Kc7EMHK0— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 5, 2026
Formación confirmada de Estudiantes
Alexander Medina confirmó el equipo para visitar a Boca en el Ducó, con un cambio respecto al último partido: Fabricio Iacovich por Fernando Muslera, enfermo.
El 11 de Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo (c).
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Formación confirmada de Boca
Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo para enfrentar a Estudiantes, con varios titulares habituales. Hace tres cambios respecto al último duelo: entra Leandro Lozano por Dylan Gorosito, Marco Pellegrino por Aryton Costa y Milton Delgado por Sebastián Villa.
El 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (c), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
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¿Cómo llegan los equipos?
Boca viene de empatar 2-2 con Newell’s en Rosario por el Clausura, luego de la goleada sufrida ante Deportivo Riestra y de eliminar a O’Higgins por la Copa Sudamericana, desde los 12 pasos en Chile. Estudiantes viene de golear 3-0 a Defensa y Justicia como local, después de haber caído en el debut del torneo frente a Independiente, también en La Plata.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Estudiantes LP
Boca y Estudiantes completan la segunda fecha del Torneo Clausura. Desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó y con arbitraje de Nazareno Arasa y Silvio Trucco en el VAR. Transmite TNT Sports Premium, pero también podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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