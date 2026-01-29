Con cinco equipos en los octavos de final, la Premier League enseña razones futbolísticas y económicas para dominar

Seis pasajes directos estaban en juego para los octavos de final, parte del camino rumbo al partido que consagrará al campeón de la Champions League en el Arena Puskas, de Budapest, el sábado 30 de mayo. La octava y última jornada de la temporada regular, con 18 encuentros en el mismo horario, resultó un carrusel de emociones, sorpresas, decepciones, momentos históricos y confirmaciones. Los clubes de la Premier League enseñaron los argumentos para que el planeta futbolístico la considere la competencia doméstica más importante del mundo.

Seis equipos británicos comenzaron la aventura, cinco sacaron pasaje y el restante jugará los playoffs o 16avos de final, tras terminar en el 12mo casillero de la tabla general: Arsenal, único conjunto con puntaje ideal, Liverpool, Tottenham , Chelsea y Manchester City, el quinteto que marcó el rumbo; Newcastle, el que falló para concretar un pleno y que para continuar con el sueño necesitará revalidar su plaza.

Enzo Fernández, autor del primer gol de Chelsea, celebra con el juvenil brasileño Estevao; el club de Stamford Bridge se clasificó a los octavos de final de la Champions League ANDREAS SOLARO� - AFP�

Una liga de referencia mundial, con una fortaleza económica de sus clubes que lleva el sello de las inversiones de capital privado y los miles de millones que desembolsan las cadenas de televisión, dominó el primer tramo de la Champions League. Una competencia de jerarquía, donde el famoso Big Six marca el camino, aunque en la actual temporada asoma Aston Villa entreverado en el tercer casillero y es Tottenham quien se cayó en la tabla de posiciones.

Arsenal lidera la Premier League y no encontró escollos en el continente: enseña sed de revancha, porque el año pasado perdió en las semifinales con París Saint-Germain, que más tarde levantaría la Orejona. Los Gunners recibieron 177,8 millones de libras en el último reparto, siendo la segunda cifra más elevada de la Premier League; en la cancha, el entrenador Mikel Arteta conformó un plantel más completo, alista una defensa sólida -la menos vencida en el campeonato y con cuatro tantos recibidos en Europa, dos ayer en el triunfo 3-2 sobre Kairat Almaty (Kazajistán) con una alineación alternativa- y la ofensiva es una marca registrada en la historia del club: el sueco Viktor Gyökeres se exhibe en forma espléndida, acompañado por la experiencia de Gabriel Jesus o la explosión de Noni Madueke, que se marchó de Chelsea y generó una polémica.

Lo mejor del triunfo de Arsenal, con puntaje ideal

Liverpool es el club británico con más Champions League, tras levantar seis veces el trofeo. Recibió 181,5 millones de libras y el recorrido internacional permite solventar las críticas y los múltiples rumores sobre la continuidad del entrenador Arne Slot. El neerlandés, con el que los Reds ganaron la pasada Premier League, ya tiene prácticamente sucesor en el banquillo: Xabi Alonso. Cerró la etapa de clasificación a pleno, con goleada 6-0 frente a Qarabag Agdam (Azerbaiyán) en Anfield; dos conquistas de Alexis Mac Allister potenciaron a una escuadra que sufre constantes altibajos futbolísticos en el recorrido de una temporada que tuvo un inició trágico, con la muerte en un accidente de autos del portugués Diogo Jota.

Alexis Mac Allister celebra junto al capitán Virgil van Dijk en Anfield, en la goleada 6-0 sobre Qarabag Agdam; el volante argentino anotó en dos oportunidades Darren Staples� - AP�

Para Totthenam, la Champions League es el eje de la campaña, además de ser un trofeo que no tiene en sus vitrinas: es el único integrante del Big Six descolgado en la Premier League, donde marcha 14to. Con la participación del capitán Cristian Cuti Romero en la jugada de la apertura del marcador –el autor fue Kolo Muani-, los Spurs empezaron a asegurar la plaza ante Eintracht Fráncfort; Dominik Solanke selló el triunfo 2-0 para finalizar en el cuarto casillero para el equipo que embolsó 130,4 millones de libras en la pasada campaña. Una cifra ostensiblemente menor a la de Liverpool o Arsenal, pero como en el actual curso Tottenham no se hace fuerte en la Premier League y eso repercute luego en el reparto.

Kolo Muani dentro del arco, iniciará la celebración de su gol, el primero en el triunfo de Tottenham; los Spurs, de mal presente en la Premier League, se redimen en la Champions KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Un carrusel de emociones invadió a Chelsea, que subió y bajó del Top 8, pero que con el agónico tanto de Joao Pedro -también autor del segundo festejo- abrochó el boleto a los octavos de final al superar 3 a 2 a Napoli, en mítico San Paolo, ahora llamado Diego Armando Maradona. Fue una tarea trabajosa la de los Blues para clasificarse: del gol de penal de Enzo Fernández, para abrir el marcador, a pasar a perder en apena diez minutos, un resultado que lo dejaba fuera. El doblete del delantero brasileño devolvió la calma para el último campeón del Mundial de Clubes y dos veces ganador de la Champions League, que tuvo 169,5 millones de libras como ingresos en el calendario pasado.

Candidato por excelencia por la jerarquía del plantel, por los casi diez años de Pep Guardiola al frente del exitoso proyecto, por el dinero que recibe de la Premier League –171,5 millones de libras- y por la inyección económica que en su momento aportó la familia gobernante de Abu Dhabi, Manchester City ocupó el último escalón para los 8vos de final. En media hora y con goles de Erling Haaland y Rayan Cherki superó a Galatasaray en el Ethiad Stadium. Los citizens apuran a Arsenal en la Premier League –lo separan cuatro puntos- y desean recuperar no solo el liderazgo en casa, si no en Europa: su único festejo es de 2023.

Goles sudamericanos: Joao Pedro, autor de los dos últimos goles de Chelsea, encabeza el festejo con Enzo Fernández detrás; el argentino abrió el marcador en la victoria 3 a 2 sobre Napoli ANDREAS SOLARO - AFP

El poder económico también lo tiene Real Madrid, aunque esta vez el máximo ganador de la Champions League –15 títulos- deberá jugar los 16avos de final: los dos goles de Kylian Mbappé resultaron insuficientes ante Benfica, que en el estadio Da Luz se impuso 4-2 y logró el último pasaje a los playoffs de 16avos de final. El arquero ucraniano Anatoli Trubin selló el triunfo portugués, donde se alistaron Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, que luego fue reemplazado por Enzo Barrenechea; Franco Mastantuono fue titular en la formación que diseñó el DT Álvaro Arbeloa. “No es normal lo que hemos visto hoy, el cuarto gol es una vergüenza”, disparó Mbappé. “No es un tema de calidad, no es un tema de táctica, es un tema de tener más ganas. No se vio que nos jugáramos la vida, no se vio a lo que jugamos... Un equipo campeón no hace esto”, continuó el francés.

El gol del arquero de Benfica sobre Real Madrid

Barcelona terminó con goleada 4-1 sobre FC Copenague, que a los 4 minutos se puso en ventaja; con el triunfo, los catalanes se presentan como el único club de la Liga de España en tener un lugar en el Top 8; Atlético de Madrid acompañará a Real Madrid en los 16avos de final, mientras que Athletic Bilbao y Villarreal quedaron eliminados. Los dos restantes equipos que completan los octavos de final son Bayer Munich, que llegó a la cita clasificado, y Sporting Lisboa, que en tiempo adicional superó 3-2 a Athletic Bilbao e hizo caer a Real Madrid, que como PSG, Internazionale, Juventus y Borussia Dortmund... deberán jugar los 16avos de final.