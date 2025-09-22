Con dos argentinos, Olympique Marsella le ganó el clásico francés al PSG “de oro”, 14 años después

Marsella y PSG son los clubes más importantes del fútbol francés y este lunes se dio buena prueba de ello: mientras en el repleto Velódrome el conjunto del sur se impuso por 1 a 0 en el clásico al PSG, en la capital, nueve miembros del club parisino eran distinguidos en la gala del Balón de Oro. El mejor, Ousmane Dembélé, fue el dueño de la otra noche, la que se realizó en el teatro del Châtelet.

En la cancha, se impuso el volcánico conjunto local, por las manos de Gerónimo Rulli, cada día más afianzado, dueño de cinco atajadas. Una, casi imposible. El capitán, además, es argentino: Leonardo Balerdi.

Un gol del marroquí Nayef Aguerd en el minuto 5 decantó la balanza de un partido inicialmente previsto para el domingo, pero que tuvo que ser aplazado al lunes por la amenaza de tormenta en medio del temporal que golpea el sur de Francia. Un gol que rompió una racha del Olympique de Marsella de 14 años sin ganar en su cancha al PSG en encuentros por la Ligue 1.

Rulli, cada día más suelto CHRISTOPHE SIMON - AFP

El resultado rompe el invicto que los parisinos mantenían hasta esta quinta jornada de la Ligue 1, y deja a los cuatro primeros clasificados empatados con 12 puntos.

Mónaco es nuevo líder por diferencia de gol, seguido por PSG, Lyon y Estrasburgo, todos con cuatro victorias y una derrota en las primeras fechas. Marsella escaló a la sexta posición con 9 unidades, tras un inicio de temporada de alta tensión.

A los hombres entrenados por Roberto De Zerbi, que se inclinaron el pasado martes contra Real Madrid (2-1) en su entrada en la Champions League, se les puso pronto el partido de frente: en un balón colgado al área, Aguerd remató de cabeza sin demasiada fuerza... pero el balón pasó por encima de Lucas Chevalier, el reemplazante de Gianluigi Donnarumma.

Leonardo Balerdi es el capitán de Marsella CHRISTOPHE SIMON - AFP

Su llegada al arco del París Saint-Germain desplazó al italiano, en una salida relámpago e inesperada hacia Manchester City. Y mientras Chevalier falló en el Velódrome, un sonriente Donnarumma recibía en París el trofeo Lev Yashin como mejor arquero de la temporada, un reconocimiento a su protagonismo en el histórico año del PSG.

El aplazamiento del encuentro hizo que únicamente los jugadores lesionados del plantel parisino pudieran asistir a la gala del Balón de Oro, entre ellos Ousmane Démbélé, el dueño de la noche.

Luis Enrique, galardonado con el trofeo Cruyff a mejor entrenador del año, no tenía humor para celebraciones en el banco tras asistir impotente a la primera derrota de los suyos esta temporada, a poco más de una semana del gran choque por la Champions League en casa de Barcelona.

Para Marsella esta victoria supone una dosis de moral antes de dos partidos importantes: la visita este viernes a Estrasburgo, con la que podría acercarse todavía más a la parte alta, y la recepción en casa frente a Ajax en la segunda jornada de la Champions.

En medio de la fiesta, las manos “de oro” de un argentino. Gerónimo Rulli, a los 33 años, está en la cumbre de su carrera. Habitual convocado al seleccionado argentino, se destaca en el arco un grande de Francia.

La síntesis del clásico no ofrece dudas: fue el mejor.

A los 16 minutos, rechazó con los puños un bombazo de Vitinha.

A los 21, salió con alma y vida para tapar un envío de Fabián Ruiz.

A los 13 minutos del segundo capítulo, sacó al córner un fortísimo remate de Hakimi, con destino de gol, junto a un palo. Un imposible.

Hakimi no lo puede creer... ¡OTRO ENORME ATAJADA DE RULLI!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/or0zBN0lQl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

A los 26 de la etapa final, otro remate desde 25 metros de Vitinha, fue rechazado con esfuerzo, a contra pierna.

A los 38, un disparo más desde fuera del área, del portugués que fue la figura del campo, fue atrapado por el argentino, sin dar rebote.

Además, fue la figura el martes pasado en la derrota contra Real Madrid por 2 a 1, en un electrizante encuentro en el Santiago Bernabéu, en el arranque de la Champions League. Según los registros, allí contuvo 13 remates, todo un mérito frente al gigante y en la Casa Blanca. Sin embargo, no pudo con los dos penales que dispuso Kylian Mbappé, que pateó en la misma dirección y no pudo ser contenido, más allá de los consejos que seguramente suele darle Dibu Martínez, el arquero del seleccionado y el número 1 de Aston Villa.

La situación incómoda ocurrió a los 27 minutos de la segunda mitad. Dani Carvajal, el histórico lateral derecho de Real Madrid, fue expulsado, luego de propinarle un cabezazo al argentino debido a una discusión antes de un córner.

Ambos futbolistas se encararon, sin el balón en juego, y el español inclinó su cabeza hacia el rostro del arquero argentino. Según se pudo ver en una cámara detenida, Rulli lo insultó, lo provocó, lo que sacó de quicio al defensor, que no se quedó atrás con las palabras y mucho menos, con los hechos. El jugador nacido en La Plata pudo haber sido amonestado por el incidente. El árbitro bosnio Irfan Peljto no advirtió la acción en un primer momento. Sin embargo, al revisar la acción en la pantalla del VAR, decidió mostrarle la tarjeta roja a Carvajal.

Más allá de ese incidente, Rulli sigue con las manos calientes. Una excelente noticia de selección.