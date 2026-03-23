Con rivales débiles por delante, la selección juega su verdadero partido en los entrenamientos, donde se define la lista

La selección argentina vuelve al trabajo y, aunque en el calendario asoman dos amistosos ante rivales de cuarto orden como Mauritania y Zambia, el “verdadero partido” empezará a jugarse en silencio, sin público, en el predio de Ezeiza. Porque ahí, lejos de las cámaras y la mirada de los hinchas, es donde quienes todavía corren desde atrás buscarán convencer a Lionel Scaloni de que merecen meterse en la lista final rumbo al Mundial, mientras que la base consolidada intentará sostener su lugar y ganar terreno en la pelea por un puesto en el equipo.

A partir de este martes, los 28 futbolistas convocados para la penúltima ventana antes del Mundial comenzarán a sumarse a los entrenamientos. El principal foco estará puesto en Lionel Messi, quien viene de convertir su gol número 901 como profesional en la victoria de Inter Miami por 3 a 2 frente a New York City FC, y que ante Zambia en la Bombonera disputaría su último partido en el país con la camiseta celeste y blanca. También habrá expectativa por ver en acción al resto de los campeones del mundo, en especial a los favoritos de la gente, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul y Julián Alvarez.

Lionel Messi llega entonado a la fecha FIFA: marcó en la victoria de Inter Miami sobre New York City. SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, el cuerpo técnico centrará su atención en quienes se juegan su última oportunidad de meterse en la nómina final, ya que la ventana internacional de junio se disputará después de la fecha límite para presentar la lista. Para ellos, no habrá competencia más exigente que la de cada entrenamiento, frente a sus propios compañeros.

En total, serán seis los ensayos que tendrá Scaloni para terminar de afinar un plantel que aún tiene varios casilleros por completarse. La confirmación del segundo amistoso, ante Zambia, le brindará al entrenador la posibilidad de darles rodaje a la mayoría de los jugadores, por lo que el espectro de posibilidades se amplía. Futbolistas como Franco Mastantuono o Joaquín Panichelli, que parecían correr desde atrás en la consideración del DT, se incorporaron luego de la oficialización de ese encuentro, por lo que ahora también parten en igualdad de condiciones con el resto.

Franco Mastantuono se incorporó a último momento y quiere meterse en la lista mundialista PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Con el plantel completo a disposición, comenzará la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo. Para el momento en que Argentina salga a la cancha para enfrentar a Mauritania, quedarán apenas 76 días para el debut frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, en Kansas City. Por el momento, las principales dudas del entrenador pasan por definir quién ocupará la plaza de tercer arquero y quién será la alternativa de área para Julián y Lautaro Martínez.

En el primer caso, esta citación tuvo como novedad el llamado a Juan Musso, habitué de los primeros tiempos del ciclo que luego perdió terreno con Walter Benítez. El buen presente del exRacing Club en el Atlético de Madrid, sobre todo en los partidos ante Barcelona por la Copa del Rey, volvió a abrirle una puerta en la selección, en un contexto en el que Benítez no logra continuidad en Crystal Palace.

Juan Musso vuelve a la selección en la recta final hacia el Mundial y pelea por un lugar como tercer arquero NurPhoto - NurPhoto

En cuanto al nueve, la disputa es entre José Manuel López y Joaquín Panichelli. El Flaco parecía sacar una luz de ventaja al formar parte de la nómina inicial para estos amistosos, en la que no figura Lautaro Martínez debido a una lesión muscular que le impedía llegar en plenitud. De todos modos, Panichelli también se sumó a último momento y ambos tendrán esta semana de entrenamientos para intentar inclinar la balanza.

Este fin de semana, López dio la asistencia para el 1 a 0 de Palmeiras ante Sao Paulo, en uno de los clásicos paulistas, mientras que el exRiver ingresó en el entretiempo, con el partido 1 a 1, y marcó dos goles para el triunfo 3 a 2 de Racing de Estrasburgo frente Nantes como visitante, el último en tiempo de descuento. Gianluca Prestianni, otro de los que se mantiene de la última citación de 2025, también sueña con una oportunidad y el sábado convirtió un tanto y fue figura en la victoria 3 a 0 de Benfica ante Vitória de Guimaraes.

Los últimos goles de Panichelli

Al momento de sacar conclusiones, los entrenamientos suelen tener para Lionel Scaloni un peso igual o incluso mayor que los partidos. En esa dinámica, no solo evalúa cuestiones futbolísticas, sino también el comportamiento dentro del grupo, la convivencia y aspectos como la actitud en el trabajo y la respuesta física de cada jugador, variables que pueden definir la conformación de una lista que todavía no está cerrada.

Los rivales de estos amistosos no serán medida para Argentina: Mauritania marcha 115° en el ranking de la FIFA y, en las eliminatorias africanas, terminó quinta en un grupo de seis equipos -con un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas- en el que el primero clasificaba de manera directa y parte de los segundos accedía a un playoff. Zambia (91°), por su parte, corrió la misma suerte: fue cuarta en su zona y ni siquiera alcanzó el repechaje.

Joaquín Panichelli, agregado este viernes a la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de marzo, junto a Lionel Messi @joaco_panichelli

En ese sentido, tampoco habrá demasiado margen para que quienes asoman como posibles titulares terminen de afianzarse en estos partidos, como puede ser Thiago Almada, de gran cierre de 2025, o el propio Leandro Paredes, que según el plan de juego y el nivel del adversario puede ser una alternativa en el medio campo, puntualmente cuando haya que administrar cargas o de cara a un eventual cruce con Uruguay o España en los 16avos de final, el primer gran escollo, partiendo de la base de que Argentina no debería tener inconvenientes para superar una etapa de grupos que también integran Austria y Jordania.

Mientras se venden a buen ritmo las entradas para los amistosos en la La Bombonera, Lionel Scaloni y su tropa se enfocan en su propio partido: el que se jugará en Ezeiza y que tendrá, posiblemente, más de un ganador. Esos nombres se conocerán en los primeros días de junio, cuando se anuncie la lista definitiva en busca del bicampeonato mundial.