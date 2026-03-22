Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City, en vivo
El capitán argentino disputa su último duelo antes de sumarse a los entrenamientos con la selección argentina
Final del primer tiempo
New York City FC e Inter empatan 1 a 1 en la Gran Manzana. Los goles argentinos fueron de Luján, para los visitantes y de Fernández Mercau (golazo) para los locales. Messi tuvo ¡cinco situaciones de gol! dos tiros a los palos, dos atajadas estupendas del arquero y una que pasó cerca.
La quinta situación
Messi recibió adentro del área, la bajó de pecho y le dio de derecha y le pegó cruzado. La pelota pasó muy cerca y al argentino se le sigue negando el gol.
Otra vez se va por poco el remate de Messi: @InterMiamiCF está agobiando a @NewYorkCityFC en el cierre de la primera mitad pic.twitter.com/WGVWb2i7Ox— MLS Español (@MLSes) March 22, 2026
No puede ser
Se le hace esquivo el gol a Messi. Con un freno en su traslado hacia el medio, el argentino buscó el ángulo del segundo palo y la pelota pegó en el ángulo del travesaño y del palo. El 10 esbozó sonrisa en su rostro como no pudiendo creer que lo se le dé.
¡ERA UN GOLAZO😮!— MLS Español (@MLSes) March 22, 2026
Lionel Messi estrella su remate en el travesaño y Matt Freese reacciona en la segunda jugada para que el partido siga igualado en el Bronx: pic.twitter.com/yvKo7ICYzK
Le vuelve a ganar el duelo
Lionel Messi está jugando un gran partido. Esta vez, el zurdazo del capitán fue a colocar y el arquero Matthew Freese se la tapó de manera estupenda.
¡Nuevamente Freese negándole el gol a Messi! pic.twitter.com/VTpmWpLN9y— MLS Español (@MLSes) March 22, 2026
Al palo
Un contraataque muy bueno de Inter. La pelota la recibió Messi en la derecha y otra vez fue para el medio. Le dio de zurda y la pelota se estrelló en el segundo posta. Muy activo el argentino, que no lo pueden parar.
¡LEO MESSI AL PALO!— MLS Español (@MLSes) March 22, 2026
El argentino encaró, remató al segundo poste y estuvo a nada de poner al @InterMiamiCF a ganar nuevamente: pic.twitter.com/h93c1uYhiU
Apareció Messi
El argentino vio entrar a Silvetti por izquierda, recibió y se metió al área. Tiró el cetro atrás. Llegó Segovia que le pegó, pero rebotó en la pierna de un rival y se fue al tiro de esquina.
Gol de New York City
Un golazo del argentino Nicolás Fernández Mercau. De zurda, por arriba de la barrera, pegó en el travesaño picó en ingresó en el arco. Es el quinto tanto en cinco partidos para el exSan Lorenzo.
CAMPANITA DE NICOOO 🔔 pic.twitter.com/xhUV3BuER0— New York City FC (@newyorkcityfc) March 22, 2026
Buen inicio de Inter
Es claro, tiene la pelota y es mejor que su rival. Silvetti tomó la pelota, le pegó desde afuera y el arquero se lució con el remate. Enseguida se dio otra acción. Messi encaró desde la derecha hacia el medio y le pegó de zurda buscando el segundo palo. Matthew Freese se estiró y le sacó el grito de gol al argentino.
A SUPER STOP BY MATTY 🥶 pic.twitter.com/PRQTwmazKo— New York City FC (@newyorkcityfc) March 22, 2026
Gol de Inter
Tras un córner que tiró Messi, Segovia se quedó con un despeje y remató al arco. El rebote le quedó al argentino Gonzalo Luján, que le dio de derecha y puso el 1 a 0.
Gonzalo Luján strikes 4 minutes into the game for @InterMiamiCF 💥 pic.twitter.com/FsyvAUsYn2— Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026
Inter Miami visita a New York City en un estadio colmado.
Los equipos a la cancha
Con el cielo nublado y una temperatura de 13 grados, Inter Miami y New York City FC ya están en el campo de juego del Yankee Stadium. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Lionel Messi, por el lado de los visitantes, y Thiago Martins, en el local.
La formación de Inter
Javier Mascherano dispuso la siguiente alineación para medirse ante la franquicia neoyorquina. Habrá cinco argentinos titulares y Lionel Messi será el capitán.
Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael y Noah Allen; Yannick Bright y David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Telasco Segovia; Tadeo Allende.
De Paul padece una contusión muscular en la pierna izquierda, originada por un fuerte golpe recibido en el último compromiso frente a Nashville, y fue descartado para precaución.
Cómo ver online Inter Miami vs. New York City FC
El partido será transmitido por Apple TV. En este caso se requiere ser cliente de la plataforma y contar con MLS Season Pass. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Inter Miami vs. New York City FC
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la MLS. El equipo del capitán argentino, que viene de quedar afuera en los octavos de final de la Concacaf Championship, visita al equipo de la Gran Manzana, que marcha invicto en el campeonato. El encuentro, que se jugará en Yankee Stadium, de Bronx, comenzará no antes de las 14 horas y será arbitrado por Armando Villarreal.
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