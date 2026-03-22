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Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City, en vivo

El capitán argentino disputa su último duelo antes de sumarse a los entrenamientos con la selección argentina

Lionel Messi es titular en Inter Miami
Lionel Messi es titular en Inter MiamiSarah Stier - Getty Images North America

Final del primer tiempo

New York City FC e Inter empatan 1 a 1 en la Gran Manzana. Los goles argentinos fueron de Luján, para los visitantes y de Fernández Mercau (golazo) para los locales. Messi tuvo ¡cinco situaciones de gol! dos tiros a los palos, dos atajadas estupendas del arquero y una que pasó cerca.

La quinta situación

Messi recibió adentro del área, la bajó de pecho y le dio de derecha y le pegó cruzado. La pelota pasó muy cerca y al argentino se le sigue negando el gol.

No puede ser

Se le hace esquivo el gol a Messi. Con un freno en su traslado hacia el medio, el argentino buscó el ángulo del segundo palo y la pelota pegó en el ángulo del travesaño y del palo. El 10 esbozó sonrisa en su rostro como no pudiendo creer que lo se le dé.

Le vuelve a ganar el duelo

Lionel Messi está jugando un gran partido. Esta vez, el zurdazo del capitán fue a colocar y el arquero Matthew Freese se la tapó de manera estupenda.

Al palo

Un contraataque muy bueno de Inter. La pelota la recibió Messi en la derecha y otra vez fue para el medio. Le dio de zurda y la pelota se estrelló en el segundo posta. Muy activo el argentino, que no lo pueden parar.

Apareció Messi

El argentino vio entrar a Silvetti por izquierda, recibió y se metió al área. Tiró el cetro atrás. Llegó Segovia que le pegó, pero rebotó en la pierna de un rival y se fue al tiro de esquina.

Gol de New York City

Un golazo del argentino Nicolás Fernández Mercau. De zurda, por arriba de la barrera, pegó en el travesaño picó en ingresó en el arco. Es el quinto tanto en cinco partidos para el exSan Lorenzo.

Buen inicio de Inter

Es claro, tiene la pelota y es mejor que su rival. Silvetti tomó la pelota, le pegó desde afuera y el arquero se lució con el remate. Enseguida se dio otra acción. Messi encaró desde la derecha hacia el medio y le pegó de zurda buscando el segundo palo. Matthew Freese se estiró y le sacó el grito de gol al argentino.

Gol de Inter

Tras un córner que tiró Messi, Segovia se quedó con un despeje y remató al arco. El rebote le quedó al argentino Gonzalo Luján, que le dio de derecha y puso el 1 a 0.

Inter Miami visita a New York City en un estadio colmado.

Los equipos a la cancha

Con el cielo nublado y una temperatura de 13 grados, Inter Miami y New York City FC ya están en el campo de juego del Yankee Stadium. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Lionel Messi, por el lado de los visitantes, y Thiago Martins, en el local.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 22: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch prior to the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Yankee Stadium on March 22, 2026 in New York, New York. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
NEW YORK, NEW YORK - MARCH 22: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch prior to the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Yankee Stadium on March 22, 2026 in New York, New York. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La formación de Inter

Javier Mascherano dispuso la siguiente alineación para medirse ante la franquicia neoyorquina. Habrá cinco argentinos titulares y Lionel Messi será el capitán.

Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael y Noah Allen; Yannick Bright y David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Telasco Segovia; Tadeo Allende.

Cómo ver online Inter Miami vs. New York City FC

El partido será transmitido por Apple TV. En este caso se requiere ser cliente de la plataforma y contar con MLS Season Pass. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Inter Miami vs. New York City FC

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la MLS. El equipo del capitán argentino, que viene de quedar afuera en los octavos de final de la Concacaf Championship, visita al equipo de la Gran Manzana, que marcha invicto en el campeonato. El encuentro, que se jugará en Yankee Stadium, de Bronx, comenzará no antes de las 14 horas y será arbitrado por Armando Villarreal.

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