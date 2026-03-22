Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City, en vivo

Tras un córner que tiró Messi, Segovia se quedó con un despeje y remató al arco. El rebote le quedó al argentino Gonzalo Luján, que le dio de derecha y puso el 1 a 0.

Gonzalo Luján strikes 4 minutes into the game for @InterMiamiCF 💥 pic.twitter.com/FsyvAUsYn2 — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026

Inter Miami visita a New York City en un estadio colmado.