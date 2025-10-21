Con un triunfo, San Lorenzo maquilló en la cancha el desorden institucional y las millonarias deudas que lo acorralan

Con la fortaleza de aquellos que no renuncian a batallar contra las adversidades que se multiplican en el club, con la energía de los que no se rinden a pesar de las desprolijidades que sacuden a la institución, con el esfuerzo de vivir al límite por las deudas, San Lorenzo en la cancha se acomoda a las desventuras. Con la victoria 2 a 1 sobre Atlético Tucumán dio un nuevo paso para ilusionarse con ser parte de los playoffs. Sexto en la Zona B y octavo en la tabla anual, el Ciclón cumple en el campo de juego, aunque el empeño por superar obstáculos no logre disimular el caos institucional.

La crisis golpea a cada paso a San Lorenzo, que rompió la serie negativa de dos partidos con derrotas. Con poco mira con optimismo, como contando las monedas entre tantas dificultades. En Tucumán se repuso de un gol de carambola, que tuvo una buena ejecución del defensor Marcelo Ortiz. El gol de penal de Alexis Cuello, tras un error del arquero Matías Mansilla que necesitó la validación del VAR, fue un respiro, una bocanada de oxígeno, antes de marcharse al entretiempo; en el comienzo del segundo episodio, la cabeza de Nicolás Tripichio marcó la diferencia.

El colombiano Diego Herazo ingresó en el segundo tiempo para oxigenar la ofensiva de San Lorenzo, que se repuso en el desarrollo y en el marcador

El desparpajo del juvenil Facundo Gulli es la frescura que necesita el Ciclón, que trasladó al Decano la preocupación: el público reclamó y Leandro Loco Díaz dos veces discutió con los hinchas, lanzando gestos. Como en cada acto, San Lorenzo sufre hasta el último instante: el gol anulado a los tucumanos, por posición adelantada, en tiempo de descuento, le devolvió el alma a un grupo que se dobla, pero no quiere quebrarse. Aunque la situación económica-financiera, muestra que con el empuje en la cancha no alcanza para tapar la realidad.

los hincas de Atlético Tucumán comenzaron a cantar "JUGADORES" luego del empate de San Lorenzo y el Loco Díaz respondió con enojos y gestos hacia los fanáticos.



La falta de dinero para afrontar los compromisos se expuso en los pagos que ejecutó el Ciclón, que alcanzó a cubrir apenas una parte de la deuda salarial con el plantel. Los más jóvenes están un mes atrasado en los desembolsos, mientras que los referentes y los futbolistas con contratos más altos suman dos meses sin percibir los haberes.

La excepción es el colombiano Jhohan Romaña, que cobró julio, agosto y septiembre. ¿La razón? El defensor tiene una cláusula que lo habilita a pedir la libertad de acción ante la falta de pago, lo que motivó a desembolsar los tres meses adeudados. La cifra de 250 millones de pesos que se necesitaron los adelantó Atomik, la marca de indumentaria deportiva, que en el semestre pasado también cubrió los baches financieros de San Lorenzo.

De penal, Alexis Cuello marcó el transitorio empate de San Lorenzo; el atacante es el artillero del Ciclón en el torneo Clausura con cuatro festejos

La situación de los salarios es la que menos compromete a la tesorería: el club tiene hasta mañana para saldar la deuda que contrajo con el fondo suizo AIS Investment Fund, que ronda los 4.700.000 dólares, dinero para resolver la salida de Adolfo Gaich de CSKA, de Rusia, en 2020. La incertidumbre y la angustia aumentan, porque la Justicia dictaminará la quiebra si el Ciclón no ejecuta el pago.

El viaje a Tucumán es también una síntesis de la fragilidad del Ciclón, del desorden institucional. La delegación no estuvo acompañada por ningún dirigente: la presencia del colombiano Carlos La Roca Sánchez, que cumple la función de nexo entre el plantel y los dirigentes, de las pocas personas que se comunican los futbolistas, fue el encargado de asistir al grupo.

El presidente Marcelo Moretti, que reasumió en la función tras una presentación judicial y el pago de una fianza de 40 millones de pesos –está investigado por administración fraudulenta, a raíz de una cámara oculta en la que se lo ve guardándose 25 mil dólares- argumentó que se quedó en Buenos Aires para resolver el pedido de quiebra, pero la realidad señala que su presencia elevaría el conflicto con los jugadores.

Una semana atrás, Moretti tuvo que ser rescatado por la policía y escapar en un patrullero de la sede, después de que los hinchas exigieran su salida. Toda una señal del caos en el que está inmerso el Ciclón, un club que marcha a la deriva, aunque en la cancha los jugadores intentan maquillar la anarquía. La victoria sobre Atlético Tucumán es una muestra de la fortaleza de un equipo que, a los tumbos, logra sacar sonrisas en medio de la crisis.