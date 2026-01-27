Con un zurdazo imparable de Nico Paz, Como sorprendió a Fiorentina y avanzó a los cuartos de final de la Copa Italia

En una actuación que vuelve a confirmar su crecimiento en el fútbol europeo, Nicolás Paz fue protagonista de una de las sorpresas de los octavos de final de la Copa Italia. El mediocampista argentino anotó un gol clave para que Como 1907 derrote 3-1 a Fiorentina en Florencia, en un partido que el equipo lombardo comenzó perdiendo y logró revertir con contundencia.

En la previa, el joven nacido en España pero nacionalizado argentino, había sido destacado por Ángel Di María, quien lo consideró una de las promesas con más “potencial para crecer” de la selección argentina: “Está espectacular y da señales de que seguirá progresando. Dará muchas alegrías a Argentina”, dijo el campeón del mundo desde Rosario en una entrevista con el diario AS. Paz respondió en la cancha con una actuación determinante, para darle alegrías a la gente de Como.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. A los seis minutos, Fiorentina se puso en ventaja a través de Roberto Piccoli, tras una asistencia de Giovanni Fabbian. El desarrollo era favorable para los locales, pero de a poco Como se asentó en el campo y logró emparejar las acciones.

La igualdad llegó a los 19 minutos, por intermedio del ex Barcelona, Sergi Roberto, que aprovechó una pelota suelta tras un córner. El empate fue un punto de inflexión para los visitantes, que en la segunda parte mostraron mayor solidez y claridad en ataque. Fue entonces cuando apareció la figura y número 10 del equipo.

A los 59 minutos, en el marco de un contraataque bien ejecutado, el argentino capitalizó un despeje corto de la defensa rival y, sin dudar, conectó un zurdazo desde el borde del área. El remate, rasante, seco y sin tanta precisión pero fuerte, dejó sin reacción al arquero Oliver Christensen -pareció tener un poco de responsabilidad- y se convirtió en el 2-1 parcial.

Paz, que había ingresado desde el banco a los 27 minutos del primer tiempo en lugar del lesionado Anastasios Douvikas, fue la gran figura del encuentro hasta su reemplazo a los 85 minutos. Cuando salió del campo, el marcador seguía 2-1. En tiempo de descuento, Álvaro Morata, que había ingresado por el argentino, selló el resultado con una definición precisa tras una asistencia de Nicolas Kühn, en una jugada de contraataque que lo dejó solo al delantero.

El español, que porta la número 7, volvía de una lesión que lo había marginado los últimos ocho partidos, y en su primer festejo tras casi ocho meses. Y volvía con gol para cerrar el partido y generar la explosión del banco visitante. También ingresó el otro argentino, Maximo Perrone, por el autor del primer gol, Sergi Roberto.

El triunfo le permitió a Como sellar el pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Napoli, y ratificar su ambicioso proyecto deportivo. Con una mezcla de juventud y experiencia, y bajo la conducción del exvolante español, el equipo lombardo se ilusiona con dejar huella en la copa.

Además de su gol, Nico Paz tuvo una actuación completa: generó faltas, se asoció con criterio y probó en más de una ocasión desde media distancia. A los 83 minutos, estuvo cerca de anotar otro tanto, en una jugada que obligó al arquero rival a una buena respuesta abajo. Con el tanto, llegó a los nueve tantos con el club italiano en 24 partidos.

El contexto de su rendimiento le suma valor a lo hecho. Esta temporada en Como está siendo consagratoria para el joven de 21 años, con la confianza de su entrenador y sus compañeros. Y aún mantiene la chance de volver a Real Madrid, de donde surgió y Di María contó que le gustaría verlo. “Está incluso mejor que la pasada temporada y me pone muy contento por él. Va a tener su momento de llegar a un gran club”, señaló en la previa Angelito.

Con un futuro prometedor, Paz se afianza en el fútbol italiano como uno de los nombres a seguir en el recambio generacional de la selección argentina, donde ya sumó seis partidos y pelea por un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial. Su actuación ante Fiorentina fue un paso más en ese camino.

