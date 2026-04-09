El gol en contra casi desde la mitad de la cancha en Porto vs. Nottingham Forest, por la Europa League

Por la Europa League, este jueves se produjo uno de los goles más insólitos del segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. En el partido de ida por los cuartos de final que Porto igualó 1-1 con Nottingham Forest, el lateral derecho del local Martim Fernandes convirtió en su propio arco casi desde la mitad de la cancha apenas dos minutos después de que su equipo se había puesto en ventaja.

En el duelo que ya a los 40 segundos de juego el local falló un mano a mano que tuvo como protagonista al nigeriano Terem Moffi, algo de tranquilidad llegó a los 11 minutos cuando William Gomes abrió el marcador en una jugada que incluyó un taco. Pero la alegría duraría poco para el conjunto luso.

Martim Fernandes marcó un gol en contra insólito y siete minutos después salió reemplazado en Porto en el 1.1 ante Nottingham Forest, por la Europa League Luis Vieira - AP

Sólo dos minutos más tarde, en una salida desde el fondo en la que el conjunto alemán no puso demasiado énfasis en presionar, los defensores se pasaban la pelota entre ellos. Y en esa continuidad le llegó a Fernandes, que esperaba por derecha con el rival más cercano lejos e, igualmente, optó por jugar atrás de primera. La pelota salió fuerte rumbo a su propio arco y encontró a su arquero Diogo Costa a mitad de camino.

Aunque el guardameta volvió hacia atrás e intentó tirarse para impedirlo, el balón lo superó y fue directo hacia la red. Enseguida, algunos compañeros se tomaban la cabeza, otros se dejaban caer sobre el césped y el rostro del arquero con la mirada fija en el lateral desnudaban una desilusión muy clara antes de intentar darse ánimo entre todos. Nadie podía creer lo que había sucedido. Siete minutos más tarde, Fernandes fue reemplazado y se retiró del campo con ayuda de los médicos luego de irse al ataque y doblarse un tobillo.

El gol en contra increíble de Porto

Iban 13 minutos y el duelo volvía a estar igualado, aunque 1-1, el resultado que sería definitivo. La revancha será el jueves de la semana que viene en Alemania, donde el equipo en el que fue titular Nicolás Domínguez recibirá al que tiene en su plantel a Alan Varela, que ingresó en el segundo tiempo.

Lo mejor de Porto - Nottingham Forest

Golazos en la Conference League

En simultáneo con la Europa League, este jueves se desarrollaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Conference League, el tercer torneo en valor que disputan los clubes europeos cada temporada. Se registraron dos golazos que merecen ser destacados.

En Cracovia, Polonia, donde juega como local Shajtar Donetsk, de Ucrania, que se impuso por 3-0 sobre AZ Alkmaar, de Países Bajos, todos los goles llegaron en la última parte del encuentro. Es más, el conjunto ucraniano los marcó en apenas once minutos, entre los 27 y los 38 de la etapa final. Y el que abrió el camino fue una joya: el brasileño Pedrinho ganó un rebote en la puerta del área, se perfiló y sacó un zurdazo que viajó hacia un ángulo, llegando a pegar en la base del travesaño antes de meterse con furia.

¡DEJEN DE BUSCAR, ACÁ ESTÁ EL GOL DE LA JORNADA! ESPECTACULAR GOLAZO DE PEDRINHO PARA EL 1-0 DE SHAKHTAR DONETSK SOBRE AZ ALKMAAR.



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Luego llegó el doblete en apenas dos minutos de su compatriota Alisson Santana para marcar una ventaja muy importante de cara a la definición de la semana en una semana en suelo neerlandés.

En tanto, en Alemania, se registró otro golazo, desde el otro lado del campo, en el triunfo por 2-0 de Mainz 05 sobre Racing de Estrasburgo, de Francia. Allí, en el Mewa Arena de Maguncia, en el suroeste germano, Kaishu Sano avanzó con la pelota, pasó entre dos rivales -uno de ellos Valentín Barco, que volvía corriendo por detrás- y sacó un derechazo que se desvió levemente y se coló en el ángulo en el segundo palo.

¡¡POR FAVOR, CÓMO BAJÓ ESA PELOTA!! ¡GOLAZO TOTAL DE SANO PARA EL 1-0 DE MAINZ ANTE ESTRASBURGO!



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La revancha será en el Stade de la Meinau el jueves de la semana que viene, con el local obligado a remontar los dos goles de diferencia.