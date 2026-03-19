Emiliano Martínez participó en un gol y Aston Villa selló la clasificación en la Europa League

La jornada de cruces decisivos de las copas europeas de segundo orden tuvo su definición el jueves, con protagonismo argentino. En la Europa League, Aston Villa ganó y se clasificó, con Emiliano Dibu Martínez como titular y participando del primer gol, mientras que Santiago Castro aportó un tanto en un partido repleto de emociones para Bologna. Además, en la Conference League, Racing de Estrasburgo avanzó de ronda gracias al gol de Valentín Barco, apenas un día después de su convocatoria a la selección argentina.

En Inglaterra, Aston Villa defendía la ventaja de 1-0 conseguida en la ida. El equipo dirigido por Unai Emery asumió el control desde el inicio, aunque durante la primera etapa le costó traducir esa superioridad en situaciones claras. El desarrollo fue contenido, con aproximaciones aisladas que insinuaban una búsqueda por liquidar la serie.

El quiebre llegó en el complemento y tuvo a Dibu como protagonista. A los pocos minutos, el arquero controló sin dificultades un tiro libre ejecutado por Nabil Bentaleb y, de inmediato, sacó largo para activar el ataque. La pelota encontró la corrida de Jadon Sancho, que envió el pase al medio para la definición de John McGinn. El capitán, tras convertir, reconoció el origen de la jugada y señaló al arquero argentino por su intervención decisiva.

¡¡MEDIO GOL DEL DIBU!! TREMENDO pelotazo largo de Emiliano Martínez para Sancho y gol de McGinn para el 1-0 de Aston Villa (2-0 global) vs. Lille. ¡TODOS LO FUERON A FESTEJAR CON EL ARGENTINO!



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Con la ventaja ampliada, el conjunto inglés manejó el cierre con tranquilidad. A los 86 minutos, Leon Bailey estableció el 2-0 definitivo y aseguró la clasificación sin sobresaltos. Aston Villa avanzó a los cuartos de final, continuando así con su presencia en copas internacionales.

La victoria de Aston Villa para meterse en cuartos

Justamente en Italia se desarrolló una de las series más cambiantes de la jornada. Tras el 1-1 de la ida, Roma y Bologna se enfrentaron en la capital italiana en un encuentro que ofreció goles y tensión hasta el final. El conjunto visitante contó con el delantero argentino Santiago Castro como titular, mientras que el local no pudo disponer de Paulo Dybala ni Matías Soulé, ambos lesionados.

El marcador se abrió a los 22 minutos, cuando Jonathan Rowe definió tras una asistencia de Castro. Roma reaccionó y alcanzó la igualdad a los 32, con un cabezazo de Evan Ndicka luego de un tiro de esquina ejecutado por Lorenzo Pellegrini. Antes del descanso, Federico Bernardeschi convirtió de penal a los 47 y devolvió la ventaja a Bologna.

En el segundo tiempo, el delantero argentino amplió la diferencia. A los 58, Rowe presionó en la salida rival, forzó un error defensivo y dejó la pelota servida para Castro, que definió de primera con un remate potente ante Mile Svilar. Fue una acción que reflejó su oportunismo y eficacia en el área. Era su segundo gol en el torneo, y llegó a 11 en 41 partidos en la temporada.

¡¡APARECIÓ EL ARGENTINO!! ¡SANTI CASTRO LE ROMPIÓ EL ARCO A SVILAR Y ESTAMPÓ EL 3-1 (4-2 GLOBAL) DE BOLOGNA VS. ROMA!



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Roma no se resignó y volvió a meterse en el partido. Donyell Malen descontó de penal a los 69 minutos y dejó la serie abierta. El impulso se mantuvo y tuvo su punto más alto con Pellegrini, que había ingresado al principio del encuentro reemplazando a Manu Koné. El mediocampista selló el 3-3 con un remate de larga distancia que igualó también el global 4-4 que llevó el partido al alargue en el estadio Olímpico.

En el alargue, Nicolò Cambiaghi fue el héroe del partido para Bologna, poniendo el 4-3 a los 111 minutos y sellando la serie por 5-4 final, con un remate rasante al primer palo que ingresó con suspenso. Tras resistir en los minutos finales, el equipo italiano se metió en los cuartos de final, donde se medirá ante el Aston Villa de Dibu Martínez.

La victoria 4-3 de Bologna sobre Roma

En paralelo, en la Conference League, que también definió a sus clasificados a los cuartos de final, hubo presencia argentina en un cruce que ofreció más tensión de la esperada. Racing de Estrasburgo contó con Joaquín Panichelli y Colo Barco como titulares, este último recientemente convocado a la selección argentina para el amistoso ante Guatemala. Con la ventaja mínima de 2-1 conseguida en la ida, el escenario como local parecía favorable, aunque el desarrollo mostró otra complejidad.

El equipo francés sufrió un golpe temprano: a los 21 minutos, Rijeka, de Croacia, se puso en ventaja con un gol de Toni Fruk y emparejó la serie. En el inicio del segundo tiempo, Panichelli llegó a convertir, pero la acción fue anulada por offside. La incertidumbre se mantuvo hasta los 71 minutos, cuando apareció Barco para encaminar la clasificación. La jugada se inició con una recuperación propia tras intentar una gambeta en la mitad de la cancha. El lateral abrió hacia la derecha con un pase profundo para Sebastian Nanasi, que desbordó por la banda izquierda y devolvió el balón al área. Barco acompañó la acción como un delantero más y definió cruzado, al segundo palo, para establecer el 1-1 y el 3-2 global que aseguró el pase a cuartos, donde enfrentará a Mainz.

¡¡EL COLO APARECIÓ COMO UN GOLEADOR!! Barco entró al área y definió para poner el 1-1 de Estrasburgo (3-2 global) vs. Rijeka en la #ConferenceLeague.



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Dentro de la jornada, también hubo participación del arquero argentino Walter Benítez, que fue titular en la victoria de Crystal Palace por 2-1 en la prórroga frente a AEK Larnaca. El encuentro había terminado 1-1 en el tiempo reglamentario, luego del 0-0 registrado en la ida. El conjunto chipriota concluyó el partido con dos expulsados, en un cierre condicionado por las sanciones disciplinarias.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Europa League: