Confianza, pelota parada y para qué está Boca: los ejes de los que hablaron Paredes y Russo tras la victoria

Boca derrotó a Aldosivi por 2 a 0 en Mar del Plata. En el duelo correspondiente a la fecha 7, el Xeneize no brilló, pero se quedó con la tercera victoria consecutiva. Entre las conclusiones, Leandro Paredes se refirió a la importancia de ganar “sin jugar bien”. Además, expresó su felicidad por estar en el club. El entrenador Miguel Ángel Russo se alineó con el volante y valoró las victorias seguidas que consiguió el equipo.

Boca ganó a través de dos goles de cabeza y esa fue la primera conclusión de Paredes: “Somos conscientes de que tenemos que gente que va bien de arriba, que gana en las dos áreas”. Rodrigo Battaglia, tras el partido, habló sobre la pegada de su compañero y dijo: “Tiene un guante”, refiriéndose al centro que el número 5 tiró en el segundo gol.

A la hora de responder para qué esta Boca, Paredes se mantuvo cauto: “Nos vemos para preparar los partidos de la mejor manera. Ahora me voy con la selección, pero cuando vuelva prepararemos el próximo partido contra Rosario Central”.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca no se lució, pero se quedó con la victoria, la tercera al hilo y sobre eso el mediocampista dejó su impresión: “Hoy no jugamos como los últimos dos partidos, pero se ganó y ganar sin jugar bien es importante”. Además, repitió su alegría por estar en Boca: “Estoy feliz, viviendo lo que quería vivir y ahora mejor que estamos ganando”.

Paredes se refirió a lo que genera a nivel grupal seguir por la racha ganadora: “Necesitábamos confianza a nivel grupo e individual, hay jugadores que tienen muchas ganas y lo muestran en la cancha”. En la misma línea, Miguel Ángel Russo también opinó: “Todos los jugadores están competitivos, cuesta elegir entre 23, pero esta es la idea”.

Además, el entrenado explicó la actualidad del Xeneize, con aires más frescos: “Venimos trabajando y el equipo ayuda y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en busca de lo mejor siempre”.

Sobre su análisis del partido, Russo expresó que su equipo no jugó el mejor partido. “En algún momento perdimos la pelota, el rival quiso atacar, pero nosotros encontramos situaciones importante a nivel de pases y de equilibrio”. También advirtió: “Tenemos 21 días para trabajar para el próximo partido”.

Luego del triunfo contra Aldosivi, Rodrigo Battaglia expresó que se encerraron y charlaron, pero Russo reveló: “Yo también participo de algunas charlas, esto es entre todos”. Sobre el choque contra Central, un equipo con el que está muy identificado, no quiso responder mucho más: “No pensé todavía, falta mucho”, dijo, entre risas.

Boca visitará por la fecha 8 a Rosario Central el próximo domingo 14 de septiembre, en el Gigante de Arroyito. Será un duelo muy importante teniendo en cuenta que son dos equipos encumbrados en la tabla general. En la novena, recibirá a Central Córdoba, el 21 de septiembre, a las 21.15.