Conmebol sacaría de Sudamérica la final de la Copa Libertadores en pos de una expansión comercial

Conmebol evalúa una posibilidad que hace unos años habría sido totalmente impensada: desarrollar la final de la Copa Libertadores de América fuera de la región.

Juan Emilio Roa, director comercial del organismo, reconoció en una entrevista con The Athletic, el diario deportivo que pertenece al grupo de The New York Times, que “es un tema que está sobre la mesa y bajo evaluación”. Y aunque aclaró que no hay una necesidad de decisión inmediata, admitió que la propuesta forma parte del plan estratégico para internacionalizar el torneo más importante de clubes de Sudamérica. El objetivo es potenciar el alcance global del certamen, mejorar su posicionamiento comercial y seducir a nuevas audiencias.

Botafogo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se coronó en Buenos Aires el año pasado. LUIS ROBAYO - AFP

Sin embargo, ante una consulta de LA NACION, desde Conmebol señalaron que lo de Roa fue un comentario aislado realizado en un contexto informal, sin relación con decisiones actuales ni con planes inmediatos de la institución.

Desde su creación, sucedida en 1960, el campeonato fue celebrado siempre en territorio sudamericano salvo en una excepción: la final de 2018 entre River y Boca, trasladada a Madrid supuestamente por cuestiones de seguridad. Aquella experiencia, que en su momento fue considerada de emergencia, más allá de la contradicción semántica (la Copa Libertadores de América definida en tierra de los conquistadores españoles), puede servir ahora como referencia para una expansión planificada. En Conmebol creen que llevar la final a otra región del mundo atraería nuevos patrocinadores, abriría mercados y convertiría a la marca “Libertadores” en un producto de alcance global.

Boca es el último equipo argentino que afrontó una final de Copa Libertadores; aquella vez, en 2023, Fluminense jugó en Río de Janeiro, pero la "localía" fue casual. Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Estamos trabajando en una combinación de iniciativas para que el interés crezca fuera de Sudamérica. Y también en el desarrollo de la narrativa y la experiencia de marca durante la final y tratando de producir más historias sobre los clubes y los jugadores”, explicó Roa en su diálogo con The Athletic.

El debate aparece en un momento clave para la Conmebol. En conjunto con la agencia IMG, el organismo abrió el proceso de licitación de los derechos televisivos para el ciclo 2027-2030. El objetivo es superar los 1500 millones de dólares obtenidos en el período anterior (2023-2026).

Evandro Figueira, vicepresidente de derechos de IMG Latinoamérica, explicó que el nuevo esquema se propone ir más allá de la simple emisión de los partidos. “Los 90 minutos son la parte más fácil. Lo importante es lo que las cadenas harán alrededor del evento”, señaló, también en declaraciones a The Athletic.

A Barcelona, con su figura Lamine Yamal, se le planeó jugar un partido de oficial del torneo de España contra Villarreal en Miami, Estados Unidos; UEFA autorizó esas salidas al exterior en ligas nacionales. Alberto Saiz - AP

No es algo aislado. En Europa, UEFA acaba de autorizar, con fuertes polémicas, que algunas ligas efectúen partidos oficiales fuera de sus países. La española planificó llevar un encuentro entre Villarreal y Barcelona a Miami, Estados Unidos, y la italiana Serie A proyecta un Milan vs. Como en Perth, Australia. Si esas experiencias prosperan, marcarán un precedente que Conmebol aprovecharía.

El antecedente es el de 2018, cuando River venció a Boca por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu. A pesar de las críticas, aquel partido tuvo una audiencia global récord para el certamen y una repercusión mediática inédita para un enfrentamiento entre clubes sudamericanos.

Flamengo eliminó a Racing en Avellaneda y definirá la Copa Libertadores con Palmeiras en Lima, el 29 de noviembre. Rodrigo Abd - AP

La final de este año, que el 29 de noviembre protagonizarán los brasileños Palmeiras y Flamengo en Lima, Perú, será transmitida en más de 190 países, con un horario especialmente pensado para el público europeo (21, contra las 17 locales). La audiencia fuera del subcontinente crece año a año, sobre todo en Estados Unidos y entre las comunidades latinoamericanas en Europa.

Llevar el partido a otra región fortalecería la presencia intercontinental de mercado del torneo, pero no faltan voces que recuerdan que la esencia de la Libertadores está en la pasión sudamericana, en los estadios colmados y el folklore de sus hinchas. Lo cierto es que desde 2019, con la instauración de las finales a partido único, Conmebol intenta modernizar su producto y aumentar su control comercial sobre él. En ese sentido, de concretarse esta intención de sacar de Sudamérica ese encuentro decisivo, nacería otra era.

Mientras tanto, en el estadio Monumental de Lima avanzan la preparación para la final del 29 entre equipos de Brasil. Bajo la supervisión de Conmebol y del club Universitario, tiene lugar una serie de reformas.

El propio Fla le ganó a River la final de la Libertadores de 2019, también en Lima; aquélla fue la primera definición a partido único. Reuters

Por un lado, se pintó completa la fachada. Por otro, según consigna el diario El Comercio, se hizo un arreglo integral de los 160 baños distribuidos en todas las tribunas y se construyó un ascensor que une el campo de juego con la sala de conferencias. A la par, hubo mejoras en las luminarias de los accesos a las tribunas, especialmente en las zonas Norte y Este, donde se reemplazó las existentes por iluminación LED que garantiza más calidad de visión y seguridad.

Las cabinas de transmisión, ubicadas en la parte alta del sector Oeste, fueron completamente renovadas. Conmebol exigía estándares acústicos, eléctricos y ergonómicos de nivel internacional, y ahora esas cabinas cuentan con paneles de insonorización, cableado digital y nuevo mobiliario. Se espera que haya más de 300 periodistas acreditados del continente, y señales de televisión emitirán el partido a más de 100 países.

Si bien hubo rumores vinculados con una supuesta baja de la capital peruana por cuestiones políticas, la propia Conmebol confirmó la sede de la final por la Copa Libertadores: “Por una nueva estrella. Allá vamos, Lima”, escribió en su cuenta de X.