Conmoción por la trágica muerte de Alexander Manninger, exarquero de Juventus, Arsenal y Liverpool

Una trágica noticia causó impacto en el fútbol internacional. Alexander Manninger, exarquero de poderosos equipos como Juventus, Arsenal y Liverpool, falleció a los 48 años luego de que un tren arrollara al vehículo que él manejaba en una ruta de Austria.

El fatal accidente tuvo lugar en la mañana de este jueves 16 de abril en la ciudad austríaca de Nussdorf am Haunsberg, ubicada al este del país en el estado de Salzburgo. Según los reportes policiales que publicaron medios locales, el auto conducido por Manninger cruzó un paso a nivel sin barreras y fue impactado por una formación de la línea Salzburger Lokalbahn. El choque interrumpió el tráfico ferroviario y vial en la región durante varias horas mientras las autoridades investigaban las causas, según informó el medio Ferrovie.Info.

Alex Manninger vistió la camiseta de Juventus durante 42 partidos SCOTT HEPPELL - AP

De acuerdo con el medio austríaco Krone.at, Manninger, exarquero de la selección nacional, conducía su automóvil VW minivan y se encontraba solo al momento del siniestro, que se registró poco después de las 8.20 de la mañana, tras la estación de Pabing. El impacto arrastró el vehículo varios metros y lo destruyó de manera casi total. Los equipos de emergencia llegaron en pocos minutos al lugar y trataron de reanimarlo usando un desfibrilador. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos. Ni el conductor del tren ni los cerca de 25 pasajeros sufrieron lesiones, agregó el portal.

Entre otros detalles, la investigación sobre la colisión quedó a cargo del perito Gerhard Kronreif, quien deberá analizar tanto los datos electrónicos del automóvil como los registros del tren para determinar los comportamiento previos de ambos vehículos. El especialista explicó: “La tecnología del auto permite evaluar con precisión los datos electrónicos disponibles y así analizar el comportamiento del conductor”. Además, se está verificando si el sistema de señalización activó correctamente la luz roja al momento del accidente.

El auto de Alexander Manninger luego del accidente que sufrió en la mañana de este jueves 16 de abril en la ciudad austríaca de Nussdorf am Haunsberg, en el estado de Salzburgo krone.at

El incidente, que generó conmoción en el ámbito deportivo y social austríaco, se produjo en circunstancias todavía no esclarecidas y en un cruce ferroviario catalogado por las autoridades como “sin protección”. Las pruebas incluyen la revisión de los sistemas automáticos y testimonios para identificar eventuales responsabilidades.

Alexander Manninger nació el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo, atajó 33 partidos para la selección de Austria y formó parte del plantel que disputó la Eurocopa 2008. Se formó en Salzburg e inició su carrera profesional en equipos como Vorwärts Steyr y el GAK antes de recalar en Arsenal de Inglaterra en 1997. En los Gunners fue campeón de la Premier League y la FA Cup. El club de Londres expresó su dolor en las redes sociales: “Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero, Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex”.

Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune.



Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo… pic.twitter.com/lLZnKs4tvg — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2026

Posteriormente, pasó por clubes de prestigio europeo como Fiorentina, Espanyol, Bologna, Udinese y Augsburgo, además de sus relevantes pasos por Juventus y Liverpool, donde finalizó su carrera en 2017. En la Vecchia Signora integró al plantel campeón de la Serie A en 2012 siendo relevo de Gianluigi Buffon. Tanto el club inglés como el italiano también expresaron su pesar por la desaparición del exarquero. “Hoy es un día tristísimo. Se ha ido no solo un gran atleta, sino un hombre de valores raros: humildad, dedicación y una seriedad profesional fuera de lo común. Juventus expresa su pésame por la desaparición de Alex Manninger y se une a la familia en este momento de dolor”.

Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger.



All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.



Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026

Por su parte, desde Liverpool escribieron: “Estamos profundamente apesadumbrado por el fallecimiento del ex arquero Alex Manninger a la edad de 48 años. Los pensamientos de todos están con la familia y amigos de Alex en este difícil momento”. FC Red Bull Salzburgo escribió en en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro ex arquero Alexander Manninger, quien falleció trágicamente en un accidente de tráfico. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”.