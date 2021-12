Contra las cuerdas: un diario inglés dice que Bielsa tiene los días contados en Leeds

El fútbol inglés tiene fama de defender los proyectos a largo plazo. Como no ocurre en otros países con ligas jerarquizadas. Y así Marcelo Bielsa logró el objetivo de ascender después de dos temporadas con muchos altibajos en Leeds. Tuvo su primera experiencia en la Premier League con resultados satisfactorios... pero el fantasma del descenso parece haberlo puesto contra las cuerdas. Un medio británico informó que la dirigencia ya tiene decidido no renovar su contrato cuando se venza en junio del año próximo. Es más, evalúan darle un mes más para recuperarse. De lo contrario, podrían despedirlo a fines de enero .

Al mal comienzo de la temporada, el calendario le jugó una mala pasada. El destino le ubicó en línea a cuatro de los integrantes del conocido Big Six de Inglaterra. Y perdió los tres primeros (2-3 con Chelsea, 0-7 con Manchester City y 1-4 con Arsenal). El cuarto, está suspendido. Por contagios de Covid-19 el encuentro que debía jugarse el domingo ante Liverpool, en el Boxing Day, está suspendido.

Marcelo Bielsa durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Leeds United y Arsenal Jon Super - AP

Son 14 goles recibidos en tres partidos. Una cifra que no pasó inadvertida para los medios británicos. Football Insider publicó la siguiente información: “La presión sobre Marcelo Bielsa es cada vez mayor y la directiva no piensa en renovarle su contrato a final de temporada. Incluso, se piensa en una posible salida a fines de enero si es que el equipo no empieza a conseguir mejores resultados”.

Son cinco encuentros los que le quedan a Bielsa para reconstruir la imagen del equipo y lograr su continuidad. Además del duelo con Liverpool (del que no se conoce la fecha), tendrá un encuentro más este año (Aston Villa, el martes 28 de diciembre), y otros tres en el mes de enero: Burnley (el 2 de enero), West Ham (el 16) y Newcastle (el 22).

Marcelo Bielsa sufrió como nunca en Leeds luego de los siete goles recibidos en el partido contra Manchester City Jon Super - AP

Como defensor de una idea de juego ofensivo y directo, Bielsa divide opiniones permanentemente. Y está acostumbrado a los cuestionamientos públicos. La goleada con el City fue un punto muy difícil. Le preguntaron si creía que había llevado al equipo tan lejos como había podido, a modo de disfrazar la idea del final de un ciclo. Y el entrenador contestó: “¿Cree que no se puede despedir a ningún entrenador? ¿Cree que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo ignorar la inestabilidad? El trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica. Después de perder 7-0 es la situación que tengo que vivir. En todas estas circunstancias, todo lo que puedo hacer es luchar”.

Aquel día de los siete goles, también realizó una feroz autocrítica. “No hay nada positivo de nuestra actuación para rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado. Y cuando no hay nada que esté bien hecho, no son las individualidades las que fallan sino la conducción”.

Leeds se encuentra en el 16° puesto en las posiciones en la Premier League, con 16 puntos en 18 encuentros. Detrás está Watford, con 13 (y dos partidos menos). Luego se ubican los tres equipos que por el momento estarían descendiendo: Burnley (11, y tres menos), Newcastle (10) y Norwich (10, y uno menos).

Lesiones, justificativos y un apoyo

Las lesiones castigaron a Leeds durante toda la temporada. Su goleador y figura, Patrick Bamford, apenas pudo jugar seis partidos. También se perdieron varios encuentros jugadores fundamentales para la estructura, como Luke Ayling y Diego Llorente. Es por eso que las autoridades del club le prometieron al entrenador contratar al menos un par de refuerzos en el mercado de verano.

El atacante Mariano Díaz Mejía, que no tiene muchas oportunidades en Real Madrid, sería uno de los futbolistas solicitados por el entrenador. El dominicano jugó este miércoles algunos minutos en el triunfo de Real Madrid ante Athletic Bilbao.

“Leeds no ha tenido absolutamente ninguna suerte esta temporada”, dijo Frank McAvennie, exjugador de West Ham. Y lo argumentó: “Algunos dicen que es Bielsa quien está haciendo que sus jugadores se lesionen, pero esto no ha sucedido durante su tiempo anterior en el club. Tiene una suerte horrible. ¡Miren el banco de suplentes del partido contra Arsenal! Eran todos chicos de 15 y 16 años, por el amor de Dios. Nunca ha podido jugar con su equipo más fuerte”.

Los hinchas de Leeds confían en Bielsa a pesar del mal momento Jon Super - AP

Además, apuntó que no hay entrenador que pueda sustituirlo. “No veo a nadie que pueda llegar al Leeds y hacer un mejor trabajo que Bielsa. Si hay un hombre que puede dar la vuelta a la situación, es él. El hombre es una leyenda allí, se ha ganado la oportunidad de mantener al Leeds arriba”.

Marcelo Bielsa marcó con su identidad a Leeds. Fue elegido como el mejor entrenador de la Premier League según una encuesta de la BBC y su gente lo adora. Seguramente la idolatría y el agradecimiento por devolver al equipo a la Premier League después de 16 años no se perderán. Esos vínculos traspasan éxitos y fracasos. Pero el sistema parece haberse agotado. No encuentra manera de salir de este círculo de sensaciones negativas. Incluso si supera esta prueba de cinco partidos que le han impuesto, su continuidad no parece tener más plazo del que indica su contrato.