Una vez más, la Champions League le vuelve a ser esquiva al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Una vez más, la Champions League le vuelve a ser esquiva al Atlético de Madrid de Diego Simeone. A pesar de consolidarse como uno de los grandes equipos protagonistas del fútbol europeo, poder conquistar la Orejona es una deuda pendiente del equipo que llegó a la final en 2014 y 2016, pero perdió en ambas oportunidades con Real Madrid. Esta vez, en el "Final 8" que se juega en Lisboa, Portugal, perdió 2-1 en cuartos de final con Leipzig de Alemania, la gran revelación del torneo que avanzó por primera vez a semifinales. Y la sorpresiva caída ante el conjunto germano encendió fuertes críticas para el entrenador argentino.

El diario Marca fue contundente con una portada que reza "La racanería se paga", en alusión a un posible planteo mezquino o avaro de parte del director técnico del conjunto 'colchonero', y remarcó que "el equipo de Simeone fue inferior a su rival y no demostró su condición de favorito. Sensación de oportunidad perdida".

Marca tituló su crónica "La derrota es lo único que hay", en una directa alusión a la frase que el Cholo dijo el día previo al encuentro ante Leipzig: "Simeone había aclarado en la previa que ganar no era lo importante, sino lo único, porque si no se gana no hay un día después. Y no hay un día después, porque no se ha ganado. Al Atlético lo pillaron a última hora en tierra de nadie, buscando el gol de la victoria para encontrar el de la derrota".

En otro texto, Marca considera: "la realidad es que el golpe recibido es brutal. De los mayores del cholismo. Lo del Leipzig pasa a formar parte de la galería de horrores del cholismo. Un palo que no se olvidará". Más aún: una columna de opinión firmada por Álvaro Roca cuestiona la continuidad del argentino, al que primero pondera como "no hay nadie en la historia del Atlético que haya hecho más por el club que Simeone. Llevó un equipo sin rumbo hasta convertirse en una potencia europea", pero luego considera que "el Atlético ha perdido su espíritu. Hace muchos meses que no juega a nada. El equipo temible para todos ha dejado paso a un conjunto en el que su estrella cada partido es el portero (...) Posiblemente la derrota ante el Leipzig sea la mancha más negra de la historia de Simeone".

También el diario AS cargó las tintas sobre el técnico argentino, en una columna de Alfredo Relaño que expresa: "Chasco tremendo del Atleti en Lisboa, de donde vuelve el Cholo con un lamparón en su traje. El equipo que puso de salida no se entiende", con una severa crítica a la decisión de Simeone de no poner como titular a João Félix: "un desvarío con carácter de ofensa si se piensa que estábamos en Lisboa, la casa del chico. Una apuesta demasiado fuerte en contra de un jugador que costó 127 millones. Jugador de ingenio y técnica exquisita, no ha mostrado continuidad, pero nada justificaba que no estuviera en el equipo que saltó al Alvalade". Y evaluó que con esta derrota "el argentino se dio un tiro en el pie".

"Hicimos todo lo posible"

Por su lado, Simeone analizó la caída frente al micrófono de Movistar Liga de Campeones y evitó excusas: "Hicimos todo lo posible. Los futbolistas se entregaron de la mejor manera que pudieron. No teníamos más. Nos tocó perder. No tengo ninguna excusa. Me gustó el rival. Decidido con vitalidad, entusiasmo, con frescura. A nosotros nos costó".

"Ganaron los duelos. Ganaron en faltas. Ganaron en entender bien el partido. Nos costó insertarnos en el juego. Quizás en el momento del 2-1, después del 1-1 nuestro, era donde el partido estaba más calmado. Había pasado esa fase donde ellos estaban mejor y apareció el segundo gol de un partido que no pudimos jugar como queríamos", declaró Simeone. "Estoy convencido de que dimos todo lo que teníamos. Llegamos hasta cuartos. Hubiera sido más lindo seguir. Nos vamos justamente ante un rival que hay que felicitarlo".

Para Atlético, es el cierre de una temporada sin títulos: perdió la final de la Supecopa de España con Real Madrid por penales, fue eliminado en 16vos de final de la Copa del Rey ante el humilde Cultural Leonesa, quedó tercero en la Liga (clasificó a etapa de grupos de la próxima Champions League) y fue eliminado por Leipzig en cuartos de final de una atípica Champions.

"Fue un año largo y duro. Estuvimos 60 días parados. Volver a jugar 11 partidos seguidos con la presión de entrar en Champions sí o sí. Una semana parados, volver a entrenar. Intentamos dar todo, no salió. Tenemos que levantar la cabeza e intentarlo el año que viene", agregó el Cholo, sentenciando cualquier tipo de dudas sobre su futuro.