LA NACION

Convocados de la selección argentina para el partido vs. Ecuador, por las Eliminatorias 2026

El entrenador Lionel Scaloni tiene 27 jugadores a disposición; sin Lionel Messi, el capitán será Nicolás Otamendi y la camiseta número 10 la portará Thiago Almada

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El entrenador Lionel Scaloni tiene 27 jugadores a disposición para el partido vs. Ecuador
El entrenador Lionel Scaloni tiene 27 jugadores a disposición para el partido vs. EcuadorManuel Cortina - LA NACION

La selección argentina afronta este martes su último partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, ante Ecuador como visitante en el estadio Monumental de Guayaquil, con un plantel de 27 de jugadores.

De los 29 futbolistas que convocó para la ventana de encuentros -en el primero el combinado nacional doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental-, el entrenador Lionel Scaloni tiene a disposición a 27. El defensor Cristian ‘Cuti’ Romero acumula dos tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción mientras que Lionel Messi fue desafectado de la convocatoria para que pueda descansar antes de regresar a Inter Miami. Sin el rosarino, la cinta de capitán la porta Nicolás Otamendi y la camiseta número 10, Thiago Almada.

Como cada vez que no está Lionel Messi, el capitán de la selección argentina ante Ecuador es Nicolás Otamendi
Como cada vez que no está Lionel Messi, el capitán de la selección argentina ante Ecuador es Nicolás OtamendiEITAN ABRAMOVICH - AFP

Tanto Romero como Messi fueron titulares contra la Vinotinto, por lo que el DT debe hacer al menos dos modificaciones en la formación inicial para visitar a la Tri desde de las 20 (hora argentina) con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Incluso, así lo manifestó el entrenador en la conferencia de prensa que brindó el lunes: “En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular. El ‘Toro’, autor de un tanto frente a la Vinotinto, comparte la ofensiva con Julián Álvarez. Almada está en duda por una molestia muscular y su lugar lo puede ocupar Nicolás González. Alexis Mac Allister vuelve al mediocampo tras ausentarse en el juego anterior y sale Franco Mastantuono.

Thiago Almada recibió la camiseta número 10 de Lionel Messi, pero está en duda por una molestia muscular
Thiago Almada recibió la camiseta número 10 de Lionel Messi, pero está en duda por una molestia muscular

En la defensa Leonardo Balerdi ocupa el puesto de ‘Cuti’ y hay una disputa en los laterales. En el derecho, aunque Nahuel Molina es el titular indiscutido, el DT puede darle la chance a Gonzalo Montiel y algo parecido ocurre en el izquierdo, donde Nicolás Tagliafico es una garantía, pero puede cederle el espacio en este cotejo a Marcos Acuña.

En ese contexto, la posible formación para visitar a Ecuador es con Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Molina o Montiel, Balerdi, Otamendi, Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Mac Allister; Nicolás González o Almada; Álvarez y Lautaro Martínez.

Lista de convocados de la selección argentina vs. Ecuador

Arqueros

  • Emiliano Martínez – Aston Villa
  • Walter Benítez – Crystal Palace
  • Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

  • Nicolás Otamendi – Benfica
  • Nahuel Molina – Atlético de Madrid
  • Gonzalo Montiel – River Plate
  • Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
  • Juan Foyth – Villarreal
  • Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
  • Marcos Acuña – River Plate
  • Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

  • Alexis Mac Allister – Liverpool
  • Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
  • Alan Varela – FC Porto
  • Leandro Paredes – Boca Juniors
  • Thiago Almada – Atlético de Madrid
  • Nicolás Paz – Como 1907
  • Rodrigo De Paul – Inter Miami
  • Giovani Lo Celso – Real Betis
  • Claudio Echeverri – Manchester City
  • Franco Mastantuono – Real Madrid
  • Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

  • Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
  • Julián Álvarez – Atlético de Madrid
  • Nicolás González – Juventus
  • Lautaro Martínez – Inter de Milán
  • José Manuel López – Palmeiras
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi
    1

    Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi

  2. El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
    2

    El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados

  3. Confirmó a Lautaro, hizo un pedido especial por Messi y se refirió a la renovación del contrato hasta 2030
    3

    Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial

  4. Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...