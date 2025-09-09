Convocados de la selección argentina para el partido vs. Ecuador, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina afronta este martes su último partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, ante Ecuador como visitante en el estadio Monumental de Guayaquil, con un plantel de 27 de jugadores.

De los 29 futbolistas que convocó para la ventana de encuentros -en el primero el combinado nacional doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental-, el entrenador Lionel Scaloni tiene a disposición a 27. El defensor Cristian ‘Cuti’ Romero acumula dos tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción mientras que Lionel Messi fue desafectado de la convocatoria para que pueda descansar antes de regresar a Inter Miami. Sin el rosarino, la cinta de capitán la porta Nicolás Otamendi y la camiseta número 10, Thiago Almada.

Como cada vez que no está Lionel Messi, el capitán de la selección argentina ante Ecuador es Nicolás Otamendi EITAN ABRAMOVICH - AFP

Tanto Romero como Messi fueron titulares contra la Vinotinto, por lo que el DT debe hacer al menos dos modificaciones en la formación inicial para visitar a la Tri desde de las 20 (hora argentina) con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Incluso, así lo manifestó el entrenador en la conferencia de prensa que brindó el lunes: “En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular. El ‘Toro’, autor de un tanto frente a la Vinotinto, comparte la ofensiva con Julián Álvarez. Almada está en duda por una molestia muscular y su lugar lo puede ocupar Nicolás González. Alexis Mac Allister vuelve al mediocampo tras ausentarse en el juego anterior y sale Franco Mastantuono.

Thiago Almada recibió la camiseta número 10 de Lionel Messi, pero está en duda por una molestia muscular

En la defensa Leonardo Balerdi ocupa el puesto de ‘Cuti’ y hay una disputa en los laterales. En el derecho, aunque Nahuel Molina es el titular indiscutido, el DT puede darle la chance a Gonzalo Montiel y algo parecido ocurre en el izquierdo, donde Nicolás Tagliafico es una garantía, pero puede cederle el espacio en este cotejo a Marcos Acuña.

En ese contexto, la posible formación para visitar a Ecuador es con Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Molina o Montiel, Balerdi, Otamendi, Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Mac Allister; Nicolás González o Almada; Álvarez y Lautaro Martínez.

Lista de convocados de la selección argentina vs. Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros