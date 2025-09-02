Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Ecuador

El DT del equipo campeón del mundo y bicampeón de América, Lionel Scaloni, armó una lista con 29 futbolistas que afrontarán los últimos dos compromisos de Eliminatorias
La selección argentina ya se entrena en Ezeiza con vistas a la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la que el equipo campeón del mundo y bicampeón de América cerrará su participación frente a Venezuela -L- y Ecuador -V-. El DT Lionel Scaloni convocó a 29 futbolistas: tres arqueros, nueve defensores, 12 mediocampistas y cinco delanteros, entre los que destaca la presencia de Lionel Messi, quien viene de perder la final de la Leagues Cup 2025 frente a Seattle Sounders.
Además del capitán, están casi todos los referentes y hay sorpresas y jugadores que regresan a la convocatoria. En cuanto a los ausentes, la principal baja es la de Enzo Fernández, pero tiene una justificación: fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es un buen momento para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio, tras ganar el Mundial de Clubes 2025, y ya comenzó la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.
El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, el entrenador podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. También probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022.
- El encuentro ante la Vinotinto será el jueves 4 de septiembre en Buenos Aires y el compromiso ante La Tri el martes 9 del mismo mes en Guayaquil.
De la prelista inicial de 31 nombres solo fueron desafectados dos futbolistas: Facundo Medina y Ángel Correa. El defensor central zurdo, contratado por Olympique de Marsella en el mercado de pases que finalizó este lunes 31 de agosto tras un paso fructífero por Lens, no termina de convencer a Scaloni, quien lo utilizó varias veces como lateral izquierdo. ‘Angelito’, por su parte, se adaptó de inmediato a Tigres y acumula ocho goles y una asistencia en sus primeros 10 partidos, pero perdió la pulseada con nuevas promesas como Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Nico Paz y Claudio Echeverri, entre otros.
La nómina tiene algunas sorpresas. El cuerpo técnico incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración los juveniles Julio Soler y el ‘Diablito’ Echeverri; mientras que Mastantuono, ahora como jugador de Real Madrid, figura nuevamente entre los citados al igual que Paz y Carboni, campeón de América en 2024 recientemente recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Alan Varela – Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Delanteros
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
