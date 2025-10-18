Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

Con 19 de los 21 convocados disponibles, a excepción de los lesionados Álvaro Montoro y Valente Pierani, la selección argentina Sub 20 afronta este domingo la final del Mundial de Chile 2025. El rival será Marruecos y el partido se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez de Santiago a partir de las 20 (horario argentino), con televisación de DSports y Telefé. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El plantel que conformó el entrenador Diego Placente para la Copa del Mundo que finaliza este domingo tiene variantes en todos los puestos, más allá de que le faltan varias figuras que no fueron cedidas por sus respectivos clubes a raíz de que no es una obligación. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes disputaron el Sudamericano a principios de año.

Aún sin varias figuras en el plantel, Diego Placente logró armar un equipo competitivo Prensa AFA

Tampoco fueron habilitados Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta los días previos a la cita ecuménica en la Libertadores, torneo en el que quedó eliminado en cuartos de final a manos de Palmeiras.

Sin embargo, Placente cuenta con varios futbolistas con rodaje en primera división, ya sea en la Argentina o Europa, y otros que se destacaron a lo largo de todo el Mundial. Entre ellos sobresalen Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth), Ian Subiabre (River), Valentino Acuña (Newell’s), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca Juniors).

El capitán Julio Soler demostró calidad y personalidad en toda la Copa del Mundo juvenil RAUL BRAVO - AFP

En contrapartida, para la final ante Marruecos, el DT no podrá contar con dos integrantes del equipo habitualmente titulares: Valente Pierani (esguince de la rodilla izquierda) y Álvaro Montoro, quien se fracturó la clavícula derecha en octavos de final, frente a México, y, en consecuencia, quedó marginado.

En ese sentido, el once inicial que el entrenador pondría en cancha sería el siguiente: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. La única duda estaría en el esquema, ya que si no juega Pérez, Placente podría optar por una línea de cuatro defensores y sumar un mediocampista o mismo un delantero y retrasar a Prestianni y Carrizo.

Tomás Pérez junto a Maher Carrizo; el defensor de Porto no tiene su lugar garantizado en el once inicial JAVIER TORRES - AFP

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata, ya descartado por lesión)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo, ya descartado por lesión)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)