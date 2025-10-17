Así está la tabla histórica de campeones del Mundial Sub 20

Este domingo se define el campeón del Mundial Sub 20 2025. La Argentina y Marruecos se disputarán mano a mano el trofeo a partir de las 20 (horario argentino), cuando se enfrenten en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile. El seleccionado albiceleste persigue su séptimo trofeo de esta categoría, en la que se mantiene como el máximo ganador con un total de seis coronaciones. El conjunto marroquí, por su parte, disputará la final por primera vez en la historia.

Gracias a la presencia argentina, Sudamérica volverá a tener un representante en la definición de la Copa del Mundo para menores de 20 años al igual que en la última edición. En aquella oportunidad, en 2023, Uruguay se consagró campeón tras derrotar a Italia por 1 a 0 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con un gol de Luciano Rodríguez a pocos minutos del final. África, por su parte, peleará por el título por sexta vez: regresa a la definición luego de 16 años y siete ediciones (la última vez fue en Egipto 2009, cuando Ghana gritó campeón al vencer por penales a Brasil).

En la Argentina, en 2023, Uruguay se consagró campeón mundial Sub 20 tras vencer a Italia Natacha Pisarenko - AP

El palmarés actual tiene a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como líder en cantidad de trofeos, con 12, de los cuales seis son de la Argentina, cinco de Brasil y uno de Uruguay. La sigue de cerca la Unión de Asociaciones Europeas (UEFA), con 10 en total: dos de Portugal y Serbia, y uno de España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania. Por último, la Confederación Africana (CAF) solo acumula una copa en sus vitrinas, la que levantó Ghana en 2009.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen ecuménico juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última edición fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid 19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.

Argentina - Seis títulos

Brasil - Cinco

Portugal - Dos

Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y Uruguay - Uno cada uno

Sergio Aguëro y Maximiliano Moralez con los premios a los mejores jugadores del Mundial Sub 20 Canadá 2007 AFP

Todas las finales del Mundial Sub 20

Túnez 1977 : Unión Soviética 2 (9) - (8) 2 México.

: Unión Soviética 2 (9) - (8) 2 México. Japón 1979 : Argentina 3 - 1 Unión Soviética.

: Argentina 3 - 1 Unión Soviética. Australia 1981 : Alemania Federal 4 - 0 Qatar.

: Alemania Federal 4 - 0 Qatar. México 1983 : Brasil 1 - 0 Argentina.

: Brasil 1 - 0 Argentina. Unión Soviética 1985 : Brasil 1 - 0 España.

: Brasil 1 - 0 España. Chile 1987 : Yugoslavia 1 (5) - (4) 1 Alemania Federal.

: Yugoslavia 1 (5) - (4) 1 Alemania Federal. Arabia Saudita 1989 : Portugal 2 - 0 Nigeria.

: Portugal 2 - 0 Nigeria. Portugal 1991 : Portugal 0 (4) - (2) 0 Brasil.

: Portugal 0 (4) - (2) 0 Brasil. Australia 1993 : Brasil 2 - 1 Ghana.

: Brasil 2 - 1 Ghana. Qatar 1995 : Argentina 2 - 0 Brasil.

: Argentina 2 - 0 Brasil. Malasia 1997 : Argentina 2 - 1 Uruguay.

: Argentina 2 - 1 Uruguay. Nigeria 1999 : España 4 - 0 Japón.

: España 4 - 0 Japón. Argentina 2001 : Argentina 3 - 0 Ghana.

: Argentina 3 - 0 Ghana. Emiratos Árabes Unidos 2003 : Brasil 1 - 0 España.

: Brasil 1 - 0 España. Países Bajos 2005 : Argentina 2 - 1 Nigeria.

: Argentina 2 - 1 Nigeria. Canadá 2007 : Argentina 2 - 1 República Checa.

: Argentina 2 - 1 República Checa. Egipto 2009: Ghana 0 (4) - (3) 0 Brasil.

Ghana es la única selección africana que se consagró campeona del Mundial Sub 20, en 2009 Amr Nabil� - AP�