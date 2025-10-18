Cuándo juega Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025: día, hora y TV

Este domingo, desde las 20 (horario argentino), la selección argentina y Marruecos se enfrentan en el marco de la final del Mundial Sub 20 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado marroquí dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-. Disputará la final por primera vez en la historia, ya que su mejor actuación hasta el momento fue en Países Bajos 2005, edición en la que la Argentina gritó campeón, cuando finalizó en el cuarto lugar.

Para meterse en la final, Marruecos dejó en el camino nada menos que a Francia, por penales Andre Penner - AP

El equipo dirigido por Diego Placente, por su parte, eliminó a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti, quien convirtió en cada uno de los partidos de eliminación directa de la la Copa del Mundo. Persigue su séptimo trofeo de esta categoría, en la que se mantiene como el máximo ganador con un total de seis coronaciones, la última de ellas en Canadá 2007, con Sergio ‘Kun’ Agüero como goleador y figura.

Argentina vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial Sub 20 2025.

Día : Domingo 19 de octubre.

: Domingo 19 de octubre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.

: Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile. Árbitro : Maurizio Mariani (Italia).

: Maurizio Mariani (Italia). TV : Telefé y DSports.

: Telefé y DSports. Streaming : MiTelefé.

: MiTelefé. Minuto a minuto: canchallena.com.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones juveniles. El 25 de julio de 2016 debían jugar entre sí por el Grupo B del torneo COTIF L’Alcúdia, pero Marruecos decidió no presentarse y, en consecuencia, la Argentina ganó por 3 a 0. ¿El motivo? La postura de los dirigentes marroquíes por la presencia de un equipo formado por niños saharauis en la categoría Alevín del certamen. Lo llamativo fue que la decisión de no jugar el partido se dio media hora antes del comienzo, con ambos planteles en el estadio de Els Arcs.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Mundial Sub 20 programada para este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.