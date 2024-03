Convocados Sub 23: uno por uno, todos los jugadores de la selección argentina para el último amistoso con México

Escuchar

Es prácticamente imposible hacer futurología y sentenciar qué jugadores incluirá el DT Javier Mascherano en el plantel de la selección argentina Sub 23 que competirá en los Juegos Olímpicos París 2024. No por que el entrenador no tenga certezas, sino porque su lista dependerá de que los clubes de los futbolistas convocados los autoricen a disputar el certamen aun sin tener la obligación de cederlos porque el campeonato no está en el calendario de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Más allá de ello, y de las bajas que tiene el combinado albiceleste que está de gira en México, el amistoso de este lunes a las 23 (hora argentina) en Puebla vs. el conjunto local es una buena prueba para probar nombres y apellidos y, sobre todo, cuestiones tácticas. Varios de los deportistas que saltarán a la cancha del estadio Cuauhtémoc están en la consideración de Mascherano para la cita olímpica.

Javier Mascherano tiene 21 futbolistas a disposición en la gira por México FEDERICO PARRA - AFP

En la victoria del viernes pasado ante el Tri 4 a 2, la Argentina formó con Fabricio Iacovich; Joaquín García, Ian Glavinovich, Aaron Quirós; Alan Varela, Cristian Medina; Matías Soulé, Thiago Almada, Pablo Solari; y Lucas Beltrán. Más allá del buen resultado, para el segundo cotejo es probable que el exvolante central realice algunas modificaciones con la intención de darle minutos a todos los convocados. Entre lo que corren con ventaja para ingresar sobresalen Marco Pellegrino, Román Vega, Federico Redondo, Claudio Echeverri y Nicolás Paz. También son parte del plantel Facundo Sanguinetti, Juan Sforza, Santiago Castro, Luciano Gondou y Juan Nardoni.

El encuentro se transmite en vivo por DSports, por lo que también se puede ver online en la plataforma digital DGO (se requiere ser cliente del cableoperador).

Para París 2024 Mascherano tiene un abanico más amplio de posibilidades y varios de los nombres que se imponen están en la selección argentina mayor dirigida por Lionel Scaloni que disputó un amistoso contra El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos, y el próximo martes enfrentará a Costa Rica en Los Ángeles. Los casos mas relevantes son los de Nicolás Valentini y Valentín Barco, quienes fueron parte del plantel en el Preolímpico que el equipo logró el segundo puesto y sacó boleto a Francia. A excepción de que formen parte de la lista para la Copa América 2024, ambos serán citados para los Juegos Olímpicos. Lo mismo ocurre con Alejandro Garnacho y Alejandro Buonanotte, aunque ambos pujan por un lugar en el máximo certamen continental que se realizará semanas antes de París 2024.

Quien fue desafectado del combinado Sub 23 a poco de subirse al avión fue Leandro Brey. Boca le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) poder contar con el juvenil arquero para el cotejo de la Copa Argentina ante Central Norte por las lesiones de Sergio Romero y Javier García. De gran labor en el Preolímpico, el exguardametas de Los Andes es una fija para estar en territorio galo.

Valentín Barco debutó en la selección argentina mayor en el duelo contra El Salvador, pero es probable sea convocado a los Juegos Olímpicos MITCHELL LEFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los rivales de la Argentina en París 2024

La semana pasada se diagramaron los grupos de París 2024 y la albiceleste quedó en el B. Su debut será el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio, se medirá en el Stade de Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se definirá del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar- y cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Mascherano, en diálogo con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó la importancia del certamen que él ganó dos veces como jugador: “Se trata de una experiencia diferente a las que acostumbramos. El jugador de fútbol suele estar aislado, e ir del hotel al entrenamiento y del partido al hotel. Unos Juegos Olímpicos te dan la posibilidad de convivir con atletas de todo el mundo. Es enriquecedor poder estar en una villa olímpica con los mejores y ver cómo se preparan para la competición”.