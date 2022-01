Copa África. Una historia singular: atajó todo frente a Argelia, el último campeón, y cuando le dieron el premio, se puso a llorar

Riyad Mahrez tuvo un amargo estreno en Argelia, el campeón defensor. Su equipo desperdició un sinfín de ocasiones y debió conformarse con un inesperado empate 0-0 frente a la modesta Sierra Leona, selección que disputa su primer gran torneo en 26 años. Se trata de la Copa África.

Mohamed Nbalie Kamara y Steven Caulker luego del partido de Copa África que disputaron Sierra Leona y Argelia; el arquero, una muralla CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Los resultados tiraron por la borda los pronósticos al cumplirse la tercera jornada del torneo continental que se disputa en Camerún. Argelia llegó precedido por una racha invicta de 40 partidos, y hay que remontarse hasta 2018. Al ver a su Argelia fallar una y otra vez ante el arco contrario, el técnico Djamel Belmadi no podía ocultar su enojo. Cuando los argelinos desperdiciaron su última oportunidad en el descuento, el entrenador de los campeones africanos en 2019 se puso de rodillas y le pegó al césped con las manos.

“Nos hemos enfrentado a un rival muy organizado y las condiciones meteorológicas eran difíciles. Hacía mucho, mucho calor y extremadamente húmedo”, aseguró el seleccionador argelino.

El resumen

Sierra Leona compite en el torneo por primera vez desde 1996, y por tercera ocasión en su historia. Argelia no pudo batir a Mohamed Kamara, quien celebró el resultado del Grupo E en el estadio Japoma de Douala como si fuera una victoria. Fue enorme, arriba y abajo. Reflejos y personalidad.

Mohamed Nbalie Kamara, euforia pura CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Los suplentes de Sierra Leona salieron desde el banco para unirse al festejo. La falta de pericia de Argelia en la definición fue la constante durante todo el trámite. Kamara resolvió remates sucesivos ante Yacine Brahimi, en el arranque de la segunda parte. El grito de gol de Mahrez fue ahogado cuando Kamara rechazó con los dedos un disparo rasante que apuntaba al ángulo.

“No tenemos miedo de enfrentarnos a Argelia. Su récord de partidos seguidos sin perder debe acabar algún día, para eso están precisamente los récords. Nosotros estamos aquí para demostrar de qué somos capaces”, había afirmado el técnico sierraleonés John Keister en la previa del duelo ante los grandes candidatos. Sin embargo, fueron superados por todos lados. Menos, en el arco. Allí, Kamara, de 22 años, se hizo gigante. Tiene cosas de Dibu Martínez: le gusta el espectáculo, habla mucho, juega con los pies y hasta suele rechazar con la cabeza algunos centros sencillos.

Juega adelantado, sale a cortar centros con la cabeza y es un verdadero showman: Mohamed Kamara, arquero de Sierra Leona, la gran figura del empate 0-0 vs. Argelia, en la #AFCON2021. #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/jkkXDrYiJs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2022

Resolvió, al menos, siete situaciones claras de riesgo. Y en el final, luego del festejo alocado -no solo de él, de todos sus compañeros-, recibió el lógico premio al mejor jugador del partido. No pudo parar de llorar. Allí se reflejó que en la Copa África gobierna el espíritu amateur. Tan emocionado estaba, que no le salían las palabras.

Youcef Belaili lucha por la pelota con Mohamed Nbalie Kamara durante el partido de Copa África que disputaron Sierra Leona y Argelia; el balón, directo a las manos del arquero CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Es el número 1 de East End Lions, un equipo que participa en la Liga Premier de Sierra Leona, el certamen de fútbol más importante del país. Es el club más ganador de su tierra, al lograr el título de liga 11 veces. Su mayor rival es el Mighty Blackpool, que suma 6 trofeos. De todos modos, con otra tarea de este calibre, sumada a su desfachatez, próximamente jugará en un conjunto de Europa. Emisarios, en la Copa África, sobran...