Supercopa de España. Barcelona busca dar el golpe ante un Real Madrid que esquiva el favoritismo

Barcelona, con 13 títulos, es el máximo ganador en la historia de la Supercopa de España, pero en los últimos dos años el trofeo se transformó en un dolor de cabeza con graves consecuencias. En 2020, la derrota en semifinales ante el Atlético de Madrid llevó al presidente Josep María Bartomeu a la precipitada decisión de despedir al entrenador Ernesto Valverde, cuando el equipo ocupaba el primer puesto en la Liga de España. A partir de ese momento se aceleró la decadencia de Barcelona, en la cancha y los despachos. Un año más tarde sufrió una derrota ante Athletic Bilbao, en una final en la que Lionel Messi fue expulsado por agredir a un rival en un forcejeo. Leo tiene el récord individual en la Supercopa, con ocho títulos.

En un proceso de reconstrucción que se le está haciendo muy largo e incierto, Barcelona vuelve este miércoles a la Supercopa de España, con el formato de cuatro equipos y sede en Arabia Saudita; una ampliación y mudanza que solo obedece a intereses económicos. Hace un par de días, Raúl García, delantero del Athletic Bilbao, se quejó: “Soy muy claro. Ya todos sabemos el sentido que tiene ir a jugar a otro país. Soy de los de antes, ya no se piensa en el aficionado, lo que importa es generar patrocinios. Nos estamos olvidando de que lo básico en el fútbol es el ambiente, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean los más cómodos para todos”.

Buen clima en la práctica de Barcelona Hassan Ammar - AP

La competencia reúne a los finalistas de la última Copa del Rey (Barcelona goleó 4-0 a Athletic Bilbao, con dos tantos de Messi) y a los dos primeros de la Liga (Atlético de Madrid y Real Madrid). El jueves, Atlético de Madrid se medirá con Athletic Bilbao. Los ganadores de las semifinales se encontrarán el domingo por el título. Todos los partidos serán transmitidos por DirecTV Sports.

A las 16 de la Argentina, en el estadio King Fahd, de Riad, Barcelona este miércoles enfrentará a Real Madrid en un clásico en el que el equipo de Carlo Ancelotti llega como favorito, por los 17 puntos que le lleva de ventaja en la Liga y porque colectivamente está mucho mejor ensamblado, con piezas determinantes en todas sus líneas. Las campañas de ambos en Europa también establecen diferencias de nivel y competitividad. Mientras Real Madrid avanzó como primero de grupo en la Champions League y en los octavos de final lo espera Paris Saint Germain, Barcelona quedó eliminado por primera vez en los últimos 20 años y cayó a la Europa League, donde jugará contra Napoli por los 16os de final.

Busquets le da un toque a la pelota, con De Jong y Piqué cerca FAYEZ NURELDINE - AFP

“El partido puede ser un punto de inflexión para nosotros. Es una oportunidad, un reto. Ganar nos daría moral y una mayor credibilidad al nuevo proyecto. Real Madrid llega con mucha confianza, pero nosotros tenemos posibilidades”, expresó Xavi, que podrá contar por primera vez con el delantero Ferrán Torres, el refuerzo que llegó de Manchester City por 45 millones de euros, más 10 en variables. También integran la delegación Ansu Fati y Pedri, los dos juveniles de La Masía con más condiciones y que llevan varios meses de ausencia a causa de las lesiones.

Carlo Ancelotti apeló a la mesura: “Barcelona ha tenido más problemas que nosotros. Me preocuparía si mis jugadores se ven más favoritos en este clásico, pero sé que no lo piensan. El partido será igualado, como ya lo fue en el Camp Nou”. El entrenador hizo referencia al último encuentro, por la actual Liga, con victoria 2-1 de Real Madrid, cuando en Barcelona todavía estaba Ronald Koeman y Sergio Agüero marcó el descuento, en el que fue el último gol de su carrera antes del retiro por un problema cardíaco.

El clásico rondo español antes del comienzo de la práctica de Barcelona Hassan Ammar - AP

En la conferencia de prensa, Ancelotti estuvo acompañado por Toni Kroos, que expresó que se respalda en su experiencia de ocho años en Real Madrid para saber que en tipo de choques no existen candidatos. “En Barcelona hay mucha calidad”. Mediocampista de una calidad exquisita y con un amplio panorama para construir juego, el alemán no quiere mostrarse como un obsesivo: “No he visto mucho al Barcelona últimamente. Tengo otras cosas que hacer antes que ver fútbol todo el día”.

Las probables formaciones