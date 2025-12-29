Copa Africana de Naciones: Marruecos avanzó a los octavos de final con otra pirueta de Ayoub El Kaabi

La etapa de grupos de la Copa Africana de Naciones empieza a cerrarse. Las dos primeras zonas culminaron este lunes sin sorpresas y quien lo demostró fue el anfitrión. Marruecos goleó y se quedó con el liderazgo y el pase a los octavos de final con otra chilena de Ayoub El Kaabi. El delantero había hecho un gol con la misma pirueta en el primer partido. Además, Sudáfrica debió sufrir para avanzar a la próxima instancia.

Por la zona A, la selección organizadora del certamen debía sumar tan sólo una unidad para meterse en los octavos de final, pero por tratarse de una de las mejores del continente y por jugar ante sus fanáticos, tenía la obligación de ganar. Y lo hizo. Marruecos derrotó 3 a 0 a Zambia y ganó su zona con holgura.

A los nueve del primer tiempo lo ganaba 1 a 0 con el gol de Ayoub El Kaabi. A los 27, el español nacionalizado marroquí Brahim Díaz, de Real Madrid, puso el 2 a 0. Y cuando se jugaban los cinco minutos de la segunda etapa, tras una jugada preparada de un tiro libre, Azzedine Ounahi envió el centro al área y encontró en soledad a Ayoub El Kaabi, que al igual que contra Comoras en la primera fecha, ensayó una chilena para poner el 3 a 0.

The kind of finish you watch once, then again and again and again. Ft. Ayoub El Kaabi. 🤯🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/iLhQSOo9Kr — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 29, 2025

La jugada debió ser revisada por el VAR, por una supuesta posición adelantada del delantero, pero minutos después, el tanto fue validado. Una vez más, el delantero celebró lo que fue su tercer gol en el certamen junto a sus compañeros y a la gente que llenó el estadio Príncipe Moulay Abdellah, de Rabat. Con esta victoria, los dirigidos por Walid Regragui se quedaron con el primer puesto de la zona A y en los octavos de final jugarán el próximo 4 de enero ante un mejor tercero.

La otra selección que avanzó fue Malí, que aprovechó la derrota de Zambia y con su igualdad 0 a 0 contra Comoras se aseguró el segundo lugar.

En el grupo B, con Egipto ya clasificado como primero, restaba saber quién se quedaba con el segundo lugar. Los Faraones empataron 0 a 0 contra Angola en Agadir, pero en simultáneo, Sudáfrica y Zimbabue jugaban en Marrakech. Los Bafana Bafana ganaron 3 a 2 en un partido muy disputado.

Oswin Appollis marcó el tercer tanto de Sudáfrica, que logró la clasificación a los octavos de final KHALED DESOUKI� - AFP�

Lo empezaron ganando con el gol de Tshepang Moremi. Lo empató el rival por el tanto de Tawanda Maswanhise. Lyle Foster adelantó a los sudafricanos una vez más, pero Aubrey Modiba, en contra, ilusionaba a Zimbabue. Sin embargo, a poco del final, llegó el 3 a 2 por parte de Oswin Appollis, de penal, para darle la clasificación a los octavos en la segunda colocación de la zona B. En este contexto, Egipto jugará el próximo 5 de enero ante otro de los mejores terceros, mientras que Sudáfrica se medirá ante el segundo del grupo F.

La Copa Africana de Naciones continúa su camino este martes con otros cuatro partidos. A las 13 de la Argentina, se definirá el grupo C. Uganda se mide ante Nigeria, ya clasificado como líder, y Tanzania irá contra Túnez, que con un empate ya estará en la próxima rueda. Desde las 16 será el turno del cierre de la zona D. Botsuana juega ante República Democrática del Congo, que debe ganar para acceder a octavos, y Benín contra Senegal, que con un punto avanzará de instancia.