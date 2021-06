Copa América. Argentina - Uruguay: Lionel Scaloni acertó con los cambios de titulares y sumó a Guido Rodríguez y Nahuel Molina Lucero entre los confiables

La dificultad de repetir los once titulares fue una constante desde el inicio de esta serie de partidos de la Argentina. Sin embargo, las modificaciones que dispuso Lionel Scaloni entre la formación inicial en la victoria por 1-0 sobre Uruguay –al cabo, la primera de 2021– surtieron un efecto positivo. Y uno de los puntos más altos resultó Guido Rodríguez, el goleador en la noche de Brasilia.

El director técnico argentino había hablado en lo previo de “uno o dos cambios” respecto a la igualdad ante Chile. Finalmente, fueron cuatro las modificaciones en el equipo: Nahuel Molina Lucero por Gonzalo Montiel, Cristian Romero por Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico y Rodríguez por Leandro Paredes. En definitiva, en la defensa sólo resistió Nicolás Otamendi. Tres piezas diferentes del lunes al viernes.

Posiblemente el cambio principal haya sido el de Rodríguez por Paredes, el jugador fetiche del ciclo Scaloni, el único que estuvo en los 28 partidos. ¿La razón? Desde el 3 de junio, en el encuentro con los chilenos en Santiago del Estero, por las eliminatorias, el jugador de Paris Saint-Germain arrastra un golpe en las costillas que hasta provocó que fuera infiltrado en los últimos días. Así, hasta el compromiso de anoche, el volante de Betis –viene de redondear una muy buena temporada en España– acumulaba 315 minutos con la camiseta celeste y blanca, distribuidos en 10 partidos. Había jugado los 90 minutos frente a Marruecos en 2019. Y había saltado a a cancha como titular frente a Colombia, en la Copa América del mismo año.

El primer gol de Guido Rodríguez en seleccionado argentino, nada menos que contra Uruguay en Brasil y por la Copa América. Ricardo Mazalan - AP

Este viernes, el mediocampista de 27 años aprovechó un centro-pase magistral de Lionel Messi a los 12 minutos del primer tiempo y logró de cabeza su primer tanto en el conjunto nacional. Su rendimiento fue parejo, se metió entre los marcadores centrales para colaborar, relevó con justeza y presionó con solidez y seguridad. Siempre dispuesto a cortar y distribuir.

Por otro lado, también en ambos laterales de la defensa las variantes resultan una constante. En el derecho, la Argentina comenzó esta seguidilla de compromisos contra Chile, por las eliminatorias, con Juan Foyth entre los titulares. Un puñado de días después, contra Colombia, ese lugar correspondió a Montiel, pero el ex futbolista de Estudiantes entró a falta de 25 minutos y terminó pagando demasiado caros dos errores: salir jugando cuando transcurría tiempo adicional en Barranquilla, y la posterior ausencia de marca a Miguel Borja, que anotó el 2-2 con un cabezazo. A los pocos días Scaloni desafectó a Foyth de la lista para la Copa América.

Molina Lucero, en tanto, vivió su estreno como titular con la selección. Suplió a Montiel, que había jugado contra Chile en la apertura del certamen subcontinental. El jugador de Udinese se proyectó con frecuencia y en su pie derecho tuvo disponible el 2-0 a los 26 minutos, tras un pase de Messi, pero el arquero Fernando Muslera le desvió al córner el fortísimo remate. El ex defensor de Boca mostró personalidad y criterio en las subidas. No desentonó y aparece como una alternativa interesante en un puesto que no encuentra un dueño indiscutible. “Los premios llegan si uno hace bien las cosas en el club. Pero yo trato de no hacerme la cabeza con eso”, había dicho en mayo en una entrevista con LA NACION. Anoche llegó la recompensa.

Ante Matías Viña defende Nahuel Molina Lucero, que tomó el lugar de Gonzalo Montiel y cumplió. NELSON ALMEIDA - AFP

Del lado izquierdo, Acuña encontró en el primer tiempo la manera de asociarse con Nicolás González, uno de los futbolistas más destacados de la noche. El jugador de Sevilla sacó a relucir su vocación de lateral-volante y por momentos ambos formaron un tándem que puso en aprietos a los uruguayos. Además, el zurdo estuvo muy firme en la marca.

Marcos Acuña ante Giovanni González; el ex polifuncional de Racing suele rendir en el seleccionado argentino, en este caso, en lugar de Nicolás Tagliafico. Ricardo Mazalan - AP

La otra sustitución en el fondo del seleccionado estaba en los planes: el regreso de Romero, luego de que superara una sobrecarga muscular. El zaguero central volvió a jugar como si tuviera varios años de experiencia en la Argentina. Consistente, en pleno crecimiento, se bancó a dos leyendas uruguayas, Luis Suárez y Edinson Cavani. Otra muestra de su enorme evolución.

Otra sólida producción del sorprendente Cristian Romero en la retaguardia; en este caso protege el balón frente a Luis Suárez para que lo tome el arquero Emiliano Martínez. NELSON ALMEIDA - AFP